Θέλεις να μαγειρέψεις χωρίς κόπο; Το ρολό τόνου είναι η λύση

Το ρολό τόνου είναι ο «μπαλαντέρ» για ένα χαλαρό δείπνο με φίλους ή μια υπέροχη λύση όταν σας έρχεται λιγούρα αλλά δεν έχετε όρεξη να μαγειρεύετε.

Σίγουρα θα υπάρχουν καλοκαιρινά βράδια που δεν θα έχετε έχω καμία όρεξη να ανάψετε τις εστίες του φούρνου, ούτε να περάσετε ώρες στην κουζίνα ενώ έξω ο αέρας μυρίζει καλοκαίρι και ποτήρια γεμάτα με κρασί. Μην ανησυχείτε γιατί σας έχουμε την κατάλληλη συνταγή, έναν στο μανίκι σας: το ρολό τόνου. Είναι από εκείνες τις έξυπνες συνταγές που μπορείτε να ετοιμάσετε με την ησυχία σας το πρωί (ή ακόμα και το προηγούμενο βράδυ), και μετά να την ξεχάσετε στο ψυγείο μέχρι τη στιγμή που θα τη σερβίρετε.

Δροσερό και νόστιμο, κομμένο σε λεπτές φέτες και συνοδευμένο με μια σαλάτα, λίγη μαγιονέζα ή λίγο φρυγανισμένο ψωμί: το πιάτο είναι έτοιμο κι εσείς μπορείτε να καθίσετε να απολαύσετε την παρέα. Είναι ιδανικό αν έχετε φίλους για δείπνο και θέλετε να αποφύγετε τον πανικό της τελευταίας στιγμής. Σας παρέχει αυτή την αίσθηση πως τα έχετε όλα υπό έλεγχο, γιατί τα έχετε ετοιμάσει όλα πριν καν φτάσουν οι καλεσμένοι. Ας δούμε μαζί τη συνταγή.

Υλικά

1 κονσέρβα τόνος 600 γρ. (βάρος στραγγισμένο: 400 γρ.)

3 αυγά

4 κουταλιές φρυγανιά τριμμένη

3 κουταλιές τριμμένη παρμεζάνα

Αλάτι και πιπέρι

Εκτέλεση

Βάζουμε τον στραγγισμένο τόνο σε ένα μπολ και τον κόβουμε με ένα πιρούνι. Προσθέτουμε τα αυγά, τη φρυγανιά, την παρμεζάνα, το αλάτι και το πιπέρι και ανακατεύουμε καλά. Απλώνουμε το μείγμα πάνω σε λαδόκολλα και, με τα χέρια, σχηματίζουμε ένα ρολό μήκους περίπου 20-22 εκ. Το τύλιγουμε σφιχτά και στρίβουμε τις άκρες σαν καραμέλα. Στη συνέχεια σφραγίζουμε τις άκρες με έναν μαγειρικό σπάγκο και βράε το ρολό σε κατσαρόλα με νερό για 30 λεπτά.

Μέσα στην απλότητά του, αυτό το πιάτο έχει κάτι βαθιά οικείο. Ίσως γιατί θυμίζει τις συνταγές της γιαγιάς, που με λίγο τόνο σε κονσέρβα, μερικά αυγά και δύο κουταλιές τυρί έφτιαχνε θαύματα. Ίσως πάλι γιατί είναι από εκείνες τις συνταγές που δεν χρειάζονται ακριβείς μετρήσεις, μόνο χέρια που ζυμώνουν με σιγουριά και μάτια που εμπιστεύονται το ένστικτο. Και είναι αυτή του η «σπιτική» φύση που το κάνει τόσο νόστιμο. Και τελικά το ρολό τόνου είναι η απάντηση σε εκείνη την ερώτηση που, ας το παραδεχτούμε, όλοι σκεφτόμαστε κάποιες φορές… Τι να φτιάξω για βραδινό; Και η απάντηση είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζεις: ένα μαλακό, νόστιμο, δροσερό ρολό – ήδη έτοιμο. Που σε περιμένει, σιωπηλά, στο ψυγείο.