Αυτά τα ιαπωνικά pancakes είναι τόσο αφράτα που θυμίζουν σουφλέ

Δοκιμάστε αυτά τα αφράτα ιαπωνικά pancakes με πραλίνα φουντουκιού και απολαύστε ένα πραγματικά λαχταριστό γλυκό.

Τα ιαπωνικά pancakes με πραλίνα φουντουκιού είναι απίστευτα αφράτα, λαχταριστά και πανεύκολα στην παρασκευή τους. Αποτελούν την ιδανική επιλογή για πρωινό, brunch ή απογευματινό σνακ για όλη την οικογένεια. Γνωστά και ως fluffy Japanese pancakes, ξεχωρίζουν για το μεγάλο τους ύψος και την αέρινη υφή τους, που θυμίζει σουφλέ. Το μυστικό της μοναδικής τους αφράτης υφής βρίσκεται στον ιδιαίτερο τρόπο ψησίματος, ο οποίος συνδυάζει το κλασικό ψήσιμο στο τηγάνι με τον ατμό. Είμαστε σίγουροι ότι μόλις τα δοκιμάσετε θα τα λατρέψετε, γιατί είναι πραγματικά αφράτα και πεντανόστιμα.

Υλικά

2 αυγά

25 γρ. ζάχαρη

20 ml γάλα

40 γρ. αλεύρι Manitoba

3 γρ. μπέικιν πάουντερ

Για το γαρνίρισμα

Πραλίνα φουντουκιού

Φρέσκα φρούτα της επιλογής σας

Τρίμμα φουντουκιού

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Εκτέλεση

Ξεκινάμε χωρίζοντας τους κρόκους από τα ασπράδια. Βάζουμε τα ασπράδια σε ένα μεγάλο μπολ και τα χτυπάμε με μίξερ χειρός μέχρι να γίνουν σφιχτή μαρέγκα, προσθέτοντας σταδιακά τη ζάχαρη. Στη συνέχεια, ενσωματώνουμε τους κρόκους έναν-έναν μέσα στη μαρέγκα, ανακατεύοντας απαλά με μια σπάτουλα ή ένα κουτάλι, με κινήσεις από κάτω προς τα πάνω ώστε να μη χαθεί ο αέρας του μείγματος. Ύστερα προσθέτουμε το γάλα σιγά σιγά και συνεχίζουμε να ανακατεύουμε απαλά. Προσθέτουμε σταδικά στο μείγμα το αλεύρι μαζί με το μπέικιν πάουντερ, ανακατεύοντας πάντα με απαλές κινήσεις από κάτω προς τα πάνω μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.

Χρήσιμη συμβουλή: Προτιμήστε αλεύρι Manitoba, καθώς η υψηλή περιεκτικότητά του σε γλουτένη χαρίζει στα pancakes πιο σταθερή δομή και βοηθά να διατηρήσουν το ύψος τους.

Ζεσταίνουμε ένα αντικολλητικό τηγάνι σε χαμηλή φωτιά και αλείφουμε το ελαφρώς με βούτυρο. Με ένα κουτάλι παγωτού ή μια μεγάλη κουτάλα πάρτε μερίδες από το μείγμα και σχηματίζουμε τα pancakes μέσα στο τηγάνι. Ρίχνουμε δύο κουταλιές της σούπας νερό στο τηγάνι, χωρίς να έρθει σε επαφή με τα pancakes, σκεπάζουμε με καπάκι και ψήνουμε σε πολύ χαμηλή φωτιά για περίπου 5 λεπτά. Ο ατμός που θα δημιουργηθεί θα βοηθήσει τα pancakes να φουσκώσουν και να ψηθούν ομοιόμορφα. Έπειτα από περίπου 5 λεπτά, γυρνάμε προσεκτικά τα pancakes με μια σπάτουλα. Προσθέτουμε ξανά λίγο νερό στο τηγάνι, καλύπτουμε με το καπάκι και συνεχίζουμε το ψήσιμο για άλλα 5 λεπτά. Μόλις είναι έτοιμα, τα αλείφουμε με πραλίνα φουντουκιού και τα συνοδεύουμε με φρέσκα φρούτα, όπως μύρτιλα, φράουλες ή μπανάνα. Για ακόμα πιο απολαυστικό αποτέλεσμα, πασπαλίζουμε τα με τρίμμα φουντουκιού.

Θυμηθείτε

Τα ιαπωνικά pancakes απολαμβάνονται καλύτερα όσο είναι ακόμα ζεστά. Με την πάροδο του χρόνου είναι φυσιολογικό να χάσουν λίγο από το ύψος τους, καθώς η υφή τους θυμίζει μικρά σουφλέ.