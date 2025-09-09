LIVING COOKING TΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΩ ΣΗΜΕΡΑ

Γαρίδες σε κουρκούτι με σπόρους chia και μαγιονέζα πάπρικας

JTeam

9 Σεπτεμβρίου 2025

Γαρίδες σε κουρκούτι με σπόρους chia και μαγιονέζα πάπρικας
www.lacucinaitaliana.it, Foto: Chiara Cadeddu
Οι γαρίδες σε κουρκούτι με σπόρους chia και μαγιονέζα πάπρικας αποτελούν έναν απολαυστικό μεζέ.

Οι γαρίδες είναι από τα πιο εκλεκτά θαλασσινά και ταιριάζουν ιδανικά σε καθημερινές στιγμές απόλαυσης. Όταν συνδυάζονται με ένα ελαφρύ, τραγανό κουρκούτι και αρωματίζονται με σπόρους chia, μεταμορφώνονται σε ένα πιάτο που εντυπωσιάζει τόσο με την υφή όσο και με τη γεύση του. Η καπνιστή μαγιονέζα πάπρικας ολοκληρώνει την εμπειρία με μια πικάντικη πινελιά, δημιουργώντας το τέλειο συνοδευτικό για ένα ιδιαίτερο ορεκτικό.

Υλικά
300 γρ. παγωμένο ανθρακούχο νερό
220 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
80 γρ. ηλιέλαιο
50 γρ. κορν φλάουρ
12 γαρίδες
2 κρόκοι αυγών
1 κουτ. γλυκού μουστάρδα
Μια πρέζα μαγειρική σόδα
Πάπρικα
Χυμός λεμονιού
Σπόροι chia
Ελαιόλαδο
Αλάτι

Jenny.Gr
www.lacucinaitaliana.it, Foto: Chiara Cadeddu

Εκτέλεση
Καθαρίζουμε τις γαρίδες αφαιρώντας τα κεφάλια και τις ουρές, αφήνοντας μόνο την άκρη του κελύφους. Βγάζουμε το μαύρο εντεράκι με τη βοήθεια μιας οδοντογλυφίδας. Στη συνέχεια ετοιμάζουμε το κουρκούτι ανακατεύοντας το αλεύρι και το κορν φλάουρ με το παγωμένο ανθρακούχο νερό και μια πρέζα σόδα. Βάζουμε το μείγμα στην κατάψυξη για 10 λεπτά.

Στο μεταξύ, φτιάχνουμε τη μαγιονέζα: Βάζουμε σε ψηλό ποτήρι τους κρόκους, τη μουστάρδα, το ηλιέλαιο, τον χυμό από μισό λεμόνι και μισό κουταλάκι πάπρικα. Χτυπάμε με το μπλέντερ μέχρι να έχουμε κρεμώδη υφή. Ύστερα βγάζουμε το κουρκούτι από την κατάψυξη, βουτάμε μέσα τις γαρίδες, πασπαλίζουμε με λίγους σπόρους chia και τηγανίζουμε σε καυτό ελαιόλαδο. Στραγγίζουμε τις γαριδες σε απορροφητικό χαρτί και τις σερβίρουμε ζεστές μαζί με τη μαγιονέζα πάπρικας.

Google News logo

Ακολουθήστε το jenny.gr στο google news και ανακαλύψτε εύκολες, γρήγορες και νόστιμες συνταγές.

Διαβάζονται Τώρα

TAGS

ΓΑΡΙΔΕΣ ΣΕ ΚΟΥΡΚΟΥΤΙ ΓΑΡΙΔΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΣΠΟΡΟΙ CHIA

BEST OF LIQUID