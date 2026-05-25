Αυτά τα αφράτα muffins είναι ο πιο απολαυστικός και θρεπτικός τρόπος να ξεκινήσεις τη μέρα σου

Τα muffins με μπανάνα, λεμόνι και μύρτιλα είναι ένα από τα καλύτερα πρωινά με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες.

Αυτά τα muffins με μπανάνα, λεμόνι και μύρτιλα είναι ένας από τους πιο εύκολους και απολαυστικούς τρόπους να ξεκινήσεις τη μέρα σου με κάτι γλυκό αλλά και πιο θρεπτικό. Ο συνδυασμός της ώριμης μπανάνας με το φρέσκο λεμόνι και τα ζουμερά μύρτιλα δίνει μια ισορροπία ανάμεσα στη φυσική γλυκύτητα και τη δροσερή οξύτητα, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που δεν είναι καθόλου βαρετό.

Παράλληλα, η χρήση αλευριού ολικής άλεσης μαζί με απλό αλεύρι βοηθά να αυξηθεί η περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, κάνοντας αυτά τα muffins μια πιο ισορροπημένη επιλογή για πρωινό ή σνακ. Είναι μια συνταγή που δεν απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια, αλλά δίνει αποτέλεσμα που θυμίζει σπιτικό, “comfort” και ταυτόχρονα λίγο πιο υγιεινό. Ιδανικά για τις μέρες που θέλεις κάτι γρήγορο, εύκολο και χορταστικό, χωρίς να στερηθείς τη γεύση.

Συμβουλές

Για να πετύχετε αφράτη υφή στα muffins, αποφύγετε το υπερβολικό ανακάτεμα. Μόλις ενωθούν τα υγρά με τα στερεά υλικά, σταμάτησε το ανακάτεμα, είναι απολύτως φυσιολογικό να υπάρχουν λίγα ίχνη αλευριού. Το υπερβολικό ανακάτεμα ενεργοποιεί τη γλουτένη και μπορεί να κάνει τα muffins πιο σφιχτά και “βαριά”.

Αν δεν έχετε φρέσκα μύρτιλα, μπορετε να χρησιμοποιήσεις 1½ φλιτζάνι κατεψυγμένα. Δεν χρειάζεται να τα αποψύξετε— απλώς προσθέστε τα απευθείας στο μείγμα. Έτσι αποφεύγεται και το “χρώμα” να απλωθεί στη ζύμη κατά την ανάμιξη και το ψήσιμο.

Για πιο επαγγελματικό, “bakery-style” αποτέλεσμα, μπορείτε να πασπαλίσετε λίγη χοντρή ζάχαρη πάνω από το μείγμα πριν το ψήσιμο. Αυτό δίνει τραγανή υφή στην επιφάνεια και πιο εντυπωσιακή εμφάνιση.

Επίσης, μπορείτε να φτιάξετε ένα ελαφρύ γλάσο λεμονιού για επικάλυψη, χρησιμοποιώντας 2 κουταλιές της σούπας χυμό λεμονιού και 1 φλιτζάνι ζάχαρη άχνη.

Υλικά

⅓ φλιτζάνι καστανή ζάχαρη

1 κουταλιά της σούπας ξύσμα λεμονιού

2 ώριμες μεσαίες μπανάνες, λιωμένες

½ φλιτζάνι γάλα + ½ κουταλιά χυμός λεμονιού

¼ φλιτζάνι ηλιέλαιο ή άλλο ουδέτερο λάδι

2 μεγάλα αυγά

2 κουταλιές της σούπας χυμός λεμονιού

1¼ φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1¼ φλιτζάνια αλεύρι ολικής άλεσης (ή μόνο λευκό αν δεν έχεις)

1½ κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

½ κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα

½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

½ φλιτζάνια φρέσκα μύρτιλα (ή κατεψυγμένα)

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C και λαδώνουμε μια φόρμα για 12 muffins ή τη στρώνουμε με χαρτάκια. Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε την καστανή ζάχαρη με το ξύσμα λεμονιού και τα τρίβουμε λίγο με τα δάχτυλα για να βγάλουν άρωμα. Προσθέτουμε τις λιωμένες μπανάνες, το γάλα με το λεμόνι (αντί για buttermilk), το λάδι, τα αυγά και τον χυμό λεμονιού και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν. Σε άλλο μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι για όλες τις χρήσεις, το αλεύρι ολικής, το μπέικιν, τη σόδα και το αλάτι. Ενώνουμε τα υγρά με τα στερεά και ανακατεύουμε απαλά, μόνο μέχρι να ενωθούν (όχι υπερβολικό ανακάτεμα). Προσθέτουμε τα μύρτιλα και μοιράζουμε το μείγμα στις θήκες (περίπου ⅓ φλιτζάνι σε κάθε μία). Ψήνουμε για 18–20 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν και να βγαίνει καθαρή μια οδοντογλυφίδα από το κέντρο. Αφήνουμε 10 λεπτά στη φόρμα και μετά τα μεταφέρουμε σε σχάρα να κρυώσουν. Καλή απόλαυση