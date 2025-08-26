Τέλεια μακαρονάδα με ντομάτα, ζαμπόν, μανιτάρια και μια εξωτική πινελιά

Γρήγορη, νόστιμη και αγαπημένη μακαρονάδα μαζί με μια εξωτική πινελιά.

Σήμερα ετοιμάζουμε μια υπέροχη μακαρονάδα με κρέμα, ντομάτα, ζαμπόν και μανιτάρια. Πρόκειται για ένα νόστιμο και γρήγορο comfort food που συνδυάζει κρεμώδη υφή, μεσογειακά υλικά και μια μικρή «πινελιά εξωτισμού» που το κάνει ξεχωριστό και αγαπημένο. Το αποτέλεσμα; Ένα πιάτο γρήγορο, νόστιμο πιάτο που θα ξετρελάνει τους πάντες. Και ναι, για λίγη… εξωτική νότα, προσθέσαμε και λίγο ρούμι.

Υλικά

400 γρ. ζυμαρικά

200 ml κρέμα γάλακτος

200 γρ. ζαμπόν σε κυβάκια

300 γρ. φρέσκα μανιτάρια champignon

400 γρ. ντομάτες αποφλοιωμένες ή φρέσκες

1 μικρή ξερή πιπεριά καυτερή

1 σκελίδα σκόρδο

Ελαιόλαδο

Αλάτι και 1 πρέζα ζάχαρη

Μισή μικρή κούπα ρούμι (προαιρετικά)

Φρέσκος μαϊντανός ψιλοκομμένος

Τριμμένη παρμεζάνα

Freepik

Εκτέλεση

Καθαρίζουμε το σκόρδο, το χτυπάμε ελαφρά και το βάζουμε σε ένα τηγάνι με ελαιόλαδο. Το σοτάρουμε ελαφρά και το αφαιρούμε. Στη συνέχει προσθέτουμε το ζαμπόν και το σοτάρουμε για 1 λεπτό. Σβήνουμε με το ρούμι (προσοχή στη φλόγα). Ρίχνουμε τα μανιτάρια κομμένα σε φέτες και τα αφήνουμε να μαλακώσουν. Προσθέτουμε την πιπερίτσα και τις ντομάτες σε κομμάτια. Ρίχνουμε αλάτι, μια πρέζα ζάχαρη και μαγειρεύουμε για 10 λεπτά. Ύστερα προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος και αφήνουμε να δέσει η σάλτσα.

Βράζουμε τα ζυμαρικά σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Όταν είναι έτοιμα τα στραγγίζουμε και τα προσθέτουμε στη σάλτσα. Ανακατεύουμε καλά και σερβίρουμε με φρέσκο μαϊντανό και παρμεζάνα.