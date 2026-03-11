Σπιτικό ρυζόγαλο με κανέλα και βανίλια – Ένα γλυκό που θυμίζει παιδικά χρόνια

Ένα πεντανόστιμο γλυκό που ετοιμάζεται με μια εύκολη και γρήγορη συνταγή, συνδυάζοντας με πρωτότυπο τρόπο απλά και οικονομικά υλικά.

Το ρυζόγαλο είναι ένα λαχταριστό επιδόρπιο που συναντάται σε πολλές χώρες του κόσμου. Παρασκευάζεται με λίγα υλικά και μπορεί να αρωματιστεί και να διακοσμηθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Εμείς ετοιμάσαμε την κλασική εκδοχή, αρωματισμένη με κανέλα και βανίλια, ιδανική για ένα μικρό γλυκό μετά το δείπνο ή για να ολοκληρώσει με έναν ξεχωριστό τρόπο το γεύμα σας.

Πρόκειται για ένα γλυκό που συχνά βρίσκουμε και στα σούπερ μάρκετ, στο ψυγείο, σε διάφορες εκδοχές. Σπιτικό όμως είναι σίγουρα πιο νόστιμο, οπότε δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να μη μπούμε στην κουζίνα… ειδικά αφού είναι τόσο απλό. Ελάτε να ετοιμάσουμε μαζί αυτό το κλασικό και απολαυστικό γλυκό.

Υλικά

200 γρ. ρύζι

1 λίτρο γάλα

100 γρ. ζάχαρη

Κανέλα σε σκόνη

Εκχύλισμα βανίλιας

Για τη διακόσμηση

Κανέλα σε σκόνη

Σοκολάτα (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Ρίχνουμε το γάλα σε μια κατσαρόλα και το ζεσταίνουμε μέχρι να αρχίσει να βράζει. Προσθέτουμε ένα γεμάτο κουταλάκι κανέλα, το εκχύλισμα βανίλιας, τη ζάχαρη και τέλος το ρύζι και ανακατεύουμε καλά. Μαγειρεύουμε σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά για περίπου 15 λεπτά, ανακατεύοντας κατά διαστήματα. Ο χρόνος μαγειρέματος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το είδος του ρυζιού. Όταν το γάλα αρχίσει να απορροφάται, δοκιμάζουμε το ρύζι για να ελέγξουμε αν έχει μαλακώσει. Αν στεγνώσει αλλά το ρύζι δεν είναι ακόμη έτοιμο, προσθέτουμε λίγο επιπλέον γάλα ή νερό. Στη συνέχεια μοιράζουμε το μείγμα σε ποτηράκια ή μπολ ατομικής μερίδας και αφήνουμε να κρυώσει. Μπορούμε να τη σερβίρουμε σε θερμοκρασία δωματίου ή κρύα από το ψυγείο. Τέλος, διακοσμούμε με λίγη κανέλα και, αν θέλουμε, με ένα κομματάκι σοκολάτας.

Συμβουλές

Αν θέλουμε να ετοιμάσουμε το ρυζόγαλο σε vegan εκδοχή, μπορούμε απλώς να χρησιμοποιήσουμε φυτικό γάλα αντί για το αγελαδινό. Το ίδιο ισχύει και αν θέλουμε μια εκδοχή χωρίς λακτόζη: χρησιμοποιούμε γάλα χωρίς λακτόζη ή κάποιο φυτικό ρόφημα της επιλογής μας. Τέλος διατηρείται στο ψυγείο για 2-3 ημέρες, σε ποτηράκια καλά καλυμμένα με μεμβράνη ή μέσα σε αεροστεγές δοχείο.