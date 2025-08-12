Καλαμαράκια ογκρατέν με μεσογειακά αρώματα στο air fryer

Απόλαυστε καλαμαράκια ογκρατέν με ντοματίνια και ελιές. Ελαφρύ, τραγανό και γεμάτο μεσογειακή γεύση πιάτο, έτοιμο σε μόλις 30 λεπτά.

Το μαγείρεμα το καλοκαίρι είναι πάντα μια μικρή πρόκληση: κάνει ζέστη, θέλουμε φρέσκα πιάτα, αλλά δεν μπορείτε να ζήσετε μόνο με σαλάτες και τυριά. Τα καλαμαράκια ογκρατέν στο air fryer είναι η λύση: μαγειρεύονται πολύ γρήγορα, χωρίς να ζεσταίνεται ο χώρος, και φέρνουν στο τραπέζι όλη τη μυρωδιά της θάλασσας και των μεσογειακών βοτάνων. Η τραγανή κρούστα από φρυγανιά και λίγο λάδι – που μπορείτε να ενισχύσετε με σκόρδο, λεμόνι ή μαϊντανό αν θέλετε – τυλίγει τα καλαμαράκια και τα κάνει ακαταμάχητα. Και το καλύτερο είναι ότι μένουν μαλακά μέσα, ενώ στην επιφάνεια δημιουργούνται μικρά χρυσαφένια, τραγανά ψίχουλα γεμάτα γεύση.

Υλικά

250 γρ. καλαμάρια κατεψυγμένα

150 γρ. ντοματίνια

2 κουταλιές της σούπας ελιές χωρίς κουκούτσι

3 κουταλιές της σούπας φρυγανιά τριμμένη

Ελαιόλαδο

Αλάτι

www.brododicoccole.com

Εκτέλεση

Βγάζετε τα καλαμαράκια από την κατάψυξη αν χρησιμοποιήσετε κατεψυγμένα και αφήστε τα να ξεπαγώσουν σε θερμοκρασία δωματίου για 15 λεπτά. Πλύντε τα ντοματίνια και κόψτε τα στη μέση. Προσθέστε τα στο μπολ με τα καλαμαράκια μαζί με τις ελιές. Αν οι ελιές είναι σε λάδι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και αυτό ως μέρος του λαδιού για το μαγείρεμα. Αν όχι, πρόσθεστε περίπου μια κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο. Ρυθμίστε το αλάτι, προσέχοντας γιατί οι ελιές είναι ήδη αλμυρές, και ανακάτεψτε καλά για να πάει το λάδι και το αλάτι παντού. Προσθέστε τη φρυγανιά και ανακατέψτε γρήγορα για να καλυφθούν ομοιόμορφα τα καλαμάρια και τα ντοματίνια.

Ζεσταίνετε air fryer στους 200°C για περίπου 4 λεπτά. Στη συνέχεια, βάλτε το μείγμα μέσα στο καλάθι και μαγειρέψτε . στους 200°C για 15-20 λεπτά, ανακατεύοντας πότε πότε ώστε να πάρουν ομοιόμορφη χρυσαφένια κρούστα. Σημείωση: Αν δεν έχετε air fryer, μπορείτε να ψήσετε τα καλαμάρια και τα ντοματίνια σε προθερμασμένο φούρνο με αέρα, σε ένα μεγάλο ταψί, μέχρι να γίνουν τραγανά και χρυσαφένια. Καλή απόλαυση.