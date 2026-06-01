Σπιτικό λικέρ φράουλα με κρέμα: Εύκολη συνταγή που θυμίζει παγωτό

Ένα αρωματικό και κρεμώδες σπιτικό λικέρ φράουλα που θυμίζει παγωτό και φτιάχνεται εύκολα με λίγα υλικά για απόλυτη καλοκαιρινή απόλαυση.

Κρέμα και φράουλα. Ένας συνδυασμός που δεν χάνει ποτέ. Για cupcake, για παγωτό ξυλάκι, για milkshake ή για τούρτα… αλλά και για λικέρ! Το λικέρ με κρέμα και φράουλα μοιάζει με καραμέλα χάρη στο ροζ χρώμα και το έντονο άρωμά του, αλλά σας εγγυώμαστε ότι δεν είναι καθόλου υπερβολικά γλυκό ή λιγωτικό. Η γεύση του είναι γεμάτη και ισορροπημένη και όταν σερβίρεται παγωμένο, δίνει την αίσθηση ότι απολαμβάνεις ένα λαχταριστό παγωτό!

Δεν χρειάζεται πολύ χρόνο για να το ετοιμάσετε και μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε (γιατί το έχουμε δοκιμάσει πολλές φορές) ότι θα είναι ένα πολύ αγαπητό δώρο για τους φίλους σου, αν το προσφέρετε μετά από μια πρόσκληση. Αν θέλετε να το δοκιμάσετε σε μια λίγο πιο ελαφριά εκδοχή, μπορείς πάντα να αντικαταστήσετε την κρέμα με πλήρες γάλα: Θα έχετε ένα αποτέλεσμα λιγότερο κρεμώδες αλλά εξίσου απολαυστικό. Σας τα είπαμε όλα—νομίζουμε μόνο η συνταγή έμεινε: Ας τη δούμε μαζί.

Υλικά

400 γρ. φράουλες

250 γρ. οινόπνευμα τροφίμων 96°

300 γρ. ζάχαρη

100 γρ. κρέμα γάλακτος

400 γρ. γάλα

Εκτέλεση

Πλένουμε και στεγνώνουμε τις φράουλες, αφαιρούμε τα κοτσανάκια και τις κόβουμε σε κομμάτια. Στη συνέχεια τις βάζουμε σε ένα αποστειρωμένο βάζο με αεροστεγές κλείσιμο και τις καλύπτουμε με το αλκοόλ. Κλείνουμε το βάζο και το αφήνουμε σε δροσερό και σκοτεινό μέρος για 3 ημέρες, ανακινώντας το καθημερινά: Θα είναι έτοιμες όταν θα έχουν αφήσει όλο τους το χρώμα και θα έχουν γίνει σχεδόν λευκές.

Μετά τον χρόνο αυτό, σουρώνουμε τις φράουλες με λεπτό σουρωτήρι, χωρίζοντάς τες από το αλκοόλ. Ύστερα τις πολτοποιούμε και τις περνάμε από σήτα για να πάρουμε όλο τον χυμό που έχει απομείνει και τον προσθέτουμε στο αλκοόλ. Ανακατεύουμε καλά και βάζουμε μείγμα στο ψυγείο. Στο μεταξύ, σε μια μικρή κατσαρόλα λιώνουμε τη ζάχαρη μαζί με την κρέμα και το γάλα, φέρνοντάς τα μέχρι λίγο πριν τον βρασμό. Μεταφέρουμε το μείγμα σε μια κανάτα και το αφήνουμε να κρυώσει εντελώς. Έπειτα ενώνουμε το μείγμα της κρέμας και του γάλακτος με το αρωματισμένο αλκοόλ, τα χτυπάμε καλά με το μπλέντερ και μοιράζουμε το λικέρ σε αποστειρωμένα μπουκάλια με αεροστεγές κλείσιμο. Το αφήνουμε να «ξεκουραστεί» για μία εβδομάδα πριν το σερβίρουμε πολύ παγωμένο.

