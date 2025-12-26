Ξέχνα το τηγάνι! Δες πώς να φτιάξεις τραγανές τηγανίτες μήλου στο air fryer

Απλά υλικά και ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα: Το τέλειο γλυκό όταν θέλουμε κάτι νόστιμο αλλά ελαφρύ, που να μυρίζει… σπιτικό.

Οι τηγανίτες μήλου στο air fryer είναι η ιδανική συνταγή αν ψάχνετε έναν πρωτότυπο, γευστικό αλλά ελαφρύ τρόπο να απολαύσετε ένα από τα πιο νόστιμα και ευέλικτα φρούτα. Αυτή η συνταγή μας επιτρέπει να φτιάξουμε πολύ γρήγορα τηγανίτες μήλου, γιατί χάρη στο ψήσιμο στο air fryer χρειάζεται ελάχιστος χρόνος. Επιπλέον, αποφεύγοντας το παραδοσιακό τηγάνισμα, θα έχουμε ένα πιο ελαφρύ γλυκό, εξίσου νόστιμο, αποφεύγοντας την οσμή του τηγανιού στο σπίτι.

Πώς να τις σερβίρουμε

Οι τηγανίτες μήλου μπορούν να καταναλωθούν όπως είναι ή με ζάχαρη. Εμείς τις περάσαμε σε κρυσταλλική ζάχαρη αφού τις αλείψαμε με λίγο γάλα, ώστε οι κόκκοι να κολλήσουν καλά. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ζάχαρη άχνη, προσθέτοντας ίσως μια πρέζα κανέλα, που ταιριάζει πάντα στα γλυκά με μήλα. Είναι ιδανικές για μετά το δείπνο ή για ένα γρήγορο σνακ, δοκιμάστε τις και θα τις λατρέψετε.

Υλικά

400 γρ. μήλα

1 αυγό

30 γρ. ζάχαρη

110 γρ. γάλα

Ξύσμα από 1 πορτοκάλι

130 γρ. αλεύρι

6 γρ. μπέικιν πάουντερ

Για το γαρνίρισμα

Γάλα, όσο χρειάζεται

Κρυσταλλική ζάχαρη, όσο χρειάζεται

Freepik

Εκτέλεση

Για το κουρκούτι, σε ένα μπολ χτυπάμε το αυγό με τη ζάχαρη χρησιμοποιώντας ένα σύρμα. Προσθέτουμε το γάλα και ανακατεύουμε καλά. Στη συνέχεια τρίβουμε το ξύσμα πορτοκαλιού αφού το πλύνουμε και στεγνώσουμε. Σουρώνουμε το αλεύρι απευθείας στο μπολ και προσθέτουμε το μπέικιν πάουντερ. Ανακατεύουμε τα υλικά μέχρι να έχουμε ένα λείο και ομοιογενές κουρκούτι. Καθαρίζουμε τα μήλα, αφαιρούμε το κουκούτσι και τα κόβουμε σε φέτες περίπου 1 εκ. πάχους. Βουτάμε κάθε φέτα μήλου στο κουρκούτι και αφαιρούμε την περίσσεια. Τοποθετούμε τις φέτες στον κάδο του air fryer καλυμμένος με αντικολλητικό χαρτί και ψήνουμε στους 200 °C για 12 λεπτά. Στη μέση του ψησίματος γυρίζουμε τις φέτες. Μόλις είναι έτοιμες, αλείφουμε με λίγο γάλα και τις περνάμε στην κρυσταλλική ζάχαρη. Σερβίρουμε αμέσως και απολαμβάνουμε.

Συμβουλές

Μπορούμε να αρωματίσουμε το κουρκούτι όπως θέλουμε: Το ξύσμα πορτοκαλιού μπορεί να αντικατασταθεί με ξύσμα λεμονιού ή να προσθέσουμε μια πρέζα κανέλα για πιο έντονο άρωμα. Σημαντικό είναι τα μήλα να μην είναι πολύ ζουμερά. Αν είναι, τα ταμπονάρουμε ελαφρά για να στεγνώσουν πριν τα βουτήξουμε στο κουρκούτι, ώστε να κολλήσει καλύτερα. Συνιστούμε να απολαύσετε τις τηγανίτες μήλου αμέσως, αλλά αν περισσέψουν, φυλάξτε τις σε αεροστεγές δοχείο και καταναλώστε τις την επόμενη μέρα. Ζεστάνετέ τις για 3 λεπτά στους 160 °C στο air fryer πριν τις σερβίρετε ξανά.