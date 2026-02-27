Πώς να φτιάξετε νόστιμα γλυκά χωρίς αυγά

Δεν έχετε αυγά ή θέλετε να τα αποφύγετε; Υπάρχουν πολλοί τρόποι να αντικαταστήσετε τα αυγά στα γλυκά χωρίς να θυσιάσετε την υφή και τη γεύση.

Για να αντικαταστήσουμε τα αυγά στα γλυκά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορα υλικά που εκτελούν την ίδια λειτουργία: Όλα είναι πολύ εύκολα διαθέσιμα στην κουζίνα μας. Μερικές φορές η αντικατάσταση των αυγών δεν γίνεται μόνο για διατροφική επιλογή (π.χ. στη vegan διατροφή), αλλά και λόγω, νηστείας, δυσανεξίας ή αλλεργίας. Για αυτό είναι σημαντικό να βρούμε έναν κατάλληλο υποκατάστατο.

Τι ρόλο παίζουν τα αυγά στα γλυκά

Πέρα από τη γεύση, τα αυγά έχουν πολύ σημαντική λειτουργία στα γλυκά, βοηθούν επίσης στο να δέσει το μείγμα (λειτουργούν ως «συγκολλητική ουσία») και συμβάλλουν στο σωστό φούσκωμα των ζυμών. Στην πραγματικότητα, σε μια συνταγή χωρίς αυγά, ακόμα κι αν δεν προβλέπεται μαγιά, είναι καλό να προσθέσουμε ένα κουταλάκι υποκατάστατο για να βοηθήσουμε στο φούσκωμα.

Αντικατάσταση των αυγών με μπανάνα

Ένα αυγό μπορεί να αντικατασταθεί με μισή μπανάνα. Η μπανάνα είναι ιδανική για αντικατάσταση αυγών, καθώς λειτουργεί ως συγκολλητικό και βοηθά το μείγμα να παραμείνει υγρό και αφράτο. Αρκεί να πολτοποιήσουμε μισή μπανάνα σε ένα πιάτο και να την προσθέσουμε στο μείγμα στην αρχή της παρασκευής, όπως τα αυγά. Αυτή η αντικατάσταση είναι ιδανική για κέικ και muffins. Αν χρησιμοποιήσουμε μπανάνα, καλό είναι να μειώσουμε λίγο τη ζάχαρη, γιατί η μπανάνα θα γλυκάνει το μείγμα.

Αντικατάσταση των αυγών με αλεύρι πατάτας (κορν φλάουρ)

Ένα αυγό μπορεί να αντικατασταθεί με 2 κουταλιές της σούπας αλεύρι πατάτας ή κορν φλάουρ. Τόσο το αλεύρι πατάτας όσο και το κορν φλάουρ λειτουργούν ως συγκολλητικά και πυκνωτικά μέσα. Στα γλυκά, αρκεί να προσθέσουμε 2 κουταλιές για κάθε αυγό της συνταγής. Το μόνο που πρέπει να προσέξουμε είναι να αυξήσουμε λίγο τα υγρά της συνταγής (γάλα, νερό, χυμό) σιγά-σιγά, μέχρι να βρούμε τη σωστή ισορροπία.

unsplash

Αντικατάσταση των αυγών με γιαούρτι

Ένα αυγό μπορεί να αντικατασταθεί με μισό κεσεδάκι γιαούρτι (περίπου 60 γρ.). Το γιαούρτι είναι εξαιρετικός υποκατάστατος των αυγών: Μεταξύ όλων των επιλογών, είναι ο αγαπημένος μας, γιατί κάνει το μείγμα πολύ μαλακό και υγρό, όπως τα αυγά. Αυτή η αντικατάσταση είναι ιδανική για κέικ, muffins και ζύμη για μπισκότα, αλλά όχι για κρέμες. Μπορούμε να διαλέξουμε τη γεύση του γιαουρτιού ανάλογα με το γλυκό μας. Επίσης, το φυτικό γιαούρτι (π.χ. σόγια) λειτουργεί εξίσου καλά.

Αντικατάσταση των αυγών με γάλα

Ένα αυγό μπορεί να αντικατασταθεί με περίπου 50 ml γάλα, είτε φυτικό είτε ζωικό. Ένα προαιρετικό τρικ είναι να προσθέσουμε 1 κουταλιά της σούπας μηλόξυδο, που θα βοηθήσει σου φούσκωμα και θα κάνει το μείγμα αφράτο και ψηλό, ακόμη και χωρίς αυγά.

Αντικατάσταση αυγών για το άλειμμα και τη γυαλάδα

Πώς να αντικαταστήσετε τα αυγά για να αλείψετε τα γλυκά και να πετύχετε γυαλιστερό χρυσαφί αποτέλεσμα; Για να γυαλίσουμε τα γλυκά, ζεσταίνουμε λίγο γάλα (περίπου 100 ml) σε κατσαρολάκι με 1-2 κουταλιές καστανή ζάχαρη. Αλείφουμε το ζεστό μείγμα στην επιφάνεια του και ψήνουμε. Στο τέλος της ψησίματος θα έχουμε ένα γυαλιστερό χρυσαφί αποτέλεσμα. Το ίδιο μπορούμε να το επαναλάβουμε 5 λεπτά πριν βγάλουμε το γλυκό από το φούρνο.