Το light cheesecake που απολαμβάνεις ακόμα και όταν κάνεις δίαιτα

Κουραστήκατε να μένετε μακριά από το αγαπημένο σας γλυκό; Υπάρχει ένα light cheesecake που είναι ιδανικό για όταν κάνετε δίαιτα. Δείτε τη συνταγή.

Από τη στιγμή που δοκιμάσαμε αυτό το light cheesecake, δεν μπορούμε να το αποχωριστούμε. Είναι πραγματικά ελαφρύ, με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, δροσερό και κυρίως ικανοποιεί τον ουρανίσκο όπως το κλασικό cheesecake: Δεν γίνεται να μην το δοκιμάσετε. Το κλασικό cheesecake είναι αναμφίβολα δελεαστικό, τόσο στην κρύα όσο και στην ψημένη εκδοχή – το λεγόμενο New York Cheesecake – αλλά η κρέμα και τα αυγά σίγουρα δεν το κάνουν ένα διαιτητικό γλυκό. Ωστόσο, μπορείτε να ικανοποιήσετε την επιθυμία για γλυκό χωρίς να θυσιάσετε τη διατροφή σας. Δείτε πώς.

Υλικά

400 γρ. τυρί κρέμα light

100 γρ. γιαούρτι πλήρες

30 γρ. ζάχαρη

150 γρ. μπισκότα ολικής αλέσεως με μειωμένα λιπαρά

3 φύλλα ζελατίνης

100 ml γάλα

1 λοβό βανίλιας

Εκτέλεση

Στρώνουμε ένα ταψί με αποσπώμενη βάση (διάμετρος 18 εκ.) με χαρτί ψησίματος και καλύπτουμε τον πάτο με τα μπισκότα. Για το light cheesecake είναι καλύτερο να αποφύγετε το βούτυρο, οπότε θα χρησιμοποιήσουμε τα μπισκότα ολόκληρα αντί να τα αλέσουμε, να τα ανακατέψουμε με βούτυρο και να φτιάξουμε τη βάση. Καλύπτουμε τα κενά που μένουν με σπασμένα μπισκότα, φροντίζοντας να κολλάνε καλά μεταξύ τους. Ύστερα βάζουμε τη ζελατίνη σε κρύο νερό για να μαλακώσει. Ζεσταίνουμε 100 ml γάλα σε κατσαρολάκι και αφαιρούμε από τη φωτιά μόλις πάρει βράση. Στραγγίζουμε τη ζελατίνη και την προσθέτουμε στο γάλα, ανακατεύοντας καλά.

Αναμειγνύουμε το γιαούρτι με το τυρί κρέμα και προσθέτουμε το γάλα με τη ζελατίνη. Ανακατεύουμε καλά προσθέτοντας τους σπόρους από μισό λοβό βανίλιας και τη ζάχαρη. Αφήνουμε την κρέμα να σφίξει στο ψυγείο για περίπου 30 λεπτά, έπειτα τη ρίχνουμε στο ταψί ώστε να καλύψει τη βάση των μπισκότων, ισιώνουμε την επιφάνεια και τη βάζουμε ξανά στο ψυγείο για τουλάχιστον 2 ώρες.

Πώς να εμπλουτίσετε το cheesecake

Αυτή η βάση δίνει πολλές δυνατότητες παραλλαγών. Μπορείτε να τη σερβίρετε με φρέσκα φρούτα ή με πουρέ φρούτων που θα έχετε πολτοποιήσει, προσθέτοντας ένα φύλλο ζελατίνης, μαλακωμένο και στραγγισμένο.

Εναλλακτικές βάσεις

Όπως είδατε, για να φτιάξετε το light cheesecake πρέπει να αποφύγετε το βούτυρο που συνήθως χρησιμοποιούμε για να δέσουμε τα αλεσμένα μπισκότα στη βάση, και να προτιμήσετε κάτι πιο ελαφρύ. Αλλά μπορείτε επίσης να φτιάξετε τη βάση μόνοι σας πριν ξεκινήσετε. Μια έξυπνη ιδέα είναι να ετοιμάσετε ένα λεπτό μπισκότο ολικής διαμέτρου 17 εκ. (για να χωρέσει στο ταψί) ή να αντικαταστήσετε την κλασική τραγανή βάση με… τίποτα! Η αληθινή δύναμη της cheesecake βρίσκεται στην κρέμα, και αν ακολουθείτε μια δίαιτα που περιορίζει τις υπερβολές, μπορείτε να θυσιάσετε την τραγανότητα της βάσης και να επικεντρωθείτε στο υπόλοιπο. Μπορείτε να προσθέσετε λίγα αμύγδαλα ως τελικό topping.