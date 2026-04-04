Τα πασχαλινά μπισκότα σε σχήμα αυγού που θα γίνουν ανάρπαστα στο τραπέζι

Μια εύκολη και γρήγορη συνταγή, ιδανική για να αφήσουμε τη φαντασία μας ελεύθερη και να φέρουμε στο τραπέζι πολύχρωμα, λαχταριστά γλυκάκια.

Τα μπισκότα σε σχήμα αυγού είναι γλυκά, χαριτωμένα και πανεύκολα στην παρασκευή. Πρόκειται για μπισκότα με βάση τύπου πάστα φλώρα σε σχήμα αυγού, που καλύπτονται με λιωμένη σοκολάτα και διακοσμούνται με πολύχρωμα στολίδια που θυμίζουν την άνοιξη. Αν αγαπάμε τα μπισκότα βουτύρου, αυτή η συνταγή είναι ιδανική. Γίνεται εξ ολοκλήρου στο χέρι και χρειαζόμαστε μόνο έναν πλάστη και κουπάτ σε σχήμα αυγού. Είναι ιδανικά για όλη την οικογένεια: Για πρωινό, σνακ, αλλά και για ένα γλυκό κέρασμα μετά το φαγητό μαζί με καφέ. Επιπλέον, αποτελούν πολύ όμορφη ιδέα για δώρο, αφού διατηρούνται για αρκετές ημέρες.

Υλικά

Για τη ζύμη

320 γρ. αλεύρι

120 γρ. ζάχαρη

120 γρ. βούτυρο

2 αυγά

Εκχύλισμα βανίλιας (κατά βούληση)

Για τη διακόσμηση

Λιωμένη μαύρη σοκολάτα

Λιωμένη λευκή σοκολάτα

Πολύχρωμα ζαχαρωτά

Εκτέλεση

Σε ένα μπολ βάζουμε το αλεύρι, τη ζάχαρη και το κρύο βούτυρο σε κομματάκια. Τρίβουμε με τα δάχτυλα μέχρι να γίνει το μείγμα σαν «ψίχουλα». Προσθέτουμε τα αυγά και τη βανίλια και ζυμώνουμε μέχρι να έχουμε μια ομοιόμορφη ζύμη. Τυλίγουμε με μεμβράνη και αφήνουμε στο ψυγείο για 1 ώρα. Ανοίγουμε τη ζύμη σε φύλλο πάχους περίπου 0,5 εκ. Κόβουμε με κουπάτ σε σχήμα αυγού και αφαιρούμε τη ζύμη που περισσεύει. Τοποθετούμε τα μπισκότα σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί, αφήνοντας απόσταση μεταξύ τους. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο:

Στατικό: 180°C για 10 λεπτά

Αέρα: 170°C για 10 λεπτά

Τα αφήνουμε να κρυώσουν καλά. Διακοσμούμε με λιωμένη σοκολάτα (μαύρη ή λευκή). Προσθέτουμε τα ζαχαρωτά πριν στερεοποιηθεί η σοκολάτα. Αφήνουμε να σταθεροποιηθούν και είναι έτοιμα!

Συμβουλές