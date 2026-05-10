Η πιο εντυπωσιακή ροζ τούρτα με φράουλες για τη Γιορτή της Μητέρας

Παντεσπάνι μπισκότου, φράουλες, σαντιγί και μασκαρπόνε: Έτσι θα φτιάξετε μια ροζ τούρτα με φράουλες, ιδανική για τη Γιορτή της Μητέρας.

Αυτή η ροζ τούρτα με φράουλες είναι φτιαγμένη για όσους θέλουν να απολαύσουν ένα εντυπωσιακό ανοιξιάτικο γλυκό, την εποχή που οι φράουλες είναι στα καλύτερά τους και πρωταγωνιστούν σε αμέτρητα επιδόρπια. Είναι όμορφη, πολύχρωμη και άκρως εντυπωσιακή, ιδανική για να γιορτάσετε τη Γιορτή της Μητέρας. Αφού ετοιμαστεί, το γλυκό μπαίνει στο ψυγείο για 30 λεπτά πριν διακοσμηθεί με φράουλες κομμένες σε ροδέλες και πολλή αγάπη.

Υλικά

550 γρ. φράουλες

190 γρ. κρυσταλλική ζάχαρη

150 γρ. αλεύρι

150 γρ. φρέσκια κρέμα γάλακτος

70 γρ. μασκαρπόνε

45 γρ. βούτυρο

4 κρόκοι αυγών

3 ασπράδια αυγών

Λεμόνι

Άχνη ζάχαρη

Βανίλια

Εκτέλεση

Για τη ροζ τούρτα με φράουλες, χτυπάμε τα ασπράδια με 180 γρ. κρυσταλλική ζάχαρη μέχρι να δημιουργηθεί μια σφιχτή μαρέγκα. Λιώνουμε το βούτυρο. Καθαρίζουμε τις φράουλες. Πολτοποιούμε 100 γρ. φράουλες και τις περνάμε από σουρωτήρι ώστε να πάρουμε περίπου 60 γρ. πουρέ. Ανακατεύουμε απαλά τον πουρέ φράουλας με τη μαρέγκα, προσθέτοντας σταδιακά το κοσκινισμένο αλεύρι, τους κρόκους και τέλος το λιωμένο βούτυρο.

Απλώνουμε το μείγμα σε πάχος περίπου 3 χιλιοστών πάνω σε 2 ταψιά στρωμένα με λαδόκολλα, την οποία έχουμε προηγουμένως βουτυρώσει και αλευρώσει. Ψήνουμε στον φούρνο στους 180°C για 7-8 λεπτά. Ύστερα βγάζουμε το ροζ παντεσπάνι από τον φούρνο και κόβουμε έναν δίσκο διαμέτρου 14-15 εκ. για να καλύψουμε τη βάση μιας φόρμας ίδιου μεγέθους. Κόβουμε επίσης μία λωρίδα ύψους περίπου 6 εκ. ώστε να καλύψουμε τα τοιχώματα της φόρμας.

Κόβουμε 350 γρ. φράουλες σε κομμάτια και τις μαγειρεύουμε για 10 λεπτά με 10 γρ. ζάχαρη και 1 κουταλιά χυμό λεμονιού. Ύστερα τις αφήνουμε να κρυώσουν. Ψιλοκόβουμε χοντροκομμένα 80 γρ. από τα περισσεύματα του παντεσπανιού και τα ανακατεύουμε με 50 γρ. από τις μαγειρεμένες φράουλες. Στη συνέχεια χτυπάμε την κρέμα γάλακτος με το μασκαρπόνε, 1 κουταλιά άχνη ζάχαρη και τους σπόρους από μισό λοβό βανίλιας. Απλώνουμε το μείγμα φράουλας μέσα στη φόρμα και πασπαλίζουμε με το υπόλοιπο θρυμματισμένο παντεσπάνι. Ολοκληρώνουμε με γενναιόδωρες κουταλιές από τη σαντιγί Βάζουμε την τούρτα στο ψυγείο για 30 λεπτά και, λίγο πριν το σερβίρισμα, διακοσμούμε με 100 γρ. φράουλες κομμένες σε ροδέλες. Καλή απόλαυση.