4 υγιεινοί τρόποι για να φτιάξεις ζεστή σοκολάτα στο σπίτι χωρίς περιττές θερμίδες

Ανακαλύψτε πώς μικρές αλλαγές στα υλικά της ζεστής σοκολάτας, μπορούν να κάνουν το ρόφημά σας πιο υγιεινό, πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και νόστιμο χωρίς περιττές θερμίδες

Η ζεστή σοκολάτα είναι ένα πλούσιο ρόφημα, ιδανικό για τις κρύες νύχτες, αλλά συχνά περιέχει πολλά πρόσθετα σάκχαρα και θερμίδες. Ευτυχώς, μπορείτε να φτιάξετε ζεστή σοκολάτα στο σπίτι με μερικές απλές υγιεινές αλλαγές.

Χρησιμοποιήστε κακάο σε σκόνη χωρίς ζάχαρη

Όταν φτιάχνετε τη δική σας ζεστή σοκολάτα, επιλέξτε πραγματικό, άγλυκο κακάο σε σκόνη. Έχει πλούσια γεύση σοκολάτας χωρίς τα πρόσθετα σάκχαρα και χημικά των επεξεργασμένων προϊόντων. Το κακάο είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και προσφέρει αρκετά οφέλη για την υγεία. Περιέχει πολυφαινόλες, αντιοξειδωτικά που βοηθούν στη μείωση της φλεγμονής και στη βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας. Επίσης, τα φλαβονόλες του κακάο βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος και μπορούν να μειώσουν την αρτηριακή πίεση.Το άγλυκο κακάο έχει πικρή γεύση, οπότε θα χρειαστεί να προσθέσετε κάποιο γλυκαντικό για να πετύχετε την ικανοποιητική γεύση της ζεστής σοκολάτας.

Επιλέξτε γλυκαντικά

Οι περισσότερες συνταγές για ζεστή σοκολάτα απαιτούν λευκή ζάχαρη. Αν θέλετε μια πιο υγιεινή επιλογή, σκεφτείτε τα παρακάτω γλυκαντικά:

Μέλι: Το μέλι προσφέρει γλυκιά γεύση και ισχυρά αντιοξειδωτικά. Έχει επίσης αντιβακτηριακές ιδιότητες, που μπορεί να βοηθήσουν στην προστασία από λοιμώξεις, και είναι γνωστό ότι ανακουφίζει από τον βήχα. Προσθέστε λίγο μέλι στη σοκολάτα σας.

Στέβια: Η στέβια είναι ένα φυσικό γλυκαντικό φυτικής προέλευσης από το φυτό Stevia rebaudiana. Είναι πολύ πιο γλυκιά από τη ζάχαρη, αλλά δεν περιέχει θερμίδες και είναι πολύ χαμηλή σε υδατάνθρακες. Η γεύση της είναι έντονα γλυκιά, οπότε ξεκινήστε με μικρή ποσότητα.

Αποφύγετε το ολόπαχο γάλα

Η ζεστή σοκολάτα μπορεί να παρασκευαστεί με γάλα ή νερό. Το ολόπαχο γάλα είναι πλούσιο σε λιπαρά και θερμίδες, ενώ το νερό συχνά δίνει πιο λεπτό ρόφημα. Για πιο υγιεινές επιλογές που παραμένουν πλούσιες και κρεμώδεις, σκεφτείτε τα εξής:

Αποβουτυρωμένο ή γάλα 2%: Το γάλα είναι πλήρες σε πρωτεΐνη και πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, όπως ασβέστιο για υγιή οστά και δόντια, καθώς και βιταμίνες και μέταλλα για την υποστήριξη των κυττάρων και του ανοσοποιητικού συστήματος. Επιλέξτε αποβουτυρωμένο ή 2% για λιγότερα λιπαρά και θερμίδες, διατηρώντας τα οφέλη για την υγεία.

Αμυγδαλόγαλα: Για vegan ζεστή σοκολάτα, δοκιμάστε αμυγδαλόγαλα. Είναι χαμηλό σε θερμίδες και χωρίς λακτόζη, ιδανικό για όσους έχουν δυσανεξία στη λακτόζη. Τα αμύγδαλα είναι πλούσια σε μονοακόρεστα λιπαρά, που μπορούν να μειώσουν τη χοληστερόλη και να βελτιώσουν την καρδιακή υγεία. Επίσης, είναι καλή πηγή ασβεστίου, και οι ενισχυμένες εκδόσεις παρέχουν περισσότερο ασβέστιο από το αγελαδινό γάλα. Ωστόσο, περιέχουν πολύ λιγότερη πρωτεΐνη από το γάλα.

Γάλα σόγιας: Το γάλα σόγιας είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη και φυτοχημικά. Η τακτική κατανάλωσή του μπορεί να μειώσει τη χοληστερόλη και την υψηλή αρτηριακή πίεση. Είναι φυσικά χαμηλό σε κορεσμένα λιπαρά.

Προσέξτε τις προσθήκες

Μόλις φτιάξετε τη βάση της ζεστής σοκολάτας με υγιεινό κακάο, γάλα και γλυκαντικό, μπορείτε να προσθέσετε γευστικά και υγιεινά toppings:

Βανίλια: Λίγες σταγόνες καθαρής βανίλιας φέρνουν ένταση στη γεύση.

Αλάτι: Μια πρέζα kosher αλατιού μπορεί να αναδείξει τη γεύση του κακάο.

αλατιού μπορεί να αναδείξει τη γεύση του κακάο. Κανέλα: Προσθέστε ένα ξυλάκι κανέλας ή φακελάκι κανέλας στο γάλα. Η κανέλα έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες και μπορεί να μειώσει τα επίπεδα σακχάρου και ινσουλίνης.

Λάδι καρύδας: Μια κουταλιά δίνει πλούσια, κρεμώδη υφή και έχει αντιβακτηριακές και αντιμυκητιακές ιδιότητες.

Πρωτεΐνη σε σκόνη: Προσθέτει πρωτεΐνη από γαλακτοκομικές ή φυτικές πηγές. Η πρωτεΐνη βοηθά στη διατήρηση μυϊκής μάζας και στη σωστή διαχείριση βάρους. Προσθέστε μια δόση σοκολατένιας πρωτεΐνης για έξτρα θρεπτική αξία.

Καγιέν (πιπέρι): Λίγη πρέζα για πιο πικάντικη σοκολάτα. Περιέχει καψαϊκίνη, που μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή, αλλά σε μικρή ποσότητα τα οφέλη είναι περιορισμένα.

Πώς να φτιάξετε ζεστή σοκολάτα

Η παρασκευή ζεστής σοκολάτας είναι γρήγορη και απλή: