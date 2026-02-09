Το αφράτο ιαπωνικό cheesecake που λιώνει στο στόμα

Το ιαπωνικό cheesecake, είναι ένα γλυκό με σχεδόν ανεπαίσθητη, αφράτη υφή που θα σας μαγέψει με την πρώτη μπουκιά.

Φανταστείτε ένα κέικ τόσο αφράτο που μοιάζει να λιώνει στο στόμα σου από την πρώτη μπουκιά. Το ιαπωνικό cheesecake, συνδυάζει την κρεμώδη γεύση του τυριού με μια σχεδόν ανεπαίσθητη υφή, προσφέροντας μια εμπειρία γλυκού που θυμίζει σύννεφο. Ιδανικό για να το απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στην ημέρα. Ας δούμε τη συνταγή βήμα βήμα.

Υλικά

160 γρ. κρεμώδες τυρί

80 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική

5 γρ. γάλα

30 γρ. αλεύρι

20 γρ. βούτυρο

10 γρ. κορν φλάουρ

4 αυγά

Κρέμα ταρτάρ

Λεμόνι

Εκτέλεση

Ανακατεύουμε το τυρί σε θερμοκρασία δωματίου καλά με ένα κουτάλι σε ένα μπολ μέχρι να γίνει απαλό και κρεμώδες, χωρίς σβόλους. Στη συνέχεια βγάζουμε το βούτυρο από το ψυγείο λίγο πριν το χρησιμοποιήσουμε, ώστε να μαλακώσει αλλά να μην λιώσει εντελώς. Το λιώνουμε σε μπεν μαρί (Το αφήνουμε να μαλακώσει και να λιώσει λίγο, μακριά από τη φωτιά – δηλαδή το νερό στο κάτω σκεύος πρέπει να είναι ζεστό, όχι να κοχλάζει δυνατά). Μετά το προσθέτουμε στο τυρί και το ανακατεύουμε, ώστε να γίνει ομοιόμορφη κρεμώδης κρέμα. Σκοπός: Το βούτυρο να μπει ομοιόμορφα στο τυρί και να γίνει ένα παχύρρευστο, λείο μείγμα, σαν μπεσαμέλ (δηλαδή κρεμώδης, χωρίς σβώλους, όχι πολύ ρευστό αλλά ούτε σκληρό). Προσθέτουμε και το γάλα και ανακατεύουμε ξανά με αυγοδάρτη, σπατουλάροντας καλά τις άκρες, ώστε να ομογενοποιηθεί πλήρως. Στη συνέχεια προσθέτουμε το αλεύρι και το κορν φλάουρ και ανακατεύουμε μέχρι να έχουμε ξανά μια λεία κρέμα. Αρωματίζουμε με λίγο ξύσμα λεμονιού.

Χτυπάμε τα ασπράδια στο μπλέντερ με 1 κουταλάκι χυμό λεμονιού σε χαμηλή ταχύτητα, ώστε να σχηματιστούν πολύ μικρές και πυκνές φυσαλίδες, για περίπου 2 λεπτά. Προσθέτουμε το 1/3 της ζάχαρης και χτυπάμε 1 λεπτό, μετά το επόμενο τρίτο για 1 λεπτό, και τέλος την υπόλοιπη ζάχαρη, αυξάνοντας την ταχύτητα, για 4 λεπτά ακόμη. Προσθέτουμε μια πρέζα κρέμα ταρτάρ και χτυπάμε για 1 λεπτό ακόμα. Το μείγμα πρέπει να είναι σταθερό αλλά απαλό, όχι σκληρό.

Συναρμολόγηση και ψήσιμο: Ενσωματώνουμε τα χτυπημένα ασπράδια στο μείγμα σταδιακά, ανακατεύοντας απαλά με σπάτουλα. Ρίχνουμε το μείγμα σε ένα στρογγυλό ταψί, με βάση στρωμένη με χαρτί ψησίματος. Χύνουμε το μείγμα πάνω στη σπάτουλα για να «σπάσει η ροή» και να μην μπει υπερβολικός αέρας. Βάζουμε το ταψί σε ένα μεγαλύτερο και βαθύ ταψί ή πυρίμαχο σκεύος το οποίο γεμίζουμε με βραστό νερό μέχρι τη μέση. Ψήνουμε στον φούρνο στους 160 °C για 30 λεπτά. Ανοίγουμε τον φούρνο για 5 δευτερόλεπτα, κλείνουμε και συνεχίζουμε το ψήσιμο στους 120 °C για 1 ώρα. Αφήνουμε να κρυώσει και απολαμβάνουμε.