Η τέλεια συνταγή για γεμιστό κοτόπουλο με λουκάνικο και πορτοκάλι που θα εντυπωσιάσει

Υπάρχουν πιάτα που δεν είναι απλώς φαγητό, είναι εμπειρία. Το γεμιστό κοτόπουλο είναι ένα από αυτά: ζουμερό, αρωματικό και με γεύσεις που ισορροπούν ανάμεσα στο αλμυρό και το φρουτένιο. Ιδανικό για να εντυπωσιάσετε τους καλεσμένους σας ή να απολαύσετε ένα Κυριακάτικο γεύμα με την οικογένεια, το γεμιστό κοτόπουλο συνδυάζει απλότητα στην προετοιμασία με εκλεπτυσμένη γεύση που θα σας ανταμείψει σε κάθε μπουκιά.

Υλικά

1 ολόκληρο κοτόπουλο

3 λουκάνικα κοτόπουλου

2-3 μικρά λουκάνικα χοιρινά

2-3 πορτοκάλια

1 αυγό

100 γρ. φρυγανιά

Μερικά κλωνάρια δεντρολίβανο

Ελαιόλαδο

Αλάτι και μαύρο πιπέρι

1 κουταλάκι ζωμό κρέατος

½ ποτήρι νερό

Freepik

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180°C. Αφαιρούμε τα εντόσθια από τα λουκάνικα και βάζουμε το εσωτερικό σε ένα μπολ. Προσθέτουμε το αυγό, τη φρυγανιά, αλάτι και πιπέρι και ζυμώνουμε καλά. Κόβουμε μια φέτα πορτοκάλι και την βάζουμε μέσα στο κοτόπουλο, έπειτα το γεμίζουμε με όλο το μείγμα. Με τα χέρια λαδωμένα με ελαιόλαδο, τρίβουμε όλο το κοτόπουλο και το τοποθετούμε σε ένα ελαφρώς λαδωμένο ταψί. Στύβουμε τον χυμό από δύο πορτοκάλια και τον ρίχνουμε πάνω στο κοτόπουλο. Ύστερα ψήνουμε για 2 ώρες στους 180°C. Κάθε μισή ώρα ελέγχουμε το ζωμό και ραντίζουμε το κοτόπουλο με κουτάλι. Στο μέσο του ψησίματος προσθέτουμε μισό ποτήρι καυτό νερό με το κουταλάκι από τον ζωμό, για περισσότερη γεύση. Σερβίρουμε ζεστό και κάνουμε την κλασική ερώτηση: «Στήθος ή μπούτι;», συνοδεύοντας με λίγο από το γέμισμα, ζωμό και ένα μεγάλο χαμόγελο ικανοποίησης.