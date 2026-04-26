Τάρτα σοκολάτας όπως την έφτιαχνε η γιαγιά μας

Η σημερινή τάρτα σοκολάτας είναι ιδανική για Κυριακάτικο τραπέζι, για στιγμές που θέλεις κάτι γλυκό και “οικείο.

Ιδανική για την Κυριακή ή για κάθε στιγμή που θέλετε απλώς να βυθίσετε το κουταλάκι σε μια κρέμα πατισερί με μαύρη σοκολάτα, τυλιγμένη σε μια τριφτή, σοκολατένια ζύμη. Η μυρωδιά που γεμίζει το σπίτι κατά το ψήσιμο – βουτυράτη, με εκείνη τη νότα κακάο που σε αγκαλιάζει – θυμίζει αμέσως τραπέζια στο σπίτι της γιαγιάς, γέλια, ζεστό γάλα και καβουρδισμένα κουκουνάρια. Μια τάρτα που δύσκολα μένει για πολύ στο ταψί.

Υλικά

Για τη σοκολατένια ζύμη

390 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

270 γρ. κρύο βούτυρο σε κύβους

230 γρ. άχνη ζάχαρη

3 κρόκοι αυγών (60 γρ.)

40 γρ. άγλυκο κακάο

1 πρέζα αλάτι

Για την κρέμα πατισερί σοκολάτας

500 γρ. πλήρες γάλα

250 γρ. μαύρη σοκολάτα (55%)

4 κρόκοι αυγών (80 γρ.)

50 γρ. ζάχαρη

30 γρ. κορν φλάουρ

1 πρέζα αλάτι

Για τη διακόσμηση

35 γρ. κουκουνάρια

Άχνη ζάχαρη όσο χρειαστεί

1 αυγό

1 κουταλιά γάλα

Εκτέλεση

Για τη ζύμη σοκολάτας: Βάζουμε στο μίξερ το αλεύρι, το κακάο και το αλάτι. Προσθέτουμε το κρύο βούτυρο και χτυπάμε μέχρι να γίνει σαν άμμος. Σταματάμε το μίξερ και προσθέτουμε άχνη ζάχαρη και κρόκους. Χτυπάμε μέχρι να σχηματιστεί μια ομοιόμορφη ζύμη. Ύστερα χωρίζουμε τη ζύμη σε δύο κομμάτια (το ένα περίπου 600 γρ.). Ανοίγουμε τα δύο φύλλα με πλάστη ανάμεσα σε αντικολλητικό χαρτί και τα βάζουμε στο ψυγείο να ξεκουραστούν.

Για την κρέμα πατισερί σοκολάτας: Ζεσταίνουμε το γάλα χωρίς να βράσει. Στη συνέχεια ανακατεύουμε σε ένα μπολ τους κρόκους, τη ζάχαρη και το κορν φλάουρ μέχρι να γίνει λείο μείγμα. Λιώνουμε τη σοκολάτα (σε μικροκύματα ή μπεν μαρί). Έπειτα ρίχνουμε το ζεστό γάλα στο μείγμα αυγών, ανακατεύουμε και το ξαναβάζουμε στην κατσαρόλα. Προσθέτουμε τη λιωμένη σοκολάτα και ανακατεύουμε σε χαμηλή φωτιά μέχρι να πήξει. Μεταφέρουμε την κρέμα σε σκεύος, καλύπτουμε μεμβράνη “κολλητά” στην επιφάνεια και την αφήνουμε να κρυώσει.

Συναρμολόγηση της τάρτας: Βουτυρώνουμε μια ταρτιέρα και στρώνουμε το μεγαλύτερο φύλλο ζύμης. Τρυπάμε τη βάση με πιρούνι και τη βάζουμε στο ψυγείο για 15 λεπτά. Όταν περάσει η ώρα ανακατεύουμε ξανά την κρύα κρέμα και την απλώνουμε πάνω στη βάση. Σκεπάζουμε με το δεύτερο φύλλο ζύμης και σφραγίζουμε τις άκρες. Στη συνέχεια τρυπάμε την επιφάνεια, αλείφουμε με αυγό και πασπαλίζουμε με τα κουκουνάρια. Τέλος ψήνουμε σε σε προθερμασμένο φούρνο στους 175°C για περίπου 50 λεπτά. Αφήνουμε να κρυώσει τελείως και πασπαλίζουμε με άχνη ζάχαρη. Καλή απόλαυση.