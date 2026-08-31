Ένα υπέροχο γλυκό με ρικότα και μαρμελάδα που δεν θέλει ψήσιμο

Το σημερινό γλυκό με ρικότα και μαρμελάδα βατόμουρου είναι πραγματικά απολαυστικό, θυμίζοντας λίγο ένα δροσερό cheesecake.

Αν ψάχνετε ένα εύκολο και δροσερό γλυκό που δεν απαιτεί ούτε φούρνο ούτε ιδιαίτερη προετοιμασία, αυτή η συνταγή αξίζει μια θέση στο τραπέζι σας. Τραγανή βάση από μπισκότα, ανάλαφρη κρέμα ρικότα και λαχταριστή μαρμελάδα συνδυάζονται σε ένα γλυκό ψυγείου που ετοιμάζεται χωρίς κόπο και είναι ιδανικό για τις ζεστές ημέρες. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη υπομονή μέχρι να παγώσει καλά στο ψυγείο.

Υλικά

Για τη βάση

220 γρ. μπισκότα τύπου Digestive

120 γρ. βούτυρο

Για την κρέμα

250 γρ. ρικότα

50 γρ. ζάχαρη άχνη

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

150 γρ. μαρμελάδα βατόμουρο

Για το σερβίρισμα

Ζάχαρη άχνη, όσο χρειάζεται

www.profumodicannellaecioccolato.com

Εκτέλεση

Θρυμματίζουμε τα μπισκότα στο μπλέντερ και τα ανακατεύουμε με το λιωμένο βούτυρο. Στρώνουμε με λαδόκολλα μια φόρμα για τάρτα ή ένα ταψάκι διαμέτρου 18-20 εκ. Κρατάμε στην άκρη λίγα από τα μπισκότα για την επικάλυψη και με το υπόλοιπο μείγμα καλύπτουμε τον πάτο και τα τοιχώματα της φόρμας, δημιουργώντας τη βάση και το πλαϊνό μέρος του γλυκού.

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τη ρικότα, το εκχύλισμα βανίλιας και τη ζάχαρη άχνη με ένα σύρμα χειρός, μέχρι να έχουμε μια ομοιογενή κρέμα. Απλώνουμε την κρέμα ρικότας πάνω στη βάση και στη συνέχεια προσθέτουμε από πάνω τη μαρμελάδα. Καλύπτουμε την επιφάνεια με τα μπισκότα που έχουμε κρατήσει στην άκρη. Βάζουμε το γλυκό στο ψυγείο για τουλάχιστον 6 ώρες, ώστε να σταθεροποιηθεί καλά. Πριν το σερβίρουμε, πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη. Καλή απόλαυση.