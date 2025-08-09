Το απόλυτο smoothie με για ενέργεια και φυτικές ίνες

Φτιάχνουμε το πιο κρεμώδες smoothie με φυστικοβούτυρο, μπανάνα και λιναρόσπορο.

Ξεκίνα τη μέρα σου με αυτό το smoothie που συνδυάζει πρωτεΐνη και φυτικές ίνες για ενέργεια που διαρκεί. Το φυστικοβούτυρο πλούσιο σε πρωτεΐνη και το γιαούρτι ενώνονται με την μπανάνα και τον λιναρόσπορο, που είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, προσφέροντας ένα θρεπτικό πλήγμα γεμάτο καλά λιπαρά για την καρδιά και τον εγκέφαλο. Το γάλα αμυγδάλου δίνει κρεμώδη υφή και χαλαρώνει το μείγμα, ενώ μια πινελιά σιροπιού σφενδάμου, βανίλιας και κανέλας προσθέτει την τέλεια γλυκύτητα και ζεστασιά.

Για ένα σοκολατένιο smoothie φυστικοβούτυρου, δοκιμάστε να προσθέσετε λίγο κακάο σε σκόνη. Αν έχεις αλλεργία στους ξηρούς καρπούς, μπορείς να αντικαταστήσεις το φυστικοβούτυρο με βούτυρο από ηλιόσπορο. Επίσης χρησιμοποίηστε αλεσμένο λιναρόσπορο και όχι ολόκληρους σπόρους. Ο αλεσμένος λιναρόσπορος κάνει το smoothie πιο πηχτό καθώς σχηματίζει ζελέ σε επαφή με τα υγρά και προσθέτει μια καρυδένια γεύση. Ας δούμε πώς θα το φτιάξουμε.

Freepik

Υλικά

2 κατεψυγμένες, ώριμες μπανάνες, κομμένες σε φέτες (περίπου 1¼ κούπας)

½ κούπα άγλυκο γάλα αμυγδάλου

¼ κούπας στραγγιστό γιαούρτι

¼ κούπας φυστικοβούτυρο χωρίς ζάχαρη

1 κουταλιά της σούπας αλεσμένος λιναρόσπορος, συν έξτρα για γαρνίρισμα

1 κουταλιά της σούπας σιρόπι σφενδάμου (προαιρετικό)

½ κουταλάκι εκχύλισμα βανίλιας

⅛ κουταλάκι κανέλα σε σκόνη

Μια πρέζα αλάτι

Εκτέλεση

Βάζουμε τις κατεψυγμένες φέτες μπανάνας, το γάλα αμυγδάλου, το γιαούρτι, το φυστικοβούτυρο, τον αλεσμένο λιναρόσπορο, το σιρόπι σφενδάμου (αν το χρησιμοποιήσετε), τη βανίλια, την κανέλα και μια πρέζα αλάτι στο μπλέντερ. Ανακατεύομε μέχρι να γίνει ομοιογενές και κρεμώδες, περίπου 1 λεπτό. Σερβίρουμε σε δύο ποτήρια. Γαρνίρουμε με επιπλέον αλεσμένο λιναρόσπορο, αν θέλουμε. Καλή απόλαυση.