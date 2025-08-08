Ντομάτες στον φούρνο με τυρί: Το απλό καλοκαιρινό συνοδευτικό που λιώνει στο στόμα

Ζουμερές, γλυκές ντομάτες ψημένες με μοτσαρέλα και φέτα, με αρωματικά βότανα — ιδανικό πιάτο για κάθε καλοκαιρινό τραπέζι.

Οι ψητές ντομάτες με τυρί είναι ένα απλό συνοδευτικό που αναδεικνύει τη φυσική γλύκα των καλοκαιρινών, ώριμων ντοματών. Οι ζουμερές, πλούσιες σε αντιοξειδωτικά ντομάτες αρωματίζονται και γίνονται πιο γλυκές με το ψήσιμο στον φούρνο. Η μοτσαρέλα που λιώνει και η αλμυρή φέτα προσφέρουν την τέλεια ισορροπία και συμπληρώνουν το σκόρδο και τα βότανα στη γεύση.

Συμβουλές

Αυτές είναι οι βασικές συμβουλές που μάθαμε ενώ αναπτύσσαμε και δοκιμάζαμε αυτή τη συνταγή στην κουζίνα μας, για να βεβαιωθούμε ότι έχει υπέροχη γεύση και είναι υγιεινή.

Η χρήση φρεσκοτριμμένης μοτσαρέλας αντί για έτοιμη τριμμένη δίνει καλύτερο αποτέλεσμα, με πιο λιωμένο και ελαστικό τυρί. Αν δεν έχετε μοτσαρέλα ή θέλετε άλλο τυρί, χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε τυρί λιώνει καλά. Αν δεν θέλετε φέτα, η παρμεζάνα είναι καλή εναλλακτική.

Αν δεν έχετε μείγμα σκόρδου και βοτάνων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σκόρδο σε σκόνη μαζί με ένα από τα αγαπημένα σας αποξηραμένα βότανα. Μπορείτε επίσης να αντικαταστήσετε τον μαϊντανό με οποιοδήποτε άλλο φρέσκο βότανο προτιμάτε.

Υλικά

4 ντομάτες (περίπου 225 γρ. η κάθε μία), κομμένες στη μέση οριζόντια

2 κουταλάκια του γλυκού μείγμα σκόρδου και βοτάνων χωρίς αλάτι

¼ κουταλάκι του γλυκού φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

1½ κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

¾ φλιτζάνι τριμμένη μοτσαρέλα

½ φλιτζάνι φέτα, θρυμματισμένη

Φρέσκος ψιλοκομμένος μαϊντανός για γαρνίρισμα (προαιρετικό)

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 230°C με τη σχάρα στη μεσαία θέση. Τοποθετούμε τις μισές ντομάτες με την κομμένη πλευρά προς τα πάνω σε ένα μεγάλο ταψί με χείλος. Πασπαλίζουμε τις ντομάτες με 2 κουταλάκια σκόρδο-βότανα και ¼ κουταλάκι πιπέρι. Περιχύνουμε με 1½ κουταλιά ελαιόλαδο. Στη συνέχεια ψήνουμε τις ντομάτες μέχρι να μαλακώσουν, περίπου 15 λεπτά. Όταν περάσει ο χρόνο τις βγάζουμε από τον φούρνο και απλώνουμε πάνω τους τη μοτσαρέλα και τη θρυμματισμένη φέτα. Ανεβάζουμε τη θερμοκρασία του φούρνου και βάζουμε τις ντομάτες στη μεσαία σχάρα και ψήνουμε για περίπου 4 λεπτά ή μέχρι να λιώσει και να ροδίσει ελαφρώς το τυρί. Γαρνίρουμε με μαϊντανό αν θέλουμε και σερβίρουμε. Καλή απόλαυση.