Mini cheesecake με πεπόνι: Το δροσερό καλοκαιρινό γλυκό χωρίς ψήσιμο που θα λατρέψεις

Ένα εύκολο και εντυπωσιακό καλοκαιρινό γλυκό σε ποτηράκια, με τραγανή βάση μπισκότου, δροσερή κρέμα τυριού και υπέροχη στρώση από φρέσκο πεπόνι.

Τα mini cheesecake με πεπόνι είναι υπέροχα και εντυπωσιακά γλυκά, ιδανικά για το καλοκαίρι. Παρασκευάζονται με μια συνταγή που μπορεί να ακολουθήσει ο καθένας, δεν απαιτούν ιδιαίτερη τεχνική και θα χρειαστούμε μόνο μικρά ποτηράκια για να τα συναρμολογήσουμε, ένα ηλεκτρικό σύρμα και ένα ραβδομπλέντερ.

Το cheesecake με πεπόνι είναι ένα από τα πιο κατάλληλα γλυκά αν θέλουμε να φέρουμε στο τραπέζι καλοκαιρινές γεύσεις με έναν δροσερό και απολαυστικό τρόπο. Για να το φτιάξουμε σε εκδοχή χωρίς ψήσιμο, θα χρειαστεί να ετοιμάσουμε μια βάση από θρυμματισμένα μπισκότα και λιωμένο βούτυρο, μια κρέμα τυριού και μια ζελατίνη πεπονιού. Η ιδιαιτερότητα αυτής της συνταγής είναι ότι, αφού ετοιμάσουμε τα επιμέρους υλικά, δεν θα συναρμολογήσουμε το γλυκό σε φόρμα, όπως γίνεται συνήθως στα cheesecake χωρίς ψήσιμο, αλλά θα τα μοιράσουμε σε μικρά ποτηράκια, δημιουργώντας εναλλασσόμενες στρώσεις.

Εμείς φτιάξαμε τα mini cheesecake σε γυάλινα διάφανα ποτηράκια, καθώς αυτά τα μικρά γλυκά είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά στην εμφάνιση. Η εναλλαγή της σκούρας στρώσης του μπισκότου, της ανοιχτόχρωμης κρέμας και της έντονης πορτοκαλί πινελιάς από το πεπόνι στην επιφάνεια δημιουργεί ένα πολύ όμορφο και εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Πώς να τα σερβίρετε

Τα mini cheesecake πρέπει να σερβίρονται καλά παγωμένα από το ψυγείο και χρειάζονται διαφορετικούς χρόνους αναμονής: Η βάση πρέπει να ξεκουραστεί για 15 λεπτά, η κρέμα για 30 λεπτά και η ζελατίνη για 2 ώρες. Για αυτόν τον λόγο, μπορούμε να τα προετοιμάσουμε από πριν, ώστε να τα σερβίρουμε καλά κρύα και όταν κάθε στρώση έχει αποκτήσει την κατάλληλη υφή. Είναι ιδανικά ως επιδόρπιο μετά το γεύμα, αλλά μπορούν επίσης να συμπεριληφθούν σε έναν μπουφέ με γλυκά. Εμείς πριν τα σερβίρουμε τα ολοκληρώσαμε με κομμάτια φρέσκου πεπονιού, αλλά μπορούμε επίσης να τα αφήσουμε απλά.

Υλικά

Για τη βάση

150 γρ. μπισκότα τύπου digestive ή άλλα απλά μπισκότα

80 γρ. βούτυρο

Για την κρέμα

175 γρ. τυρί κρέμα

120 γρ. λευκό γιαούρτι

60 γρ. άχνη ζάχαρη

1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

200 ml κρέμα γάλακτος για σαντιγί

Για τη ζελατίνη

½ πεπόνι

4 γρ. φύλλα ζελατίνης

20 ml βραστό νερό

Για τη διακόσμηση

Πεπόνι κομμένο σε κομμάτια, όσο χρειάζεται

www.fattoincasadabenedetta.it

Εκτέλεση

Ξεκινάμε θρυμματίζοντας πολύ καλά τα μπισκότα σε ένα μούλτι. Μόλις γίνουν σκόνη, τα βάζουμε σε ένα μπολ μαζί με το λιωμένο βούτυρο και ανακατεύουμε καλά μέχρι να έχουμε ένα υγρό, ομοιογενές μείγμα με υφή σαν βρεγμένη άμμος. Μοιράζουμε το μείγμα των μπισκότων στα ποτηράκια και το πιέζουμε καλά ώστε να δημιουργηθεί η βάση. Τοποθετούμε τις βάσεις στο ψυγείο για 15 λεπτά και στο μεταξύ ετοιμάζουμε την κρέμα.

Σε ένα μπολ βάζουμε το τυρί κρέμα, το γιαούρτι, την άχνη ζάχαρη και το εκχύλισμα βανίλιας και ανακατεύουμε καλά με σύρμα μέχρι να δημιουργηθεί ένα λείο μείγμα. Σε ένα άλλο μπολ χτυπάμε την κρέμα γάλακτος με το ηλεκτρικό μίξερ μέχρι να γίνει σαντιγί. Ενσωματώνουμε τη σαντιγί στο μείγμα με το τυρί και το γιαούρτι με απαλές κινήσεις από κάτω προς τα πάνω, ώστε να μη χάσει τον όγκο της.

Βγάζουμε τα ποτηράκια από το ψυγείο και βάζουμε 2-3 κουταλιές από την κρέμα τυριού πάνω από τη βάση μπισκότου. Στη συνέχεια τα τοποθετούμε ξανά στο ψυγείο για ακόμη 30 λεπτά. Στο μεταξύ, ετοιμάζουμε τη ζελατίνη πεπονιού: Αφαιρούμε τα κουκούτσια και τη φλούδα και κόβουμε το πεπόνι σε κομμάτια. Χτυπάμε το πεπόνι με το ραβδομπλέντερ μέχρι να αποκτήσει λεία υφή και στη συνέχεια βάζουμε τον πολτό σε ένα μπολ. Μουλιάζουμε τα φύλλα ζελατίνης σε ένα μπολ με κρύο νερό για λίγα λεπτά. Τα στύβουμε καλά και τα διαλύουμε μέσα στο βραστό νερό. Ρίχνουμε τη διαλυμένη ζελατίνη μέσα στον πολτό πεπονιού και ανακατεύουμε καλά ώστε να ενωθούν τα υλικά.

Βγάζουμε ξανά τα ποτηράκια από το ψυγείο και προσθέτουμε 2-3 κουταλιές από τη ζελατίνη πεπονιού πάνω από την κρέμα τυριού. Αφήνουμε τα mini cheesecake στο ψυγείο για τουλάχιστον 2 ώρες. Μόλις είναι έτοιμα, διακοσμούμε την επιφάνειά τους με κομμάτια πεπονιού και σερβίρουμε τα mini cheesecake με πεπόνι καλά κρύα.

Συμβουλές

Με την ίδια διαδικασία μπορούμε να δημιουργήσουμε πολλά διαφορετικά mini cheesecake με φρούτα, προσαρμόζοντας τη συνταγή ανάλογα με την εποχή και τα υλικά που έχουμε διαθέσιμα. Μπορούμε επίσης να παραλείψουμε τη ζελατίνη και να την αντικαταστήσουμε με μια στρώση από φρέσκα φρούτα της επιλογής μας: φράουλες, πεπόνι, ροδάκινα, φρούτα του δάσους, δαμάσκηνα και άλλα. Τα cheesecake σε ατομικές μερίδες είναι ιδιαίτερα πρακτικά, αλλά αν προτιμάμε μπορούμε να συναρμολογήσουμε το γλυκό σε μια φόρμα διαμέτρου 24 εκ. Όπως κάθε άλλο κρύο cheesecake με πεπόνι, έτσι και αυτά διατηρούνται στο ψυγείο, ιδανικά καλυμμένα με μεμβράνη τροφίμων. Καλό είναι όμως να καταναλωθούν μέσα σε μία ή δύο ημέρες.