Πεντανόστιμα ζυμαρικά με ξιφία και μελιτζάνες

Δοκιμάστε τα ζυμαρικά με ξιφία και μελιτζάνες, ένα εύκολο και πεντανόστιμο πιάτο με αρώματα καλοκαιριού, φρέσκα ντοματίνια και δροσερή μέντα.

Τα ζυμαρικά με ξιφία και μελιτζάνες είναι ένα εύκολο και πεντανόστιμο πιάτο. Είναι μία από τις καλοκαιρινές συνταγές που αγαπάμε περισσότερο. Η σάλτσα συγκεντρώνει όλες τις γεύσεις της Μεσογείου: ξιφίας, ντοματίνια και τηγανητές μελιτζάνες, ενώ η δροσιά της φρέσκιας μέντας είναι αναπόσπαστο στοιχείο.

Λίγα και απλά υλικά αρκούν για να φτιάξετε αυτό το πανεύκολο πιάτο με τα τυπικά μεσογειακά αρώματα. Το γρήγορο μαγείρεμα του ξιφία σε κύβους διατηρεί όλη του τη μαλακή υφή. Η σάλτσα, δροσερή και γευστική, με βάση τα ντοματίνια, αγκαλιάζει ιδανικά τα ζυμαρικά. Ενώ έξτρα νοστιμιά δίνουν οι τηγανητές μελιτζάνες, που μαζί με τη μέντα χαρίζουν ένα άρωμα ακαταμάχητο. Για τη συνταγή προτείνω να χρησιμοποιήσετε σκούρες, μακρόστενες μελιτζάνες. Για να αποφύγετε την υπερβολική απορρόφηση λαδιού στο τηγάνισμα. Δοκιμάστε αυτή τη νόστιμη συνταγή και θα την λατρέψετε.

Υλικά

320 γρ. ζυμαρικά

320 γρ. ξιφίας

1/2 ποτήρι λευκό ξηρό κρασί

400 γρ. ντοματίνια αποφλοιωμένα

1 μελιτζάνα

1 σκελίδα σκόρδο

Μέντα ή μαϊντανός ή βασιλικός

Ελαιόλαδο, όσο χρειάζεται

Λάδι σπορέλαιο (από φιστίκι ή ελιά) για το τηγάνισμα των μελιτζανών

Προαιρετικά, πιπερίτσα καυτερή

Αλάτι

Freepik

Εκτέλεση

Πλένουμε τη μελιτζάνα, την κόβουμε σε φέτες και μετά σε κύβους. Τη βάζουμε σε μπολ με νερό και χοντρό αλάτι για 30 λεπτά με 1 ώρα, ώστε να χάσει την πικράδα και να απορροφήσει λιγότερο λάδι. Στη συνέχεια την ξεπλένουμε, τη στραγγίζουμε και πιέζουμε ελαφρά να φύγει το νερό. Ύστερα τη στεγνώνουμε με μια πετσέτα. Αφού στεγνώσουν τα κομματάκια μελιτζάνας τα τηγανίζουμε σε μπόλικο καυτό σπορέλαιο μέχρι να πάρουν χρυσαφί χρώμα. Τα στραγγίζουμε σε απορροφητικό χαρτί.

Κόβουμε τον ξιφία σε κύβους. Σε αντικολλητικό τηγάνι ζεσταίνουμε ελαιόλαδο και σοτάρουμε το σκόρδο. Προσθέτουμε τον ξιφία, μαγειρεύουμε για 1 λεπτό και σβήνουμε με το κρασί, όπου το αφήνουμε να εξατμιστεί. Στη συνέχεια προσθέτουμε τα ντοματίνια και μαγειρεύουμε για περίπου 10 λεπτά. Ρίχνουμε στο τηγάνι τις μελιτζάνες, αλατίζουμε και προσθέτουμε μέντα και, αν θέλετε, λίγο πιπερίτσα. Βράζουμε τα ζυμαρικά σύμφωνα με τις οδηγίες τις συσκευασίας, κρατώντας λίγο από το νερό βρασμού. Τα σουρώνουμε και στη συνέχεια τα σοτάρουμε στο τηγάνι με τη σάλτσα σε δυνατή φωτιά, προσθέτοντας λίγο από το νερό βρασμού. Σερβίρουμε αμέσως με λίγα φύλλα μέντας ή πασπαλισμένο μαϊντανό.

Σημειώσεις