Έχεις ώριμες μπανάνες στο σπίτι; Δες πώς γίνονται ένα νόστιμο κέικ με γιαούρτι

Έχετε ώριμες μπανάνες; Φτιάξτε αυτό το κέικ και ανακαλύψτε πόσο όμορφο είναι να μετατρέπετε κάτι που φαινόταν «χαμένο» σε μια μικρή γλυκιά απόλαυση.

Πόσες φορές σας έχει τύχει να βρείτε στο καλάθι με τα φρούτα μπανάνες πολύ ώριμες, με τη φλούδα πια σκουρόχρωμη και τη σάρκα μαλακή; Συχνά, επειδή δεν ξέρουμε τι να τις κάνουμε, καταλήγουν στα σκουπίδια. Όμως οι ώριμες μπανάνες μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε μια υπέροχη ευκαιρία για να φτιάξετε ένα λαχταριστό γλυκό: κέικ μπανάνας με γιαούρτι.

Αυτή η συνταγή δεν είναι μόνο νόστιμη, αλλά αποτελεί και ένα τέλειο παράδειγμα κατά της σπατάλης τροφίμων. Η αξιοποίηση των πολύ ώριμων μπανανών είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να αποφύγουμε το περιττό πέταγμα τροφίμων και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε ένα γλυκό αφράτο, αρωματικό και υγιεινό, ιδανικό για κάθε στιγμή της ημέρας. Το κέικ μπανάνας με γιαούρτι είναι μια απλή συνταγή που μπορεί να φτιάξει ο καθένας, ακόμη κι αν δεν έχει μεγάλη εμπειρία στην κουζίνα. Η προετοιμασία απαιτεί λίγα υλικά, τα περισσότερα από τα οποία πιθανότατα υπάρχουν ήδη στην κουζίνα σας.

Οι ώριμες μπανάνες γίνονται το βασικό συστατικό της συνταγής, χαρίζοντας στο κέικ μια μαλακή και ζουμερή υφή, ενώ το γιαούρτι προσθέτει ελαφριά υφή και μια διακριτική οξύτητα που ισορροπεί τη φυσική γλυκύτητα της μπανάνας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απλό γιαούρτι, αλλά και αρωματικές εκδοχές, όπως γιαούρτι βανίλιας – όπως στη συγκεκριμένη συνταγή – για μια πιο ιδιαίτερη γεύση.

Διαλέξτε το κέικ μπανάνας με γιαούρτι για 4 λόγους:

Δημιουργική αξιοποίηση: Οι πολύ ώριμες μπανάνες, που συχνά θεωρούνται άχρηστες, γίνονται το βασικό συστατικό ενός υπέροχου γλυκού.

Εύκολη προετοιμασία: Δεν χρειάζονται ειδικές τεχνικές ή πολύπλοκος εξοπλισμός. Με λίγα βήματα το κέικ είναι έτοιμο για τον φούρνο.

Ευελιξία: Μπορείτε να προσθέσετε διάφορα υλικά και να το κάνετε κάθε φορά διαφορετικό.

Σεβασμός στο περιβάλλον: Κάθε κέικ που φτιάχνεις είναι ένα μικρό βήμα ενάντια στη σπατάλη τροφίμων.

Επιπλέον, το γλυκό αυτό προσφέρεται για πολλές παραλλαγές. Μπορείτε να προσθέσετε σταγόνες σοκολάτας, καρύδια, κανέλα ή λίγο τζίντζερ για να εμπλουτίσετε τη γεύση. Είναι ιδανικό για πρωινό, απογευματινό σνακ ή ελαφρύ επιδόρπιο μετά το φαγητό.

Υλικά

200 γρ. αλεύρι

3 πολύ ώριμες μπανάνες

2 αυγά

125 γρ. ζάχαρη

125 γρ. γιαούρτι βανίλια

70 γρ. λιωμένο βούτυρο (ή 60 γρ. σπορέλαιο, αλλά το βούτυρο δίνει καλύτερη γεύση)

1 φακελάκι μπέικιν πάουντερ

2 κουταλιές σταγόνες σοκολάτας

Εκτέλεση

Χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη. Ύστερα προσθέτουμε το λιωμένο βούτυρο (ή το λάδι), το γιαούρτι και στη συνέχεια το αλεύρι μαζί με το μπέικιν πάουντερ. Προσθέτουμε στο μείγμα δύο λιωμένες μπανάνες και τις σταγόνες σοκολάτας και ανακατεύουμε με μια σπάτουλα. Ρίχνουμε το μείγμα σε μια φόρμα διαμέτρου περίπου 22 εκ. Κόβουμε την τρίτη μπανάνα στη μέση, την τοποθετούμε πάνω στο μείγμα και πασπαλίζουμε με ένα κουταλάκι ζάχαρη. Στη συνέχεια ψήνουμε στον φούρνο στους 180°C για περίπου 45 λεπτά. Καλή απόλαυση.