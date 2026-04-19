Το πιο viral γλυκό: Καραμελωμένες φράουλες με 3 μόνο υλικά

Φτιάξτε καραμελωμένες φράουλες με 3 υλικά σε μόλις 10 λεπτά. Τραγανές, εντυπωσιακές και ιδανικές για γρήγορο γλυκό ή επιδόρπιο.

Έχετε δοκιμάσει ποτέ καραμελωμένες φράουλες; Πρόκειται για ένα πολύ απλό και γρήγορο γλυκό με φρούτα, τέλειο είτε για επιδόρπιο μετά το φαγητό είτε για ένα ιδιαίτερο και λαχταριστό σνακ. Μαζί θα φτιάξουμε υπέροχα και εντυπωσιακά σουβλάκια φρούτων με καραμέλα.

Εμείς ετοιμάσαμε καραμελωμένες φράουλες εύκολα και γρήγορα, χρησιμοποιώντας μόνο αυτά τα υπέροχα ανοιξιάτικα φρούτα, μαζί με νερό και ζάχαρη για το σιρόπι στο οποίο θα τις βουτήξουμε. Τόσο απλά! Η συμβουλή μας είναι να επιλέξετε φρέσκες φράουλες, σφιχτές και ομοιόμορφες σε μέγεθος.

Πώς να τις σερβίρουμε: Σερβίρουμε αμέσως αυτές τις υπέροχες καραμελωμένες φράουλες, για να απολαύσουμε την τραγανότητα της καραμέλας στο μέγιστο. Είναι ιδανικό επιδόρπιο για μετά το γεύμα, είτε σκέτες είτε με σαντιγί ή μια μπάλα παγωτό βανίλια.

Υλικά

300 γρ. φράουλες

200 γρ. ζάχαρη

100 γρ. νερό

Παγάκια (όσο χρειάζεται)

Εκτέλεση

Περνάμε κάθε φράουλα (καλά πλυμένη και στεγνή) σε ένα ξυλάκι για σουβλάκι, ξεκινώντας από τη βάση, και τις αφήνουμε στην άκρη. Σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε το νερό και τη ζάχαρη και ανακατεύουμε. Τοποθετούμε στη φωτιά και μαγειρεύουμε μέχρι το σιρόπι να γίνει παχύρρευστο και να αρχίσει να καραμελώνει ελαφρώς. Βουτάμε τις φράουλες στο ζεστό σιρόπι, καλύπτοντάς τες πλήρως. Στη συνέχεια τις μεταφέρουμε αμέσως σε μπολ με παγωμένο νερό για να στερεοποιηθεί η καραμέλα. Αφήνουμε για λίγα δευτερόλεπτα μέχρι η καραμέλα να γίνει διάφανη και τραγανή. Οι καραμελωμένες φράουλες είναι έτοιμες για σερβίρισμα.

Συμβουλές

Είναι πολύ σημαντικό οι φράουλες να είναι εντελώς στεγνές πριν τις βουτήξετε στο σιρόπι. Σκουπίστε τις απαλά με πετσέτα ή χαρτί κουζίνας. Μπορείτε να κάνετε την ίδια συνταγή και με άλλα φρούτα, όπως σταφύλια, μανταρίνια ή μύρτιλα, αλλά και με μεγαλύτερα φρούτα όπως μήλα ή αχλάδια. Μπορείτε να αντικαταστήσετε τη λευκή ζάχαρη με καστανή, αν και η καραμέλα θα βγει πιο σκούρα. Οι καραμελωμένες φράουλες είναι καλύτερες όταν καταναλώνονται αμέσως μετά την παρασκευή τους. Μπορούν να διατηρηθούν για λίγες ώρες σε θερμοκρασία δωματίου, αλλά ιδανικά πρέπει να καταναλωθούν την ίδια ημέρα για να παραμείνει η καραμέλα τραγανή.