Πεντανόστιμος και πανεύκολος μπακαλιάρος με μεσογειακά αρώματα

Ένα πιάτο απλό με μεσογειακά αρώματα, που θα γίνει αγαπημένο στο καθημερινό σας τραπέζι.

Όταν βρίσκουμε στην ψαραγορά ωραία φιλέτα μπακαλιάρου, μία από τις συνταγές που ετοιμάζουμε πιο συχνά είναι ο μπακαλιάρος με ελιές, κάππαρη και σάλτσα ντομάτας. Το μαγείρεμα σε κατσαρόλα ή σε βαθύ τηγάνι επιτρέπει στο ψάρι να παραμείνει τρυφερό και νόστιμο, ενώ ταυτόχρονα μας χαρίζει μία πλούσια σάλτσα ιδανική για… μπόλικη «βουτιά» με ψωμί. Αυτός είναι και ο λόγος που προτιμούμε να προσθέτουμε πάντα σάλτσα ντομάτας στη συνταγή μας.

Πώς να μαγειρέψετε τα φιλέτα μπακαλιάρου

Συνήθως βρίσκουμε στα σούπερ μάρκετ φιλέτα μπακαλιάρου, που είναι ήδη καθαρισμένα και χωρίς κόκαλα. Η συνταγή αυτή είναι κατάλληλη για φιλέτα, αλλά μπορείτε να τη φτιάξετε και με ξηρό μπακαλιάρο χωρίς αλάτι ή με παστό μπακαλιάρο.. Στην τελευταία περίπτωση χρειάζεται καλό ξαλμύρισμα και προσοχή στο αλάτι.

Φρέσκος ή κατεψυγμένος;

Αν και γενικά προτιμάμε το φρέσκο ψάρι, στον μπακαλιάρο συχνά κάνουμε μια εξαίρεση, γιατί η σάρκα του παραμένει εξίσου καλή και μετά την κατάψυξη. Αν χρησιμοποιήσετε κατεψυγμένο, άφηστε τον να αποψυχθεί αργά στο ψυγείο από την προηγούμενη μέρα, σκουπίστε τον καλά και χρησιμοποιήστε τον κανονικά στη συνταγή.

/www.cosatipreparopercena.com

Υλικά

800 γρ. φιλέτα μπακαλιάρου (φρέσκα ή κατεψυγμένα)

250 γρ. σάλτσα ντομάτας

1 κουταλάκι κάππαρη (προηγουμένως ξαλμυρισμένη)

10 ελιές μαύρες

Ελαιόλαδο

1 σκελίδα σκόρδο

Αλάτι και λευκό πιπέρι

Μισό ματσάκι μαϊντανό

Μισό ποτήρι λευκό κρασί

Εκτέλεση

Ψιλοκόβουμε τη μισή σκελίδα σκόρδο. Ζεσταίνουμε ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι, προσθέτουμε το σκόρδο και το σοτάρουμε σε χαμηλή φωτιά μέχρι να αρωματιστεί. Ύστερα προσθέτουμε τα κομμάτια μπακαλιάρου και τα σοτάρουμε για 1 λεπτό από κάθε πλευρά. Σβήνουμε με το λευκό κρασί και αφήνουμε να εξατμιστεί. Προσθέτουμε την κάππαρη (ξεπλυμένη καλά), τη σάλτσα ντομάτας και τις ελιές. Κουνάμε ελαφρά το τηγάνι, χωρίς να ανακατεύουμε πολύ το ψάρι. Ρίχνουμε μια μικρή κούπα νερό, αλάτι και πιπέρι, σκεπάζουμε με καπάκι και σιγομαγειρεύουμε για περίπου 10 λεπτά. Στη συνέχει σβήνουμε τη φωτιά, πασπαλίζουμε με φρέσκο μαϊντανό και σερβίρουμε αμέσως με ψωμί.