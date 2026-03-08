Τούρτα Μιμόζα: Το ιταλικό γλυκό-σύμβολο για την Ημέρα της Γυναίκας

Κάθε 8 Μαρτίου, στην Ιταλία η Τούρτα Μιμόζα έχει την τιμητική της, καθώς αποτελεί το γλυκό-σύμβολο της Ημέρας της Γυναίκας.

Η τούρτα μιμόζα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Ημέρα της Γυναίκας (8 Μαρτίου) και το λουλούδι της μιμόζας, που στην Ιταλία έχει καθιερωθεί ως σύμβολό της. Το 1946, αμέσως μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η πολιτικός και αγωνίστρια Teresa Mattei πρότεινε τη μιμόζα ως επίσημο λουλούδι της ημέρας, μαζί με τις Teresa Noce και Rita Montagnana. Η επιλογή δεν ήταν τυχαία: Η μιμόζα ανθίζει στις αρχές Μαρτίου, είναι φωτεινή, προσιτή και συμβολίζει τη δύναμη και τη θηλυκότητα.

Η ιδέα να δημιουργηθεί ένα γλυκό που να θυμίζει οπτικά το άνθος της μιμόζας γεννήθηκε λίγα χρόνια αργότερα. Η πιο διαδεδομένη εκδοχή θέλει την τούρτα να εμφανίζεται στη Ρώμη τη δεκαετία του ’50, με στόχο να αποτυπώσει στο σχήμα και στα χρώματά της το χαρακτηριστικό κίτρινο, αφράτο άνθος. Η τούρτα αποτελείται από αφράτο παντεσπάνι, κρέμα ζαχαροπλαστικής (συχνά εμπλουτισμένη με σαντιγί σε μορφή κρέμας ντιπλομάτ) και εξωτερικά καλύπτεται με μικρά κυβάκια παντεσπανιού που δημιουργούν την εικόνα «μπουκέτου» μιμόζας. Στο τέλος του χειμώνα, η τούρτα μιμόζα χαρίζει μια ζεστή ακτίνα άνοιξης που φέρνει μαζί της τόλμη και δυναμισμό, για να αγκαλιάσεις τη ζωή σε όλη της τη γλυκύτητα. Έτσι, η τούρτα μιμόζα δεν είναι απλώς ένα επιδόρπιο, είναι μια γλυκιά ιστορία αφιερωμένη στις γυναίκες. Γι’ αυτό αφιερώνουμε σε εσένα — μητέρα, κόρη, γιαγιά, αδελφή, φίλη — την τούρτα μιμόζα: Κάθε κομμάτι μια θετική σκέψη, κάθε στρώση μια πολύτιμη γεύση που ζεσταίνει την καρδιά.

Υλικά

Για το πρώτο παντεσπάνι (διάμετρος 23 εκ.)

2 μέτρια αυγά

4 κρόκοι

100 γρ. ζάχαρη

90 γρ. αλεύρι

25 γρ. άμυλο πατάτας

20 γρ. μέλι

Για το δεύτερο παντεσπάνι (διάμετρος 23 εκ.)

2 μέτρια αυγά

4 κρόκοι

100 γρ. ζάχαρη

90 γρ. αλεύρι

25 γρ. άμυλο πατάτας

20 γρ. μέλι

Για την κρέμα

450 γρ. φρέσκο πλήρες γάλα

150 γρ. φρέσκια υγρή κρέμα γάλακτος

160 γρ. ζάχαρη

8 κρόκοι (160 γρ.)

60 γρ. κορν φλάουρ

1 λοβός βανίλιας

Για το σιρόπι

150 γρ. νερό

100 γρ. ζάχαρη

80 γρ. Grand Marnier

Για τη γλυκιά σαντιγί

300 γρ. φρέσκια υγρή κρέμα γάλακτος

35 γρ. ζάχαρη

Εκτέλεση

Για τα δύο παντεσπάνι: Ξεκινάμε ετοιμάζοντας την πρώτη βάση παντεσπάνι. Βάζουμε στον κάδο του μίξερ με σύρμα (ή σε μπολ αν χρησιμοποιήσετε μίξερ χειρός) τα αυγά και τους κρόκους σε θερμοκρασία δωματίου, προσθέτουμε τη ζάχαρη και χτυπάμε σε μέτρια ταχύτητα για 10-15 λεπτά. Προς το τέλος προσθέτουμε το μέλι. Όταν το μείγμα γίνει ανοιχτόχρωμο, αφράτο και πηχτό, σταματάμε το μίξερ και ρίχνουμε μέσα το αλεύρι και το άμυλο πατάτας. Ανακατεύουμε απαλά με σπάτουλα με κινήσεις από κάτω προς τα πάνω για να μη χαθεί ο όγκος. Βουτυρώνουμε και στρώνουμε με λαδόκολλα μια φόρμα 23 εκ. και ψήνουμε στον φούρνο στους 170°C για περίπου 20 λεπτά. Ελέγχουμε με οδοντογλυφίδα αν έχει ψηθεί. Αφήνουμε να κρυώσει εντελώς σε σχάρα. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία για το δεύτερο παντεσπάνι. Ύστερα αφαιρούμε την πιο σκούρα εξωτερική επιφάνεια με μαχαίρι. Κόβουμε κάθε παντεσπάνι σε δύο δίσκους (σύνολο τέσσερις). Από έναν δίσκο κόψε φέτες, μετά λωρίδες και τέλος μικρά κυβάκια που θα χρησιμοποιήσουμε για την επικάλυψη.

Για την κρέμα ζαχαροπλαστικής: Σε κατσαρόλα βάζουμε το γάλα, την κρέμα γάλακτος και τους σπόρους της βανίλιας. Προσθέτουμε τους κρόκους και ανακατεύουμε. Ενώνουμε τη ζάχαρη με το κορν φλάουρ και τα προσθέτουμε στο μείγμα. Μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να πήξει. Όταν δέσει, ανακατεύουμε πιο έντονα μέχρι να γίνει λεία. Μεταφέρουμε την κρέμα σε ρηχό σκεύος, σκεπάζουμε με μεμβράνη σε επαφή και αφήνουμε να κρυώσει στο ψυγείο.

Για το σιρόπι: Βάζουμε σε μικρό κατσαρολάκι το νερό, τη ζάχαρη και το λικέρ και βράζουμε μέχρι να λιώσει η ζάχαρη. Ύστερα το αφήνουμε να κρυώσει.

Για τη σαντιγί: Χτυπάμε την παγωμένη κρέμα γάλακτος με τη ζάχαρη μέχρι να γίνει αφράτη σαντιγί.

Για την κρέμα ντιπλομάτ: Χτυπάμε ελαφρώς την κρέμα ζαχαροπλαστικής να αφρατέψει. Προσθέτουμε τη σαντιγί (κρατώντας 2 κουταλιές στην άκρη) αρχικά το 1/3 δυναμικά και μετά το υπόλοιπο απαλά. Αν χρειαστεί, την περνάμε από σουρωτήρι. Τέλος τη μεταφέρουμε σε σακούλα ζαχαροπλαστικής.

Συναρμολόγηση: Τοποθετούμε τον πρώτο δίσκο σε πιατέλα και σιροπιάζουμε με το 1/3. Αλείφουμε με λίγη σαντιγί και προσθέτουμε την κρέμα ντιπλομάτ. Συνεχίζουμε με τον δεύτερο και τρίτο δίσκο επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία. Καλύπτουμε με τον τελευταίο δίσκο, σιροπιάζουμε και καλύπτουμε όλη την τούρτα με την υπόλοιπη κρέμα. Καλύπτουμε πλήρως με τα κυβάκια παντεσπάνι και τη βάζουμε στο ψυγείο για 2-3 ώρες πριν το σερβίρισμα. Διατηρείται στο ψυγείο έως 3 ημέρες. Μπορεί να καταψυχθεί σε φέτες για έως 2 μήνες. Καλή απόλαυση.