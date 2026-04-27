Αυτά τα κρουασανάκια με πραλίνα φουντουκιού στο air fryer θα τα φτιάχνεις κάθε μέρα
JTeam
27 Απριλίου 2026
Υπάρχουν συνταγές που δεν χρειάζονται ούτε χρόνο ούτε κόπο για να σε κερδίσουν — μόνο λίγα υλικά και μια καλή ιδέα. Αυτά τα κρουασανάκια με σφολιάτα και πραλίνα φουντουκιού στο air fryer ανήκουν ακριβώς σε αυτή την κατηγορία. Τραγανά εξωτερικά, με λαχταριστή, ρευστή σοκολατένια γέμιση στο εσωτερικό, είναι από εκείνα τα γλυκά που εξαφανίζονται μόλις βγουν από το ταψί. Το καλύτερο; Φτιάχνονται τόσο εύκολα που γίνονται η τέλεια λύση για πρωινό, απρόσμενους καλεσμένους ή μια γλυκιά λιγούρα της στιγμής.
Υλικά
2 φύλλα σφολιάτας (ορθογώνια)
Πραλίνα φουντουκιού όσο χρειαστεί
1 κρόκος αυγού για άλειμμα
Εκτέλεση
Ανοίγουμε το πρώτο φύλλο σφολιάτας πάνω στο ταψί, πάνω στο αντικολλητικό χαρτί του. Απλώνουμε την πραλίνα φουντουκιού, χωρίς να φτάσουμε πολύ κοντά στις άκρες. Σκεπάζουμε με το δεύτερο φύλλο και πιέζουμε καλά στις άκρες για να σφραγιστεί. Κόβουμε με ροδέλα πίτσας σε τρίγωνα. Τυλίγουμε από τη βάση προς την κορυφή για να σχηματιστούν τα κρουασανάκια. Τα τοποθετούμε στο καλάθι της φριτέζας αέρος με λαδόκολλα. Αλείφουμε με κρόκο αυγού και ψήνουμε στους 160°C για 18–20 λεπτά.
Συμβουλές
Μπορείτε να τα γεμίσετε και με μαρμελάδα, κρέμα ζαχαροπλαστικής ή πραλίνα φιστικιού. Επίσης μπορείτε να προσθέσετε μέσα ή από πάνω τριμμένους ξηρούς καρπούς ή καστανή ζάχαρη για extra τραγανότητα. Διατηρούνται 1–2 ημέρες σε αεροστεγές δοχείο. Για να γίνουν ξανά τραγανά, τα ζεσταίνεις λίγα λεπτά στο air fryer.
