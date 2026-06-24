Μαντλέν με λεμόνι: Η αυθεντική γαλλική συνταγή για αφράτα και αρωματικά γλυκά

Αφράτες μαντλέν με λεμόνι, με ελαφριά τραγανή κρούστα και βελούδινη υφή στο εσωτερικό, ένα κλασικό γαλλικό γλυκό που φτιάχνεται εύκολα στο σπίτι.

Οι μαντλέν με λεμόνι είναι ένα κλασικό γαλλικό γλυκό που γίνεται όλο και πιο δημοφιλές διεθνώς — και όχι άδικα. Βρίσκονται κάπου ανάμεσα σε μικρό κέικ και μπισκότο: Γλυκές, ελαφρώς τραγανές απ’ έξω, αφράτες και πολύ αρωματικές.

Τι είναι οι μαντλέν

Οι μαντλέν είναι παραδοσιακά γαλλικά γλυκά που πολλοί δυσκολεύονται να κατηγοριοποιήσουν: Άλλοι τις λένε μπισκότα, άλλοι μικρά κέικ. Στην υφή τους όμως είναι πιο κοντά σε αφράτα μίνι κέικ. Το χαρακτηριστικό τους στοιχείο είναι η ειδική φόρμα που τους δίνει το σχήμα “κοχυλιού” στη μία πλευρά. Παρότι έχουν λίγα υλικά και φαίνονται απλές, συχνά δεν πετυχαίνουν με την πρώτη — γιατί η τεχνική παίζει τεράστιο ρόλο.

Βασικά tips για αφράτες και τραγανές μαντλέν

Χτυπήστε πολύ καλά τα αυγά με τη ζάχαρη για αρκετά λεπτά, μέχρι το μείγμα να γίνει πιο ανοιχτόχρωμο, γυαλιστερό και να αποκτήσει όγκο.

Ενσωματώστε απαλά το αλεύρι και στη συνέχεια το λιωμένο βούτυρο, ώστε να μη χαθεί ο αέρας που έχει δημιουργηθεί.

Βάλτε το μείγμα στο ψυγείο για περίπου 1 ώρα. Αυτό βοηθάει να “δέσει” και να δώσει καλύτερο φούσκωμα στο ψήσιμο.

Καλό είναι να παγώσετε για λίγα λεπτά και τη φόρμα, καθώς βοηθάει επίσης στο τελικό αποτέλεσμα.

Αν η φόρμα σας είναι αντικολλητική, το βούτυρο δεν είναι πάντα απαραίτητο, αλλά βοηθάει λίγο στην τραγανή υφή. Αν δεν είναι αντικολλητική, τότε είναι απαραίτητο.

Μην απλώνετε το μείγμα μέσα στη φόρμα. Απλώς τοποθετήστε το στο κέντρο και θα απλωθεί μόνο του στο ψήσιμο.

Παρακολουθήστε προσεκτικά το ψήσιμο, γιατί κάθε φούρνος διαφέρει.

Χρειάζεται μπέικιν πάουντερ;

Παραδοσιακά, οι μαντλέν φουσκώνουν μόνο από τον αέρα που ενσωματώνεται στα αυγά και τη ζάχαρη. Ωστόσο, πολλές σύγχρονες συνταγές προσθέτουν μικρή ποσότητα μπέικιν πάουντερ. Στην πράξη, η προσθήκη μικρής ποσότητας βοηθάει να φουσκώσουν πιο σταθερά και να αποκτήσουν καλύτερη υφή και χρώμα.

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Υλικά

57 γρ. ανάλατο βούτυρο

70 γρ. ζάχαρη

1 αυγό

½ κουταλιά της σούπας ξύσμα λεμονιού

½ κουταλιά της σούπας χυμός λεμονιού

60 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

¼ κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

1 πρέζα αλάτι

1 κουταλιά της σούπας βούτυρο (περίπου) για τη φόρμα

Εκτέλεση

Λιώνουμε το βούτυρο σε κατσαρολάκι ή στο μικροκύματα και το αφήνουμε να κρυώσει. Χτυπάμε το αυγό με τη ζάχαρη για αρκετά λεπτά μέχρι να γίνει πιο ανοιχτόχρωμο και αφράτο. Ύστερα προσθέτουμε το ξύσμα και τον χυμό λεμονιού. Στη συνέχεια ρίχνουμε το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι. Ανακατεύουμε απαλά με σπάτουλα μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα, χωρίς υπερβολικό ανακάτεμα. Ενσωματώνουμε το λιωμένο βούτυρο με απαλές κινήσεις. Σκεπάζουμε το μείγμα και το βάζουμε στο ψυγείο για περίπου 1 ώρα. Έπειτα προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 175°C. Αλείφουμε ελαφρά τη φόρμα με βούτυρο. Βγάζουμε το μείγμα από το ψυγείο και το τοποθετούμε στις φόρμες, χωρίς να το απλώσουμε. Ψήνουμε για περίπου 12 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν ελαφρά και να σχηματίσουν το χαρακτηριστικό “φούσκωμα” στη μέση. Αφήνουμε 1-2 λεπτά να κρυώσουν και ξεφορμάρουμε. Πασπαλίζουμε με άχνη ζάχαρη (προαιρετικά) και τις απολαμβάνουμε όσο είναι ακόμα ελαφρώς ζεστές.

Σημείωση

Οι μαντλέν είναι καλύτερες όταν καταναλώνονται φρέσκες, αμέσως μετά το ψήσιμο. Μπορείτε επίσης να τις γλασάρετε με ένα μείγμα από χυμό λεμονιού και άχνη ζάχαρη για πιο έντονη γεύση λεμονιού.