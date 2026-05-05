Η πιο ελαφριά τάρτα χωρίς ζάχαρη, αυγά και βούτυρο που θα δοκιμάσεις ποτέ

Ένα γλυκό χωρίς πρόσθετη ζάχαρη που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τα κλασικά, μια τάρτα αφράτη και απολαυστική, ιδανική για πρωινό και σνακ όλης της οικογένειας.

Πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα σπιτικό γλυκό νόστιμο, απολαυστικό και ικανοποιητικό, αλλά ταυτόχρονα χωρίς να νιώθουμε ότι «το παρακάναμε» από την πρώτη κιόλας μπουκιά; Εύκολα: ετοιμάζουμε μαζί τη σημερινή τάρτα χωρίς τύψεις. Πρόκειται για μια τάρτα με μαρμελάδα βερίκοκο, χωρίς πρόσθετη ζάχαρη, χωρίς αυγά και χωρίς βούτυρο. Ένα ελαφρύ γλυκό, αλλά όχι λιγότερο νόστιμο… ίσα-ίσα!

Υλικά

Για τη ζύμη

200 γρ. καθαρισμένα αμύγδαλα

1 κεσεδάκι γιαούρτι χωρίς λακτόζη

40 γρ. ηλιέλαιο

½ φακελάκι μπέικιν πάουντερ

150 γρ. αλεύρι

Ξύσμα λεμονιού (κατά βούληση)

Για τη γέμιση

220 γρ. μαρμελάδα βερίκοκο χωρίς πρόσθετη ζάχαρη

Εκτέλεση

Ετοιμάζουμε τη ζύμη: Βάζουμε τα αμύγδαλα στο μούλτι και τα αλέθουμε πολύ καλά μέχρι να γίνουν σαν αλεύρι. Σε ένα μπολ ρίχνουμε το γιαούρτι, το ηλιέλαιο, το ξύσμα λεμονιού και το μπέικιν πάουντερ και ανακατεύουμε καλά με ένα πιρούνι. Προσθέτουμε τα αλεσμένα αμύγδαλα και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Σταδιακά προσθέτουμε το αλεύρι, συνεχίζοντας να ανακατεύουμε.

Όταν η ζύμη αρχίσει να δένει, τη μεταφέρουμε σε αλευρωμένο πάγκο και τη ζυμώνουμε μέχρι να γίνει λεία και ομοιογενής. Ανοίγουμε τη ζύμη πάνω σε λαδόκολλα σε πάχος περίπου μισού εκατοστού. Λαδώνουμε και αλευρώνουμε ταρτιέρα 24 εκ. και τοποθετούμε τη ζύμη μέσα, αφαιρώντας τη λαδόκολλα. Κόβουμε τις άκρες και ξαναζυμώνουμε το υπόλοιπο για διακόσμηση. Τρυπάμε τη βάση με πιρούνι και απλώνουμε τη μαρμελάδα βερίκοκο. Ανοίγουμε την υπόλοιπη ζύμη και δημιουργούμε λωρίδες, τις οποίες τοποθετούμε σταυρωτά. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170°C για περίπου 30 λεπτά. Αφήνουμε να κρυώσει και ξεφορμάρουμε.

