Αυτή η σαλάτα με ρεβίθια είναι ιδανική για το μεσημεριανό σου γεύμα

Μια δροσερή και εύκολη σαλάτα ρεβιθιών, ιδανική για lunch box ή meal prep. Έτοιμη σε 5 λεπτά, πλούσια σε γεύση και θρεπτικά συστατικά.

Δροσερή, εύκολη και χωρίς μαγείρεμα, αυτή η σαλάτα είναι ιδανική για γρήγορο μεσημεριανό στο σπίτι ή στη δουλειά. Φτιάχνεται σε λίγα λεπτά, είναι πλούσια σε φυτική πρωτεΐνη και μπορείς να ετοιμάσεις πολλές μερίδες για όλη την εβδομάδα. Απλώς θυμηθείτε να προσθέσετε τα κράκερ την ημέρα που θα τη φάτε, για να μείνουν τραγανά.

Υλικά

½ φλιτζάνι βρασμένα ρεβίθια από κονσέρβα χωρίς προσθήκη αλατιού, ξεπλυμένα

4 ντοματίνια, κομμένα στη μέση

¼ φλιτζάνι ψιλοκομμένο αγγούρι

1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο

1½ κουταλάκι του γλυκού φρέσκο χυμό λεμονιού

½ κουταλάκι του γλυκού σπιτικό μείγμα everything bagel (συνταγή παρακάτω)

5 κράκερ ολικής άλεσης

⅓ φλιτζάνι φρέσκα σμέουρα (raspberries) ή άλλα berries της επιλογής σας

Σπιτικό Everything Bagel Seasoning

1 κ.σ. λευκό σουσάμι

1 κ.σ. μαύρο ή καβουρδισμένο σουσάμι

1 κ.σ. παπαρουνόσπορος (προαιρετικά)

1 κ.γ. αποξηραμένο κρεμμύδι σε νιφάδες

1 κ.γ. αποξηραμένο σκόρδο σε νιφάδες

½ κ.γ. αλάτι

Εκτέλεση

Προετοιμασία μείγματος: Ανακατεύουμε όλα τα υλικά και τα φυλάμε σε αεροστεγές βάζο.

Για τη σαλάτα: Σε ένα μπολ, ανακατεύουμε τα ρεβίθια, τα ντοματίνια, το αγγούρι, το ελαιόλαδο, τον χυμό λεμονιού και το σπιτικό μείγμα everything bagel. Στη συνέχει προσθέτουμε τα κράκερ και τα σμέουρα, σκεπάζουμε και βάζουμε το μπολ στο ψυγείο μέχρι να είστε έτοιμοι να απολαύσετε τη σαλάτα. Tip: Το μείγμα μπαχαρικών μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και σε σαλάτες, σούπες, ψητά λαχανικά ή πάνω από αβοκάντο τοστ. Καλή απόλαυση.