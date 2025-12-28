Ζαμπαγιόνε: Η διάσημη ιταλική κρέμα που απογειώνει τα γιορτινά γλυκά

Με βάση τους κρόκους αυγών, τη ζάχαρη και το κρασί Μαρσάλα, το ζαμπαγιόνε είναι η πιο κλασική ιταλική κρέμα, που συνήθως σερβίρεται σε φαρδύ ποτήρι.

Το ζαμπαγιόνε είναι ένα από τα πιο κλασικά γλυκά της ιταλικής ζαχαροπλαστικής, αν και στην Ελλάδα παραμένει λιγότερο γνωστό. Πρόκειται για μια βελούδινη κρέμα από κρόκους αυγών, ζάχαρη και γλυκό κρασί, που παρασκευάζεται σε μπεν μαρί και ξεχωρίζει για την πλούσια αλλά ταυτόχρονα ανάλαφρη γεύση της. Σερβίρεται παραδοσιακά ως γλυκό του κουταλιού, αλλά χρησιμοποιείται και για να συνοδεύσει ή να αναδείξει γιορτινά γλυκά, όπως το πανετόνε και το παντόρο. Απλό στην παρασκευή και χωρίς γλουτένη ή λακτόζη, το ζαμπαγιόνε είναι μια συνταγή που αξίζει να γνωρίσουμε και να εντάξουμε στο γιορτινό –και όχι μόνο– τραπέζι μας. Λοιπόν, ας ετοιμάσουμε μαζί το ζαμπαγιόνε.

Υλικά

4 κρόκοι αυγών

80 γρ. ζάχαρη

100 ml κρασί Μαρσάλα

www.fattoincasadabenedetta.it

Εκτέλεση

Βάζουμε τους κρόκους σε ένα κατσαρολάκι ή σε ένα μεταλλικό μπολ κατάλληλο για μπεν μαρί. Κρατάμε τα ασπράδια και τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για να φτιάξουμε μαρέγκες. Προσθέτουμε τη ζάχαρη και χτυπάμε καλά με σύρμα. Τοποθετούμε το σκεύος πάνω σε κατσαρολάκι με νερό που βράζει και μαγειρεύουμε σε μπεν μαρί για περίπου 3–4 λεπτά, ανακατεύοντας συνεχώς, ώστε οι κρόκοι να φουσκώσουν. Στη συνέχεια ρίχνουμε το κρασί Μαρσάλαλίγο λίγο και συνεχίζουμε το μαγείρεμα χωρίς να σταματήσουμε το ανακάτεμα. Όταν το ζαμπαγιόνε αποκτήσει κρεμώδη και πηχτή υφή, είναι έτοιμο. Βάζουμε σε ένα πιάτο μια ωραία φέτα πανετόνε (ή, αν προτιμάμε, παντόρο) και περιχύνουμε με γενναιόδωρη ποσότητα κρέμας. Και το ζαμπαγιόνε μας έτοιμο για σερβίρισμα.

Συμβουλές

Με τα ασπράδια, που δεν μας χρειάζονται για την κρέμα ζαμπαγιόνε, μπορούμε να ετοιμάσουμε μαρέγκες. Το κρασί Μαρσάλα είναι το πιο συνηθισμένο κρασί για τέτοιου είδους συνταγές, αλλά αν δεν σας αρέσει ή δεν το έχετε, ταιριάζουν εξίσου το αμαρέτο ή το vin santo. Οι πιο λιχούδηδες μπορούν, αν θέλουν, μπορούν να φτιάξουν το ζαμπαγιόνε και με σοκολάτα. Εναλλακτικά, θέλετε μια επιπλέον ιδέα; Εμπλουτίζουμε το ζαμπαγιόνε με σιρόπι και το σερβίρουμε με ένα crumble της επιλογής μας, για παράδειγμα θρυμματισμένα αμαρέτι.