Γρήγορο και απίστευτα νόστιμο κέικ – Ιδανικό για όσους λατρεύουν τα εύκολα γλυκά

Ένα γρήγορο και αφράτο κέικ με πραλίνα φουντουκιού και αυγά, ιδανικό για κάθε στιγμή που θέλετε κάτι γλυκό χωρίς κόπο.

Μερικές φορές οι πιο απλές συνταγές είναι και οι πιο απολαυστικές. Αυτό το κέικ αποδεικνύει ακριβώς αυτό: Με λίγα και απλά υλικά, μπορείτε να φτιάξετε ένα αφράτο, γευστικό και ιδιαίτερο γλυκό που θα εντυπωσιάσει τους πάντες. Η πραλίνα φουντουκιού δίνει πλούσια σοκολατένια γεύση, ενώ τα αυγά χαρίζουν ελαφριά και αφράτη υφή. Προσθέτοντας την επικάλυψη από καραμελωμένες μπανάνες, έχετε ένα γλυκό που είναι ταυτόχρονα γρήγορο, εύκολο και εντυπωσιακό – ιδανικό για οικογένεια, φίλους ή απλά για να σας χαρίσετε μια γλυκιά στιγμή χαλάρωσης.

Υλικά

Για το κέικ

250 γρ. πραλίνα φουντουκιού

4 αυγά

Για την επικάλυψη

1 μπανάνα

2 γεμάτες κουταλιές της σούπας καστανή ζάχαρη

Freepik

Εκτέλεση

Για την τούρτα: Λιώνουμε για λίγα δευτερόλεπτα την πραλίνα φουντουκιού στον φούρνο μικροκυμάτων. Σπάμε τα αυγά σε ένα μπολ και τα χτυπάμε για τουλάχιστον 10 λεπτά, μέχρι να αφρατέψουν πολύ. Προσθέτουμε την πραλίνα, αφού πρώτα έχει κρυώσει, ανακατεύοντας απαλά με κινήσεις από κάτω προς τα πάνω. Ρίχνουμε το μείγμα σε στρογγυλό ταψί διαμέτρου 18 εκ., στρωμένο με λαδόκολλα βρεγμένη και πολύ καλά στραγγισμένη. Ψήνουμε στον φούρνο στους 180°C για περίπου 50 λεπτά.

Για την επικάλυψη: Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι βάζουμε την μπανάνα κομμένη σε ροδέλες μαζί με τη ζάχαρη. Ανάβουμε τη φωτιά και αφήνουμε τη ζάχαρη να λιώσει και να καραμελώσει. Βγάζουμε την τούρτα από τον φούρνο και, αφού κρυώσει, τη σκεπάζουμε με τις καραμελωμένες μπανάνες. Καλή απόλαυση.