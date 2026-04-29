Brookie: Φτιάχνουμε το πιο viral γλυκό του TikTok

Αν δεν μπορείτε να αποφασίσετε ανάμεσα σε ένα brownie ή ένα μπισκότο, το brookie είναι η απόλυτη λύση που συνδυάζει και τα δύο σε ένα γλυκό.

Έχει υπάρξει στιγμή που θέλατε να φάτε και ένα μπισκότο με κομματάκια σοκολάτας και ένα brownie , αλλά δεν μπορούσατε να διαλέξετε ανάμεσα στα δύο; Λοιπόν, το brookie θα σας λύσει όλα σας τα προβλήματα. Ο απόλυτος συνδυασμός ανάμεσα σε ένα πυκνό, ζουμερό brownie και ένα μαλακό, αλλά ελαφρώς τραγανό μπισκότο με σοκολάτα. Μπορείτε να ζητήσετε κάτι καλύτερο;!

Τι είναι το Brookie

Το brookie είναι ουσιαστικά ένας συνδυασμός ανάμεσα σε brownie και μπισκότο με κομματάκια σοκολάτας. Η ζύμη του brownie στρώνεται πρώτη, πριν προστεθούν από πάνω κομμάτια ζύμης μπισκότου με σοκολάτα. Όλα αυτά ανακατεύονται ελαφρά και στη συνέχεια ψήνονται.

Υπάρχουν δύο τύποι brookies: Αυτά που ψήνονται ως ένα μεγάλο κομμάτι και κόβονται σε μπάρες, και αυτά που έχουν μορφή μπισκότου. Πιστεύουμε ότι οι μπάρες όχι μόνο είναι πιο εύκολες στην παρασκευή, αλλά επιτρέπουν και στη ζουμερή υφή του brownie να αναδειχθεί καλύτερα.

Υλικά

Για το brownie

125 γρ. ανάλατο βούτυρο, λιωμένο (1/2 φλιτζάνι)

100 γρ. σοκολάτα ημίγλυκη (3.5 oz)

2 αυγά, σε θερμοκρασία δωματίου

180 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική (3/4 φλιτζανιού)

35 γρ. αλεύρι (1/4 φλιτζανιού)

40 γρ. κακάο (1/2 φλιτζάνι)

1/2 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

Μια πρέζα αλάτι

Μια πρέζα νιφάδες αλατιού για πασπάλισμα

Για τη ζύμη μπισκότου με κομματάκια σοκολάτας

105 γρ. ανάλατο βούτυρο, μαλακό (1/2 φλιτζάνι)

50 γρ. ζάχαρη (1/4 φλιτζάνι)

75 γρ. καστανή ζάχαρη (1/2 φλιτζάνι + 2 κ.σ.)

170 g αλεύρι για όλες τις χρήσεις (1 1/2 φλιτζάνι + 2 κ.σ.)

3 κ.σ. κορν φλάουρ

1/2 κ.γ. μαγειρική σόδα

1 αυγό

110 γρ. γάλακτος σοκολάτα, χοντροκομμένη (1 φλιτζάνι)

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C και στρώνουμε ένα ταψί (20 x 20 εκ.) με λαδόκολλα. Ύστερα λιώνουμε λιώνουμε το βούτυρο και τη σοκολάτα μαζί σε μπεν μαρί ή στα μικροκύματα. Σε ένα μεγάλο μπολ πρόσθετουμ τα αυγά και τη ζάχαρη και τα χτυπάμε μέχρι να αφρατέψουν και να γίνουν ανοιχτόχρωμα. Προσθέτουμε το μείγμα σοκολάτας και ανακάτευουμε. Στη συνέχεια ρίχνουμε το αλεύρι, το κακάο, το μπέικιν και το αλάτι και ανακατεύουμε απαλά. Έπειτα ρίχνουμε το μείγμα στο ταψί.

Για τη ζύμη μπισκότου: Χτυπάμε βούτυρο και ζάχαρη και στη συνέχεια προσθέτουμε το αυγό, το αλεύρι, το κορν φλάουρ και τη σόδα και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε και τη σοκολάτα και κρατάμε λίγα κομμάτια στην άκρη. Ύστερα κόβουμε τη ζύμη σε κομμάτια και τη βάζουμε πάνω από το brownie. Προσθέτουμε και τα υπόλοιπα κομμάτια σοκολάτας. Τέλος ψήνουμε για 25-30 λεπτά μέχρι η οδοντογλυφίδα να βγαίνει με λίγα υγρά ψίχουλα. Αφήνουμε να κρυώσει, πασπαλίζουμε με νιφάδες αλατιού και απολαμβάνουμε.

Συμβουλές

Γιατί πρέπει να χτυπήσω τα αυγά μέχρι να διπλασιαστούν σε όγκο;

Το χτύπημα των αυγών με τη ζάχαρη είναι αυτό που βοηθά το brownie να αποκτήσει μια όμορφη γυαλιστερή κρούστα. Αν δεν σε ενδιαφέρει αυτό το αποτέλεσμα και θέλεις μια πιο γρήγορη εκτέλεση, μπορείς να παραλείψεις αυτό το βήμα. Αφού λιώσεις τη σοκολάτα και το βούτυρο, απλώς πρόσθεσε όλα τα υλικά, ανακάτεψε και ρίξε στο ταψί.

Γιατί υπάρχει κορν φλάουρ στη ζύμη του μπισκότου;

Το κορν φλάουρ δεν είναι ένα υλικό που συνηθίζεται στη ζύμη μπισκότων. Ο λόγος που το προσθέτω είναι για την υφή που προσφέρει. Το κορν φλάουρ δίνει πιο μαλακή υφή στη ζύμη, χωρίς να χρειάζεται να είναι ωμή. Αυτό είναι σημαντικό ειδικά όταν ψήνεται μαζί με κάτι άλλο, όπως η ζύμη brownie . Έτσι, ακόμη και μετά από 30 λεπτά ψησίματος, παραμένει μαλακή, τρυφερή και απολαυστική.