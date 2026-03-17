Αυτή η λαχταριστή νηστίσιμη σοκολατόπιτα ετοιμάζεται σε ένα μόνο μπολ

Ένα γρήγορο και εύκολο γλυκό που φτιάχνεται σε ένα μόνο μπολ. Είναι πολύ αφράτο, ζουμερό και γεμάτο σοκολατένια γεύση.

Αν νηστεύετε ή απλώς θέλετε ένα γλυκό χωρίς αυγά και γαλακτοκομικά, αυτή η νηστίσιμη σοκολατόπιτα είναι μια από τις πιο εύκολες και νόστιμες επιλογές που μπορείτε να δοκιμάσετε. Είναι αφράτη, ζουμερή και γεμάτη πλούσια σοκολατένια γεύση, χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερες τεχνικές ή πολλά σκεύη στην κουζίνα. Η συγκεκριμένη συνταγή ξεχωρίζει γιατί η σοκολατόπιτα παραμένει μαλακιά και υγρή στο εσωτερικό της, κάτι που συχνά λείπει από πολλά νηστίσιμα γλυκά. Με απλά υλικά που συνήθως υπάρχουν ήδη στο ντουλάπι της κουζίνας, μπορείτε να φτιάξετε ένα εντυπωσιακό γλυκό που θα απολαύσουν όλοι, είτε νηστεύουν είτε όχι.

Επιπλέον, η συνταγή ετοιμάζεται σε ένα μόνο μπολ, κάτι που την κάνει ιδανική για όταν θέλετε ένα γρήγορο γλυκό χωρίς πολύ κόπο. Το αποτέλεσμα είναι μια πλούσια σοκολατόπιτα με βελούδινη υφή και έντονη γεύση, που ταιριάζει τέλεια τόσο για καθημερινή απόλαυση όσο και για ιδιαίτερες περιστάσεις.

Ποιο είναι το μυστικό για μια πολύ αφράτη νηστίσιμη σοκολατόπιτα;

Δύο πράγματα κάνουν αυτή τη σοκολατόπιτα ζουμερή: Πρώτον, ο πουρές μήλου βοηθά στην υγρασία (μην ανησυχείτε, δεν θα καταλάβετε τη γεύση). Όμως το μεγάλο μυστικό είναι να προσθέσετε ένα φλιτζάνι βραστό νερό στο μείγμα λίγο πριν το ψήσιμο. Κάνει τεράστια διαφορά. Το μείγμα θα φαίνεται αρκετά ρευστό, αλλά αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Το αποτέλεσμα είναι η πιο αφράτη και νόστιμη σοκολατόπιτα που έχετε δοκιμάσει.

Υλικά

1 φλιτζάνι φυτικό γάλα χωρίς ζάχαρη (σόγιας ή αμυγδάλου)

1 κουταλιά της σούπας μηλόξυδο

2 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1¾ φλιτζάνι ζάχαρη

¾ φλιτζανιού κακάο

2 κουταλάκια του γλυκού μπέικιν πάουντερ

1½ κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα

1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

½ φλιτζάνι λάδι κανόλα ή λιωμένο λάδι καρύδας

⅔ φλιτζανιού πουρές μήλου χωρίς ζάχαρη

1 κουταλιά της σούπας εκχύλισμα βανίλιας

1 φλιτζάνι βραστό νερό

Για τη σοκολατένια βουτυρόκρεμα

1 φλιτζάνι κακάο

1½ φλιτζάνι vegan βούτυρο (μαλακωμένο)

4–5 φλιτζάνια ζάχαρη άχνη

2 κουταλάκια του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

¼–½ φλιτζάνι φυτικό γάλα (σόγιας ή αμυγδάλου)

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C και λαδώνουμε ένα ταψί (π.χ. περίπου 23×33 εκ. ή μια στρογγυλή φόρμα 24–26 εκ.). Μπορείτε επίσης να βάλετε χαρτί ψησίματος στον πάτο. Ύστερα μετράμε 1 φλιτζάνι φυτικό γάλα και το προσθέτουμε στο μηλόξυδο. Ανακατεύουμε ελαφρά και το αφήνουμε για λίγο. Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε το αλεύρι, τη ζάχαρη, το κακάο, το μπέικιν πάουντερ, τη σόδα, το αλάτι και ανακατεύουμε καλά. Στη συνέχεια προσθέτουμε το λάδι, τον πουρέ μήλου, τη βανίλια και το μείγμα γάλακτος και ξιδιού και χτυπάμε με το μίξερ μέχρι να ομογενοποιηθούν. Χαμηλώνουμε την ταχύτητα και προσθέτουμε προσεκτικά το βραστό νερό, συνεχίζοντας το ανακάτεμα. Το μείγμα θα φαίνεται αρκετά υγρό, αλλά έτσι πρέπει να είναι. Μοιράζουμε το μείγμα στις φόρμες και ψήνουμε για 35 με 40 λεπτά, μέχρι μια οδοντογλυφίδα στο κέντρο να βγαίνει καθαρή. Αφήνουμε τη σοκολατόπιτα να κρυώσει 10 λεπτά στη φόρμα, στη συνέχεια την αφαιρούμε και την αφήνουμε να κρυώσει εντελώς πριν βάλουμε την κρέμα.

Για τη σοκολατένια βουτυρόκρεμα: Βάζουμε το κακάο σε ένα μεγάλο μπολ και ανακατεύουμε καλά ώστε να φύγουν οι σβόλοι. Προσθέτουμε το μαλακωμένο vegan βούτυρο και χτυπάμε μέχρι να γίνει κρεμώδες. Προσθέτουμε τη μισή άχνη και το μισό φυτικό γάλα και ανακατεύουμε. Στη συνέχεια προσθέτουμε την υπόλοιπη άχνη και τη βανίλια. Χτυπάμε αρχικά με στο μίξερ σε χαμηλή και μετά σε υψηλή ταχύτητα μέχρι να γίνει αφράτη. Αν η κρέμα είναι πολύ πηχτή, προσθέτουμε λίγο γάλα. Αν είναι πολύ αραιή, προσθέτουμε λίγη άχνη. Τέλος απλώνουμε την κρέμα στο κέικ με σπάτουλα ή μαχαίρι.