Αυτή η τούρτα γενεθλίων θα κλέψει τις εντυπώσεις

Μια εντυπωσιακή και τουρτα με αφράτη υφή, κρέμα μασκαρπόνε και Philadelphia και γέμιση από ζελέ βατόμουρου, ιδανική για κάθε ξεχωριστή γιορτή.

Η τούρτα γενεθλίων μπορεί να γίνει το επίκεντρο μιας ξεχωριστής γιορτής, καθώς εκτός από τη γεύση της μπορεί να μετατραπεί σε μια εντυπωσιακή διακόσμηση για το τραπέζι, κερδίζοντας τις εντυπώσεις ακόμη και πριν από την πρώτη δοκιμή. Με αφορμή την επόμενη ξεχωριστή περίσταση, σας προτείνουμε μια εντυπωσιακή και πολύχρωμη τούρτα, την οποία μπορείτε να διακοσμήσετε όπως επιθυμείτε, ανάλογα με τα γούστα του εορτάζοντα.

Υλικά

Για τη βάση (chiffon cake)

290 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

80 γρ. κρυσταλλική ζάχαρη

200 γρ. νερό

120 γρ. ηλιέλαιο

6 μέτρια αυγά, σε θερμοκρασία δωματίου

1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας (ή οι σπόροι από 1 λοβό)

8 γρ. κρεμόριο (cream of tartar)

16 γρ. μπέικιν πάουντερ

1 πρέζα αλάτι

Χρώμα ζαχαροπλαστικής όσο χρειαστεί

Για την κρέμα

140 γρ. τυρί φιλαδέλφεια

140 γρ. μασκαρπόνε

175 γρ. κρέμα γάλακτος, πλήρης σε λιπαρά

80 γρ. ζάχαρη άχνη

1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας (ή οι σπόροι από 1 λοβό)

Για το ζελέ βατόμουρου

200 γρ. μαρμελάδα βατόμουρο

Χυμός λεμονιού όσο χρειαστεί

Για τη διακόσμηση

Mini marshmallows όσο χρειαστεί

www.soniaperonaci.it

Εκτέλεση

Για τη βάση (chiffon cake): Χωρίζουμε τους κρόκους από τα ασπράδια, βάζουμε τα ασπράδια στον κάδο του μίξερ με το σύρμα και ξεκινάμε να τα χτυπάμε. Όταν ασπρίσουν, προσθέτουμε το κρεμόριο και τα 150 γρ. ζάχαρης σε τρεις ξεχωριστές δόσεις, περιμένοντας ένα λεπτό ανάμεσα σε κάθε προσθήκη. Συνεχίζουμε το χτύπημα για ακόμη 10 λεπτά.

Σε ξεχωριστό μπολ χτυπάμε τους κρόκους με την υπόλοιπη ζάχαρη και τη βανίλια. Όταν το μείγμα γίνει ανοιχτόχρωμο και αφράτο, προσθέτουμε το νερό, το χρώμα ζαχαροπλαστικής και το λάδι, συνεχίζοντας το χτύπημα. Σε αυτό το σημείο, κοσκινίζουμε μέσα στο μπολ και το αλεύρι ανακατεμένο με το μπέικιν πάουντερ και, τέλος, προσθέτουμε τα χτυπημένα ασπράδια και την πρέζα αλάτι, ανακατεύοντας απαλά, ώστε να μην ξεφουσκώσουν.

Ρίχνουμε το μείγμα που προέκυψε σε φόρμα για chiffon cake, χωρίς να τη βουτυρώσουμε ή να την αλευρώσουμε, σκεπάζουμε καλά με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε στον στατικό φούρνο στους 175°C για 45 λεπτά. Πριν βγάλουμε το γλυκό από τον φούρνο, κάνουμε τη δοκιμή με την οδοντογλυφίδα και, μόλις ψηθεί η βάση, την αφήνουμε να κρυώσει ανάποδα πριν την ξεφορμάρουμε.

Για την κρέμα: Σε ένα μεγάλο μπολ βάλε το τυρί, το μασκαρπόνε και τη βανίλια. Τα δουλεύουμε ένα κουτάλι (ή με ηλεκτρικό μίξερ) μέχρι να μαλακώσουν. Στη συνέχεια προσθέτουμε τη ζάχαρη άχνη και ανακατεύουμε μέχρι να δημιουργηθεί μια λεία και ομοιογενής κρέμα. Χτυπάμε την κρέμα γάλακτος και την ενσωματώνουμε απαλά στο μείγμα που έχουμε ήδη ετοιμάσει. Στη συνέχεια βάζουμε όλο το μείγμα σε σακούλα ζαχαροπλαστικής με λείο κορνέ διαμέτρου 1 εκ. και τοποθετούμε την τούρτα στο ψυγείο για τουλάχιστον μία ώρα.

Για το ζελέ: Βάζουμε τη μαρμελάδα βατόμουρο σε λεπτό σουρωτήρι και, με τη βοήθεια μιας σπάτουλας, την πιέζουμε πάνω στο σουρωτήρι, ώστε να περάσει από τις τρύπες και να συγκρατηθούν όλα τα σποράκια. Στη συνέχεια, βάζουμε τη σουρωμένη μαρμελάδα στο δοχείο του ραβδομπλέντερ μαζί με μερικές σταγόνες λεμονιού και τη χτυπάμε για λίγα δευτερόλεπτα. Μεταφέρουμε το ζελέ σε σακούλα ζαχαροπλαστικής.

Συναρμολόγηση: Όταν η βάση κρυώσει, το κόβουμε οριζόντια, ώστε να δημιουργήσουμε 3 δίσκους ίδιου πάχους. Τοποθετούμε τη βάση στο πιάτο που έχουμε επιλέξει και αρχίζουμε να απλώνουμε την κρέμα σε μικρές δόσεις μέχρι να καλύψουμε ολόκληρη την επιφάνεια. Ολοκληρώνουμε προσθέτοντας πάνω από την κρέμα και το μισό ζελέ. Καλύπτουμε με τον δεύτερο δίσκο και επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία. Στη συνέχεια, κλείνουμε με τον τελευταίο δίσκο και διακοσμούμε την επιφάνεια με την κρέμα και μικρά marshmallows. Τώρα είστε έτοιμοι να σερβίρετε την όμορφη τούρτα γενεθλίων σας.

Συμβουλές

Αφήνοντάς τη να κρυώσει ανάποδα, η τούρτα θα ξεκολλήσει πιο εύκολα από τη φόρμα, η οποία –χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει τις chiffon cake– δεν πρέπει να έχει βουτυρωθεί ή αλευρωθεί. Επιπλέον, αυτός ο τρόπος ψύξης επιτρέπει στη ζύμη να σταθεροποιηθεί και να μην καταρρεύσει. Εναλλακτικά, αντί για marshmallows, μπορείτε να διακοσμήσετε την τούρτα τοποθετώντας σε κάθε στρώση φρέσκα φρούτα του δάσους εποχής, όπως φράουλες, μύρτιλα ή σμέουρα, και να διακοσμήσετε με τον ίδιο τρόπο και την επιφάνεια, ολοκληρώνοντας με λίγα φύλλα μέντας.

Μια ακόμη παιχνιδιάρικη λύση θα ήταν να χρησιμοποιήσετε πολύχρωμα κουφετάκια σοκολάτας, τα οποία όμως θα πρέπει να προσθέσεις λίγο πριν σερβίρεις την τούρτα, καθώς διαφορετικά, λόγω της υγρασίας, θα απελευθερώσουν το χρώμα τους και θα λερώσουν την κρέμα.

Σας προτείνουμε να απολαύσετε την τούρτα γενεθλίων μόλις την ετοιμάσετε. Αν περισσέψει, μπορείτε να τη διατηρήσετε στο ψυγείο, καλά κλεισμένη σε αεροστεγές δοχείο, για 2-3 ημέρες. Αν θέλετε, μπορείτε να καταψύξετε τόσο τη βάση όσο και ολόκληρη την τούρτα, αλλά χωρίς τη διακόσμηση.

Το chiffon cake είναι ένα χαρακτηριστικά αμερικανικό κέικ, που ξεχωρίζει για την εξαιρετικά αφράτη και ανάλαφρη υφή του. Το όνομά του, γαλλικής προέλευσης, παραπέμπει σε ένα ιδιαίτερα λεπτό και ντελικάτο μεταξωτό ύφασμα. Αυτό το χαρακτηριστικό οφείλεται στη φροντίδα με την οποία χτυπιούνται τα αυγά, αλλά και στην προσθήκη του κρεμορίου, ενός φυσικού διογκωτικού παράγοντα που ενεργοποιείται όταν έρχεται σε επαφή με υγρά και, μέσω μιας αντίδρασης, παράγει διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο βοηθά τα μείγματα να αποκτήσουν ιδιαίτερα φουσκωτή και μαλακή υφή. Σημαντικό ρόλο παίζει και η ειδική φόρμα για chiffon cake, καθώς επιτρέπει τη διέλευση του αέρα και την ομοιόμορφη ψύξη του γλυκού, με αποτέλεσμα να γίνεται ανάλαφρο σαν σύννεφο. Αν δεν διαθέτετε ειδική φόρμα για chiffon cake, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ψηλή, στρογγυλή φόρμα για κέικ με αποσπώμενη βάση, χωρίς να τη βουτυρώσεις ή να την αλευρώσεις. Ωστόσο, το αποτέλεσμα και η διαδικασία ξεφορμαρίσματος μπορεί να διαφέρουν από εκείνα της ειδικής φόρμας.