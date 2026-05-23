Μπορείς να φτιάξεις αυτό το γλυκό με μόλις 2 βασικά υλικά: Σοκολάτα και φρούτα

Ένα εύκολο, χωρίς ψήσιμο γλυκό, που συνδυάζει τη φυσική γλυκύτητα των φρούτων με την πλούσια γεύση της σοκολάτας και αποτελεί ιδανική επιλογή για μια απολαυστική λιχουδιά

Ένα γλυκό δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκο για να είναι απολαυστικό. Μερικές φορές, οι πιο απλές συνταγές είναι και οι πιο εντυπωσιακές — ειδικά όταν βασίζονται σε λίγα, καθαρά υλικά. Αυτό το εύκολο γλυκό με σοκολάτα και φρούτα είναι η απόδειξη ότι μπορείτε να δημιουργήσετε κάτι εντυπωσιακό, γευστικό και ταυτόχρονα πιο “ελαφρύ”, χωρίς πολύ χρόνο στην κουζίνα ή δύσκολες τεχνικές.

Με φρέσκα φρούτα και λιωμένη σοκολάτα, φτιάχνεις μικρές μπουκιές που συνδυάζουν τη φυσική γλυκύτητα των φρούτων με την πλούσια γεύση της σοκολάτας. Είναι ένα γλυκό που δεν απαιτεί ψήσιμο, δεν χρειάζεται εξειδικευμένο εξοπλισμό και μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα ανάλογα με τα φρούτα που έχεις διαθέσιμα. Είναι ιδανικό για όταν θέλετε κάτι γρήγορο, δροσερό και απολαυστικό, χωρίς να νιώθεις ότι μπαίνεις σε μια περίπλοκη διαδικασία. Ακολουθεί ο πιο απλός τρόπος για να το φτιάξετε βήμα-βήμα.

Υλικά

1¾ φλιτζάνια σταγόνες μαύρης σοκολάτας (60% κακάο)

1 κουταλιά της σούπας ακατέργαστο λάδι καρύδας

3 φλιτζάνια φρέσκα φρούτα, όπως μύρτιλα, κομμένες φράουλες ή σπόροι ροδιού

½ κουταλάκι του γλυκού νιφάδες θαλασσινού αλατιού (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Σε ένα μπολ κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων, ανακατεύουμε τις σταγόνες σοκολάτας και το λάδι καρύδας. Ζεσταίνουμε στο μικροκύματα σε διαστήματα των 30 δευτερολέπτων, ανακατεύοντας καλά κάθε φορά, μέχρι να λιώσουν και να γίνουν λείες, περίπου 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα έως 2 λεπτά συνολικά. Βάζουμε στο ψυγείο, χωρίς κάλυμμα, ανακατεύοντας περιστασιακά, μέχρι να αρχίσει να πήζει αλλά να μην έχει σταθεροποιηθεί πλήρως, περίπου 15 λεπτά.

Παράλληλα, στεγνώνουμε καλά τα φρούτα με μια καθαρή πετσέτα κουζίνας και τα τοποθετούμε σε 12 μικρές «στοίβες» σε ένα ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί. Με τη βοήθεια ενός ποτηριού, μπολ ή κουπ πατ, δίνουμε σε κάθε στοίβα σχήμα κύκλου περίπου 3 ιντσών. Μεταφέρουμε το μείγμα σοκολάτας σε σακούλα ζαχαροπλαστικής ή σε σακουλάκι τροφίμων που κλείνει. Κόβουμε μια μικρή τρύπα στη γωνία και περιχύνουμε ομοιόμορφα τα φρούτα με τη σοκολάτα, καλύπτοντάς τα όσο γίνεται περισσότερο. Βάζουμε ξανά στο ψυγείο, χωρίς κάλυμμα, μέχρι να αρχίσει να σταθεροποιείται η σοκολάτα, περίπου 5 λεπτά. Πασπαλίζουμε με νιφάδες θαλασσινού αλατιού αν θέλουμε. Συνεχίζουμε το ψυγείο μέχρι να σταθεροποιηθεί πλήρως η σοκολάτα, περίπου 10 λεπτά. Καλή απόλαυση.