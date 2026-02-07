Churros με σάλτσα από ακατέργαστη ζάχαρη: Η Ισπανία στο πιάτο σου

Τα παραδοσιακά ισπανικά churros δεν είναι απλώς γλυκό, αλλά ένα μικρό τελετουργικό απόλαυσης. Ανακάλυψε τη συνταγή μας και φτιάξε τα στο σπίτι για να τα απολαύσεις ζεστά.

Φτιάχνουμε τα churros και… ταξιδεύουμε στην Ισπανία, φανταζόμενοι να τα απολαμβάνουμε στον δρόμο σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα. Ανακαλύψτε τη συνταγή με σάλτσα από ακατέργαστη ζάχαρη.

Τι είναι τα churros

Τα churros είναι παραδοσιακά ισπανικά γλυκά, εμβληματικά μπαστουνάκια από ζύμη, που δεν είναι απλώς street food, αλλά ένα πραγματικό κοινωνικό «έθιμο». Η υφή τους συνδυάζει τέλεια το χρυσαφένιο, τραγανό εξωτερικό με το μαλακό εσωτερικό.

Η προέλευση των churros

Τα churros λέγεται ότι πρωτοεμφανίστηκαν ανάμεσα στους Ισπανούς βοσκούς, ως ένα εύκολο σνακ για να ετοιμάζεται πάνω στη φωτιά. Μπορούν να φτιαχτούν και στο σπίτι για μια στιγμή μοιρασιάς, είτε για προσωπική απόλαυση είτε για γιορτή. Στη συνταγή μας, τα churros συνοδεύονται από σάλτσα ακατέργαστης ζάχαρης, αλλά μπορείτε επίσης να τα βουτήξετε σε ζεστή σοκολάτα.

Υλικά

300 γρ. αλεύρι

120 γρ. ακατέργαστη ζάχαρη

100 γρ. γάλα

30 γρ. βούτυρο

25 γρ. ελαιόλαδο

2 αυγά

Ζάχαρη κρυσταλλική

Λάδι αραχίδας

Αλάτι

Εκτέλεση

Βάζουμε σε μια κατσαρόλα 500 γρ. νερό με το γάλα, το ελαιόλαδο, μια κουταλιά ζάχαρη κρυσταλλική και μια πρέζα αλάτι και βράζουμε. Ύστερα προσθέτουμε όλο το αλεύρι μαζί και ανακατεύουμε δυνατά μέχρι η ζύμη να αποκολληθεί από τα τοιχώματα της κατσαρόλας. Στη συνέχεια την αφήνουμε να κρυώσει λίγο και μετά προσθέτουμε τα αυγά, ένα-ένα, ανακατεύοντας καλά για να ενσωματωθούν. Μεταφέρουμε το μείγμα σε σακούλα ζαχαροπλαστικής και σχηματίζουμε τα churros αφήνοντάς τα να πέσουν απευθείας σε μια κατσαρόλα με αρκετό καυτό λάδι. Τα τηγανίζουμε, γυρίζοντάς τα, για λιγότερο από 1 λεπτό και τα στραγγίζουμε σε χαρτί κουζίνας.

Για τη σάλτσα λιώνουμε σε μια μικρή κατσαρόλα την ακατέργαστη ζάχαρη με το βούτυρο και μια κουταλιά νερό. Ανακατεύουμε μέχρι να αρχίσει να πήζει ελαφρά σε σάλτσα. Σερβίρουμε τα churros καυτά με τη σάλτσα. Καλή απόλαυση.