Αυτά τα κρουασανάκια με πραλίνα φουντουκιού στο air fryer θα τα φτιάχνεις κάθε μέρα

Μια πανεύκολη συνταγή με μόλις 2 υλικά που μετατρέπει την απλή σφολιάτα σε τραγανά κρουασανάκια με λιωμένη πραλίνα φουντουκιού, έτοιμα στο air fryer σε μόλις 20 λεπτά.

Υπάρχουν συνταγές που δεν χρειάζονται ούτε χρόνο ούτε κόπο για να σε κερδίσουν — μόνο λίγα υλικά και μια καλή ιδέα. Αυτά τα κρουασανάκια με σφολιάτα και πραλίνα φουντουκιού στο air fryer ανήκουν ακριβώς σε αυτή την κατηγορία. Τραγανά εξωτερικά, με λαχταριστή, ρευστή σοκολατένια γέμιση στο εσωτερικό, είναι από εκείνα τα γλυκά που εξαφανίζονται μόλις βγουν από το ταψί. Το καλύτερο; Φτιάχνονται τόσο εύκολα που γίνονται η τέλεια λύση για πρωινό, απρόσμενους καλεσμένους ή μια γλυκιά λιγούρα της στιγμής.

Υλικά

2 φύλλα σφολιάτας (ορθογώνια)

Πραλίνα φουντουκιού όσο χρειαστεί

1 κρόκος αυγού για άλειμμα

unsplash

Εκτέλεση

Ανοίγουμε το πρώτο φύλλο σφολιάτας πάνω στο ταψί, πάνω στο αντικολλητικό χαρτί του. Απλώνουμε την πραλίνα φουντουκιού, χωρίς να φτάσουμε πολύ κοντά στις άκρες. Σκεπάζουμε με το δεύτερο φύλλο και πιέζουμε καλά στις άκρες για να σφραγιστεί. Κόβουμε με ροδέλα πίτσας σε τρίγωνα. Τυλίγουμε από τη βάση προς την κορυφή για να σχηματιστούν τα κρουασανάκια. Τα τοποθετούμε στο καλάθι της φριτέζας αέρος με λαδόκολλα. Αλείφουμε με κρόκο αυγού και ψήνουμε στους 160°C για 18–20 λεπτά.

Συμβουλές

Μπορείτε να τα γεμίσετε και με μαρμελάδα, κρέμα ζαχαροπλαστικής ή πραλίνα φιστικιού. Επίσης μπορείτε να προσθέσετε μέσα ή από πάνω τριμμένους ξηρούς καρπούς ή καστανή ζάχαρη για extra τραγανότητα. Διατηρούνται 1–2 ημέρες σε αεροστεγές δοχείο. Για να γίνουν ξανά τραγανά, τα ζεσταίνεις λίγα λεπτά στο air fryer.