Αρωματικό κέικ με μαύρη σοκολάτα και μπαχαρικά

Ένα πλούσιο και αρωματικό κέικ με μαύρη σοκολάτα και ζεστά μπαχαρικά που συνδυάζει γεύση, άρωμα και υφή σε κάθε μπουκιά.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι το κέικ με σοκολάτα και μπαχαρικά κρύβει ένα μυστικό. Όχι, δεν μιλάμε για το άρωμα που μαγεύει τη μύτη και τον ουρανίσκο, αλλά για την προετοιμασία του. Είναι πολύ εύκολο στην εκτέλεση – πιστέψτε μας, χρειάζεται πραγματικά λίγο χρόνο – και μπορεί να το φτιάξει ο καθένας. Με λίγα γρήγορα βήματα, θα έχετε στον φούρνο ένα αριστούργημα γεύσης και ομορφιάς.

Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτού του γλυκού είναι το ακαταμάχητο άρωμα του καφέ που μένει στον ουρανίσκο, μια ζεστή και έντονη αίσθηση που συμπληρώνει τις ευχάριστα αρωματικές νότες τζίντζερ, γαρίφαλου, κανέλας και μοσχοκάρυδου. Αυτό το κέικ ενσαρκώνει τέλεια τις γεύσεις του χειμώνα, εκείνες που μας κάνουν να αισθανόμαστε ασφαλείς, που μας περιποιούνται σε αυτή την κρύα εποχή όπου οι μικρές απολαύσεις κάνουν τη διαφορά. Γι’ αυτό σας συνιστούμε να το φτιάξετε, γιατί είμαστε σίγουροι ότι θα κάνει τις ημέρας σας ακόμα πιο γλυκές και όμορφες.

Υλικά

Για το κέικ

50 γρ. μέλι

100 γρ. βούτυρο

200 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα

80 γρ. ζάχαρη

3 αυγά

Αλάτι 1 πρέζα

80 γρ. αλεύρι

1/2 κουταλάκι μαγιά για γλυκά

30 γρ. εσπρέσο

1 κουταλάκι κανέλα

1 πρέζα γαρίφαλο

1 πρέζα μοσχοκάρυδο

1/2 κουταλάκι τζίντζερ

Για τη γκανάς

100 γρ κρέμα γάλακτος

100 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα 55%

20 γρ. μέλι ακακίας

20 γρ. βούτυρο

Εκτέλεση

Χωρίζουμε τα ασπράδια από τους κρόκους. Τοποθετούμε τα ασπράδια σε ένα μπολ και τα χτυπάμε μέχρι να αφρατέψουν. Προσθέτουμε τη ζάχαρη σε 3 δόσεις, μέχρι να πετύχουμε μια πηχτή μαρέγκα. Προσθέτουμε έναν-έναν τους κρόκους και τέλος το μέλι.

Λιώνουμε τη σοκολάτα στον φούρνο μικροκυμάτων (600 Watt, 1 λεπτό κάθε φορά, 2-3 κύκλους) ή σε μπεν μαρί. Προσθέτουμε το βούτυρο σε κομματάκια και ανακατεύουμε. Ενσωματώνουμε το μείγμα σοκολάτας-βούτυρου στο μείγμα αυγών και προσθέτουμε τον εσπρέσο. Ύστερα προσθέτουμε το αλεύρι κοσκινισμένο με τα μπαχαρικά. Αλείφουμε και αλευρώνουμε τη φόρμα και ψήνουμε για περίπου 25 λεπτά, μέχρι να φουσκώσει και να σταθεροποιηθεί.

Για τη γκανάς: Τεμαχίζουμε τη σοκολάτα. Ζεσταίνουμε την κρέμα με το μέλι, αφαιρούμε από τη φωτιά και προσθέτουμε τη σοκολάτα. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να γίνει λεία και γυαλιστερή. Αφήνουμε τη γκανάς στους 32°-34° για να χρησιμοποιηθεί. Στη συνέχεια τη ρίχνουμε πάνω στο κέικ, ξεκινώντας από τα πλαϊνά προς το κέντρο. Τέλος το αφήνουμε να σταθεροποιηθεί στο ψυγείο. Καλή απόλαυση.