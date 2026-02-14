Τραγανή καρδιά με σοκολάτα και φουντούκια: Το γλυκό της αγάπης για τον Άγιο Βαλεντίνο

Αν είστε ανένδοτοι ρομαντικοί, τότε για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου δεν μπορείτε να μην επιλέξετε ένα γλυκό σε σχήμα καρδιάς.

Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι η τέλεια ευκαιρία να εκφράσουμε την αγάπη μας με έναν γλυκό, δημιουργικό τρόπο. Τι πιο ρομαντικό από ένα γλυκό σε σχήμα καρδιάς, γεμάτο σοκολάτα, φουντούκια και αρωματικά συστατικά που συνδυάζουν γεύση και φινέτσα;

Η τραγανή καρδιά με σοκολάτα και φουντούκια είναι η ιδανική επιλογή για να εντυπωσιάσετε τον σύντροφό σας ή να μοιραστείτε μια γλυκιά στιγμή με αγαπημένα πρόσωπα. Αν και η συνταγή προορίζεται για πιο έμπειρους ζαχαροπλάστες, η αγάπη κάνει τα πάντα δυνατά – και η διαδικασία δημιουργίας ενός τόσο ξεχωριστού γλυκού μπορεί να γίνει μια διασκεδαστική και ρομαντική εμπειρία.

Με αυτή τη συνταγή, κάθε μπουκιά μεταφέρει τη γεύση της σοκολάτας, την τραγανότητα του φουσκωμένου ρυζιού, το άρωμα των φουντουκιών, τη ζεστή νότα του τζίντζερ και τη δροσιά των κράνμπερις. Είναι ένα γλυκό που μιλά στην καρδιά, όχι μόνο με τη μορφή του, αλλά και με τη γεύση του, κάνοντας τον Άγιο Βαλεντίνο πραγματικά γλυκό και αξέχαστο.

Υλικά

Για την επικάλυψη

200 γρ. σοκολάτα γάλακτος

Για τη γέμιση

300 γρ. σοκολάτα γάλακτος

140 γρ. φουσκωμένο ρύζι

40 γρ. ηλιέλαιο

40 γρ. πάστα φουντουκιού

30 γρ. φουντούκια ψημένα

30 γρ. ζαχαρωμένο τζίντζερ

20 γρ. αποξηραμένα κράνμπερις

Εκτέλεση

Για την επικάλυψη: Φτιάχνουμε tempered σοκολάτας όπως περιγράφεται στο τέλος της συνταγής. Ύστερα γεμίζουμε ένα από σιλικόνη σε σχήμα διπλής καρδιάς έτσι ώστε η σοκολάτα να καλύπτει ομοιόμορφα όλο το εσωτερικό. Αναποδογυρίζουμε το καλούπι σε ένα φύλλο αντικολλητικό χαρτί για να αφαιρέσουμε τη σοκολάτα που περισσεύει. Αφήνουμε το καλούπι αναποδογυρισμένο πάνω στο χαρτί μέχρι να στερεοποιηθεί πλήρως η σοκολάτα.

Για τη γέμιση: Ανακατεύουμε το φουσκωμένο ρύζι, το τζίντζερ, τα ψημένα φουντούκια και τα κράνμπερις. Ύστερα λιώνουμε τη σοκολάτα σε περίπου 35°C. Προσθέτουμε το ηλιέλαιο σιγά-σιγά και την πάστα φουντουκιού ανακατεύοντας με σπάτουλα. Στη συνέχεια ρίχνουμε το μείγμα πάνω από το φουσκωμένο ρύζι και τα φρούτα. Γεμίζουμε όλη τη γέμιση στο κέλυφος σοκολάτας (το εσωτερικό περίβλημα από σοκολάτα που φτιάξαμε με το καλούπι σε σχήμα καρδιάς) και το αφήνουμε να ξεκουραστεί 15 λεπτά στο ψυγείο και στη συνέχεια 15-20 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου πριν το βγάλουμε από το τη φόρμα με μεγάλη προσοχή. Τέλος διακοσμούμε όπως θέλουμε. Μπορείτε να γράψετε “love” με λιωμένη λευκή σοκολάτα.

Για το tempered της σοκολάτας: Λιώνυουμε τη σοκολάτα στο φούρνο μικροκυμάτων ή σε μπεν μαρί χωρίς να υπερβείτε τους 45°C. Βάζουμε το μπολ με τη λιωμένη σοκολάτα σε μπεν μαρί με κρύο νερό και πάγο και ανακατέψτε μέχρι να φτάσει τους:

28–28,5° C για μαύρη σοκολάτα

για μαύρη σοκολάτα 27–27,5° C για γάλακτος σοκολάτα

για γάλακτος σοκολάτα 26–26,5° C για λευκή σοκολάτα

Ζεσταίνουμε ξανά τη σοκολάτα στο φούρνο μικροκυμάτων ή σε μπεν μαρί μέχρι να φτάσει αλλά να μην ξεπεράσει τη θερμοκρασία τελικής χρήσης:

30,5–31° C για μαύρη

για μαύρη 29–29,5° C για γάλακτος

για γάλακτος 28–28,5° C για λευκή

Αν ξεπεράσετε τη θερμοκρασία, μπορείτε να επαναλάβετε όλη τη διαδικασία από την αρχή χρησιμοποιώντας την ίδια σοκολάτα.