Φτιάξε αυτή τη σαλάτα σολομού για ένα γρήγορο και υψηλής πρωτεΐνης γεύμα

Μια φρέσκια και δροσερή σαλάτα με σολομό, γιαούρτι, κάππαρη και άνηθο – ιδανική για γρήγορο και θρεπτικό γεύμα

Αυτή η σαλάτα σολομού συνδυάζει καπνιστό σολομό με πικάντικη κάππαρη και φρέσκο, αρωματικό άνηθο. Είναι ένα ελαφρύ και φρέσκο γεύμα που μπορείτε να προετοιμάσετε εκ των προτέρων ή να φτιάξετε γρήγορα. Χρησιμοποιήσαμε συνδυασμό γιαουρτιού και μαγιονέζας για να μην είναι βαρύ, ενώ προσθέσαμε τραγανότητα με σέλερι και κόκκινο κρεμμύδι. Η κάππαρη προσθέτει αλμυρή γεύση χωρίς να χρειάζεται πολύ αλάτι. Το λεμόνι και ο άνηθος είναι κλασικές προσθήκες που δίνουν φρεσκάδα, ενώ ο πρωταγωνιστής, ο σολομός, είναι πλούσιος σε ωμέγα-3 λιπαρά και πρωτεΐνη. Αξίζει να φτιάξετε αυτή τη σαλάτα.

Συμβουλές

Αν δεν σας αρέσει το κόκκινο κρεμμύδι, μπορείτε να το παραλείψετε.

Ο φρέσκος άνηθος δίνει την καλύτερη γεύση, αλλά αν έχετε μόνο αποξηραμένο, χρησιμοποιήστε 2 κουταλάκια (1/3 της ποσότητας). Εναλλακτικά, αντικαταστήστε με φρέσκο μαϊντανό.

Χρησιμοποιήστε φρέσκο χυμό λεμονιού αντί για μπουκαλάκι για πιο έντονη γεύση.

Αν η κάππαρη είναι σε αλμυρό διάλυμα, ξεπλύνετε την πριν την προσθέσετε για να μειώσετε την αλμυρότητα.

pexels

Υλικά

¼ φλ. γιαούρτι

¼ φλ. σέλερι ψιλοκομμένο

2 κ.σ. κόκκινο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

3 κ.σ. μαγιονέζα light

2 κ.σ. φρέσκος άνηθος ψιλοκομμένος, συν περισσότερος για γαρνίρισμα

1 κ.σ. χυμός λεμονιού (από 1 μικρό λεμόνι)

2 κ.γ. κάππαρη στραγγισμένη και ψιλοκομμένη

¼ κ.γ. πιπέρι

⅛ κ.γ. αλάτι

170 γρ. καπνιστός σολομός

Φέτες λεμονιού για σερβίρισμα (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Σε ένα μεσαίο μπολ, ανακατεύουμε το γιαούρτι, το σέλερι, το κόκκινο κρεμμύδι, τη μαγιονέζα, τον άνηθο, το χυμό λεμονιού, την κάππαρη, το πιπέρι και το αλάτι. Προσθέτουμε τον σολομό και ανακατεύουμε απαλά, διαχωρίζοντας τον σε μικρά κομμάτια, μέχρι να ενωθούν τα υλικά. Γαρνίρουμε με επιπλέον άνηθο και σερβίρουμε με φέτες λεμονιού, αν θέλετε.