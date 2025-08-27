Πεντανόστιμο και αρωματικό vegan στιφάδο

Ένα αρωματικό, ισορροπημένο, vegan στιφάδο που θα ξετρελάνει τους πάντες.

To vegan στιφάδο είναι ιδανικό ως κυρίως πιάτο όταν δεν ξέρετε τι να ετοιμάσετε για δείπνο. Τα ρεβίθια προσφέρουν φυτικές πρωτεΐνες, οι μελιτζάνες μαλακότητα, ενώ τα μπαχαρικά όπως κανέλα, κύμινο και πιμέντο δίνουν αρώματα. Οι ντομάτες και το κρεμμύδι δίνουν σώμα και οξύτητα, ενώ λίγο ελαιόλαδο στο τέλος δένει το πιάτο.

Κεντρικό στοιχείο στη συνταγή είναι ο φρέσκος κόλιανδρος. Το άρωμά του είναι έντονο, σχεδόν εσπεριδοειδές, και δίνει ζωντάνια στο πιάτο. Αν δεν σας αρέσει, μπορείτε να τον αντικαταστήσετε με φρέσκο μαϊντανό, που δίνει πιο ήπια και ουδέτερη γεύση.

Υλικά

230 γρ. ρεβίθια βρασμένα (στραγγισμένα)

1 μελιτζάνα

1 φρέσκο κρεμμύδι

200 γρ. πολτές ντομάτας

1 ποτήρι νερό

Αλάτι και πιπέρι

Ελαιόλαδο

Φρέσκος βασιλικός

Μπαχαρικά: κανέλα, κύμινο, φρέσκος κόλιανδρος

Εκτέλεση

Κόβουμε τη μελιτζάνα σε κύβους, τη βάζουμε σε ταψί με λίγο αλάτι και ελαιόλαδο και ψήνουμε στους 190ºC για 20–25 λεπτά. Τρίβουμε το κρεμμύδι και το σοτάρουμε σε λίγο ελαιόλαδο μέχρι να μαλακώσει. Ύστερα προσθέτουμε το σκόρδο και τα ρεβίθια. Ρίχνουμε τα μπαχαρικά και τον πολτέ ντομάτας, προσθέτουμε λίγο νερό και αφήνουμε να σιγοβράσει. Στο τέλος ενώνουμε και τις ψημένες μελιτζάνες. Σερβίρουμε με φρέσκο κόλιανδρο ή μαϊντανό, βασιλικό και λίγο ελαιόλαδο.

Συμβουλές