Το πιο απολαυστικό πρωινό; Muffins με μπανάνα, φυστικοβούτυρο και έξτρα πρωτεΐνη

Αφράτα, χορταστικά και γεμάτα γεύση, αυτά τα muffins συνδυάζουν μπανάνα, φυστικοβούτυρο, cottage cheese και αλεύρι ολικής άλεσης για ένα θρεπτικό πρωινό ή σνακ.

Αυτά τα muffins είναι μια χορταστική και θρεπτική επιλογή για πρωινό ή σνακ και αποτελούν μια εύκολη λύση για meal prep μέσα στην εβδομάδα. Η πρωτεΐνη τους ενισχύεται από το cottage cheese, το φυστικοβούτυρο και τα αυγά, ενώ η λιωμένη μπανάνα προσφέρει φυσική γλυκύτητα και υγρασία.

Το αλεύρι ολικής άλεσης και το αλεύρι αμυγδάλου χαρίζουν στα muffins μια ελαφρώς ξηρώδη γεύση και τρυφερή υφή, ενώ το φυστικοβούτυρο δίνει γεύση χωρίς να καλύπτει τα υπόλοιπα υλικά. Το σιρόπι σφενδάμου προσθέτει μια διακριτική γλυκύτητα και η καστανή ζάχαρη turbinado δημιουργεί μια ευχάριστα τραγανή επιφάνεια.

Συμβουλές για την προετοιμασία

Για πιο ομοιογενές και λείο μείγμα, είναι προτιμότερο να χτυπήσετε πρώτα στο μπλέντερ τα υγρά υλικά μαζί με την μπανάνα και το cottage cheese. Έτσι διαλύονται καλύτερα τυχόν κομμάτια μπανάνας και cottage cheese. Αν προτιμάτε πιο «γεμάτη» υφή, μπορείτε απλώς να λιώσετε την μπανάνα και το cottage cheese με ένα πιρούνι και να τα ανακατέψετε με τα υπόλοιπα υλικά, χωρίς να χρησιμοποιήσετε μπλέντερ. Το σιρόπι σφενδάμου μπορεί να αντικατασταθεί με μέλι, για μια ελαφρώς διαφορετική γλυκύτητα. Για το σερβίρισμα, δοκιμάστε τα muffins χλιαρά με λίγο μαλακό βούτυρο, επιπλέον φυστικοβούτυρο ή ακόμη και λίγη πραλίνα φουντουκιού.

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Υλικά

2½ φλιτζάνια αλεύρι ολικής άλεσης

½ φλιτζάνι αλεύρι αμυγδάλου

1½ κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα

1 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

¼ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

1¼ φλιτζανιού λιωμένη μπανάνα

¾ φλιτζανιού cottage cheese με χαμηλά λιπαρά

½ φλιτζάνι ανάλατο βούτυρο, λιωμένο

½ φλιτζάνι φυστικοβούτυρο χωρίς αλάτι

⅓ φλιτζανιού σιρόπι σφενδάμου

1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

3 μεγάλα αυγά

2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 175°C. Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι ολικής άλεσης, το αλεύρι αμυγδάλου, τη μαγειρική σόδα, το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι. Στο μπλέντερ προσθέτουμε τη λιωμένη μπανάνα, το cottage cheese, το λιωμένο βούτυρο, το φυστικοβούτυρο, το σιρόπι σφενδάμου, τη βανίλια και τα αυγά. Χτυπάμε για περίπου 30 δευτερόλεπτα, μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μείγμα.

Ύστερα προσθέτουμε το μείγμα της μπανάνας στα στερεά υλικά και ανακατεύουμε απαλά μέχρι να ενωθούν. Μοιράζουμε το μείγμα στις θήκες για muffins. Πασπαλίζουμε την επιφάνεια με τη ζάχαρη turbinado και ψήνουμε για περίπου 15 λεπτά, μέχρι μια οδοντογλυφίδα που θα βυθίσουμε στο κέντρο ενός muffin να βγαίνει καθαρή. Αφήνουμε τα muffins να κρυώσουν μέσα στα ταψιά για περίπου 10 λεπτά πριν τα σερβίρουμε. Καλή απόλαυση.