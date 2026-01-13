Πανεύκολα και πεντανόστιμα κρουασάν σοκολάτας στο air fryer

Με αυτή τη συνταγή, σε λιγότερο από μισή ώρα, θα ετοιμάσουμε μια λαχταριστή παραλλαγή ενός από τα πιο αγαπημένα γαλλικά γλυκά πρωινού.

Τα σημερινά κρουασάν σοκολάτας στο air fryer είναι μια υπέροχη, απλοποιημένη εκδοχή ενός από τα πιο αγαπημένα γαλλικά viennoiseries, δηλαδή των γλυκών αρτοποιίας που έχουν γίνει σύμβολο της Γαλλίας σε όλο τον κόσμο. Με αυτή τη συνταγή θα πετύχουμε σε λιγότερο από μισή ώρα ένα τραγανό, απολαυστικό και εντυπωσιακό αποτέλεσμα, ιδανικό για πρωινό ή απογευματινό. Τα δικά μας κρουασάν σοκολάτας είναι «έξυπνα» όχι μόνο γιατί θα χρησιμοποιήσουμε το air fryer για το ψήσιμό τους, αλλά και επειδή η συνταγή προβλέπει έτοιμη σφολιάτα. Έτσι θα τα συναρμολογήσουμε στο λεπτό και θα ψηθούν εξίσου γρήγορα.

Η μαλακή, σοκολατένια καρδιά επιτυγχάνεται τοποθετώντας σταγόνες σοκολάτας στο κέντρο πριν τυλίξουμε τη σφολιάτα. Κατά το ψήσιμο θα λιώσουν, ενώ το εξωτερικό θα παραμείνει χρυσαφένιο και τραγανό. Ψήνουμε μόλις για ένα τέταρτο της ώρας και είναι έτοιμα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε μαζί τη συνταγή.

Υλικά

1 φύλλο έτοιμης σφολιάτας σε ορθογώνιο σχήμα

Σταγόνες κουβερτούρας κατά προτίμηση

1 αυγό

Γάλα

Λιωμένη σοκολάτα γάλακτος κατά προτίμηση

Λιωμένη λευκή σοκολάτα κατά προτίμηση

Freepik

Εκτέλεση

Απλώνουμε τη σφολιάτα στον πάγκο εργασίας, κρατώντας την πάνω στο αντικολλητικό χαρτί της, και τη χωρίζουμε σε πέντε λωρίδες πλάτους περίπου 7–8 εκ. Διπλώνουμε κάθε λωρίδα στη μέση κατά μήκος. Σε κάθε λωρίδα τοποθετούμε σταγόνες σοκολάτας, συγκεντρώνοντάς τες στο κέντρο και πιέζοντας ελαφρά με τα δάχτυλα για να κολλήσουν και να μη βγουν κατά το ψήσιμο. Τυλίγουμε κάθε κοντή πλευρά του ορθογωνίου προς το κέντρο και ενώνουμε τις δύο άκρες. Αλείφουμε την επιφάνεια με μείγμα αυγού και γάλακτος. Τα τοποθετούμε στον κάδο του air fryer, αφήνοντας λίγο χώρο ανάμεσά τους. Ψήνουμε στους 170°C για 15 λεπτά. Μόλις ροδίσουν, τα αφήνουμε να κρυώσουν ελαφρώς και στο τέλος τα διακοσμούμε με λιωμένη μαύρη και λευκή σοκολάτα, αφήνοντάς τες να πέσουν σε λεπτές γραμμές στην επιφάνεια. Τα σοκολατένια κρουασάν μας είναι έτοιμα, τα απολαμβάνουμε ακόμη ζεστά και τραγανά.

Συμβουλές

Για να παραλλάξουμε τη συνταγή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σταγόνες μαύρης, γάλακτος ή λευκής σοκολάτας ή και να τις αναμείξουμε για ακόμη πιο πλούσιο αποτέλεσμα. Για μια εκδοχή με τραγανή υφή, μπορούμε να προσθέσουμε ψιλοκομμένα φουντούκια στη γέμιση.