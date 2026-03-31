Πασχαλινά κουλουράκια με αμμωνία: Η παραδοσιακή συνταγή που δίνει τραγανή γεύση και μοναδικό άρωμα

Μια παραδοσιακή συνταγή για τραγανά και αρωματικά Πασχαλινά κουλουράκια με αμμωνία, ιδανικά για όλη την οικογένεια.

Καθώς το Πάσχα πλησιάζει, η κουζίνα γεμίζει αρώματα από ζεστά, τραγανά κουλουράκια που θυμίζουν παιδικές αναμνήσεις και γιορτινές στιγμές. Τα Πασχαλινά κουλουράκια δεν είναι απλά ένα γλυκό, είναι ένα έθιμο που συνδέει γενιές, μια μικρή απόλαυση που φέρνει στο σπίτι χαρά, ζεστασιά και γεύση παράδοσης. Ας δούμε πώς θα φτιάξετε τα παραδοσιακά κουλουράκια με αμμωνία, ώστε να γεμίσετε το σπίτι σας με την αυθεντική γεύση του Πάσχα.

Υλικά

500 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

150 γρ. ζάχαρη

150 γρ. βούτυρο, σε θερμοκρασία δωματίου

2 αυγά

1 κουταλάκι του γλυκού αμμωνία αρτοποιίας

1 κουταλάκι του γλυκού μαστίχα τριμμένη (προαιρετικά)

2–3 κουταλιές γάλα (αν χρειάζεται, για να πλάθεται η ζύμη)

Ξύσμα από 1 πορτοκάλι ή λεμόνι (προαιρετικά)

Σουσάμι ή ζάχαρη άχνη για πασπάλισμα

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C και στρώνουμε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί. Σε ένα μεγάλο μπολ, χτυπάμε το βούτυρο με τη ζάχαρη μέχρι να γίνει κρέμα. Ύστερα προσθέτουμε τα αυγά, το ξύσμα και τη μαστίχα και ανακατεύουμε καλά. Σε ένα μικρό μπολ, διαλύουμε την αμμωνία σε λίγο γάλα (αν η ζύμη είναι σφιχτή, αλλιώς μπορεί να προστεθεί κατευθείαν στο αλεύρι). Προσθέτουμε σιγά σιγά το αλεύρι και ζυμώνουμε μέχρι να σχηματιστεί μια μαλακή, εύπλαστη ζύμη. Αν κολλάει, προσθέτουμε λίγο αλεύρι ακόμα.

Πλάθουμε τα κουλουράκια ή μικρά μπαστουνάκια και τα τοποθετούμε στο ταψί. Αν θέλετε, πασπαλίστε με σουσάμι ή λίγη ζάχαρη άχνη. Στη συνέχεια ψήνουμε για 15–20 λεπτά ή μέχρι να ροδίσουν ελαφρά. Προσοχή να μην τα παραψήσετε γιατί η αμμωνία μπορεί να αφήσει ελαφρύ άρωμα αν δεν εξατμιστεί πλήρως. Τα αφήνουμε να κρυώσουν τελείως πριν τα φυλάξουμε σε αεροστεγές δοχείο. Θα παραμείνουν τραγανά για μέρες. Καλή απόλαυση.