Ψητά ροδάκινα με παγωτό: Η αναπάντεχη μεταμόρφωση του αγαπημένου φρούτο

Ροδάκινα ψημένα στη σχάρα, παγωτό και coulis από φρούτα του δάσους σε έναν απρόσμενο συνδυασμό που μετατρέπει τα απλά υλικά σε ένα ξεχωριστό επιδόρπιο.

Το καλοκαίρι είναι η ιδανική εποχή για να αφήσουμε τα φρούτα να πρωταγωνιστήσουν στα γλυκά μας, χωρίς περίπλοκες παρασκευές και πολλά υλικά. Τα ώριμα ροδάκινα, με τη φυσική τους γλυκύτητα και το υπέροχο άρωμά τους, μπορούν να μεταμορφωθούν σε ένα ξεχωριστό επιδόρπιο μέσα σε λίγα μόλις λεπτά. Αν μάλιστα περάσουν από τη σχάρα, αποκτούν μια ελαφρώς καραμελωμένη γεύση που ταιριάζει ιδανικά με το δροσερό παγωτό.

Τα ψητά ροδάκινα με παγωτό είναι ένα απλό αλλά εντυπωσιακό γλυκό, που συνδυάζει τη ζεστασιά του ψημένου φρούτου με την κρεμώδη υφή του παγωτού και τη φρεσκάδα μιας coulis από φρούτα του δάσους. Είναι εύκολο στην προετοιμασία, έχει καλοκαιρινή εμφάνιση και μπορεί να σερβιριστεί τόσο ως απογευματινό γλυκό όσο και ως ένα πιο ιδιαίτερο επιδόρπιο μετά το γεύμα.

Υλικά

4 ώριμα ροδάκινα

30 γρ. βούτυρο

5 γρ. καστανή ζάχαρη

4 μπάλες παγωτό κρέμας, περίπου 50 γρ. η καθεμία

Για το coulis

400 γρ. φρούτα του δάσους (σμέουρα, μύρτιλα, φράουλες)

50 γρ. καστανή ζάχαρη

Για το γαρνίρισμα

Φρέσκα φυλλαράκια θυμάρι ή μέντα, όσο χρειάζεται

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Εκτέλεση

Ξεκινάμε με το coulis από φρούτα του δάσους. Πλένουμε και στεγνώνουμε τις φράουλες, στη συνέχεια αφαιρούμε τα κοτσάνια και τις κόβουμε σε μικρά κομμάτια. Πλένουμε και στεγνώνουμε επίσης τα σμέουρα και τα μύρτιλα. Ύστερα μεταφέρουμε τα φρούτα σε ένα αντικολλητικό τηγάνι και προσθέτουμε την καστανή ζάχαρη. Τα αφήνουμε να μαγειρευτούν σε χαμηλή φωτιά για 10-15 λεπτά. Τα φρούτα θα πρέπει να μαλακώσουν και να απελευθερώσουν όλο τον χυμό τους. Στη συνέχεια μεταφέρουμε το coulis σε ένα μπολ και το πολτοποιούμε με ένα ραβδομπλέντερ. Έπειτα το περνάμε από ένα σουρωτήρι με πολύ λεπτή σήτα, πιέζοντας με ένα κουτάλι ή μια σπάτουλα, ώστε να συγκρατήσει τα σποράκια και να μη χάσει τον πολτό. Το coulis από φρούτα του δάσους είναι έτοιμο.

Τώρα θα ασχοληθούμε με τα ροδάκινα. Τα πλένουμε και τα στεγνώνουμε καλά. Ύστερα τα κόβουμε στη μέση και, με τη βοήθεια ενός μικρού μαχαιριού ή ενός εργαλείου αφαίρεσης κουκουτσιών, αφαιρούμε τα κουκούτσια. Σε ένα μικρό κατσαρολάκι λιώνουμε το βούτυρο σε χαμηλή φωτιά και αλείφουμε με αυτό τη σάρκα κάθε ροδάκινου. Ζεσταίνουμε ένα σχαροτήγανο ή ένα απλό αντικολλητικό τηγάνι και τοποθέτησε τα ροδάκινα με την πλευρά που έχει το βούτυρο πάνω στην πηγή θερμότητας. Τα αφήνουμε να ψηθούν για περίπου δύο λεπτά, ίσα-ίσα μέχρι να αποκτήσουν τα χαρακτηριστικά σημάδια της σχάρας στην επιφάνειά τους.

Συναρμολόγηση του γλυκού: Μεταφέρουμε τώρα τα ροδάκινα σε πιατέλα σερβιρίσματος και, όσο είναι ακόμα ζεστά, πασπαλίζουμε την επιφάνεια καθενός με την καστανή ζάχαρη. Στο κέντρο κάθε ροδάκινου τοποθετούμε μία μπάλα παγωτό και περιχύνουμε τα ροδάκινα με το coulis από φρούτα του δάσους. Σερβίρουμε τα ψητά ροδάκινα με παγωτό, γαρνίροντάς τα με φρέσκα φυλλαράκια μέντας ή θυμάρι. Καλή απόλαυση.