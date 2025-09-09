Οι γαρίδες σε κουρκούτι με σπόρους chia και μαγιονέζα πάπρικας αποτελούν έναν απολαυστικό μεζέ.

Οι γαρίδες είναι από τα πιο εκλεκτά θαλασσινά και ταιριάζουν ιδανικά σε καθημερινές στιγμές απόλαυσης. Όταν συνδυάζονται με ένα ελαφρύ, τραγανό κουρκούτι και αρωματίζονται με σπόρους chia, μεταμορφώνονται σε ένα πιάτο που εντυπωσιάζει τόσο με την υφή όσο και με τη γεύση του. Η καπνιστή μαγιονέζα πάπρικας ολοκληρώνει την εμπειρία με μια πικάντικη πινελιά, δημιουργώντας το τέλειο συνοδευτικό για ένα ιδιαίτερο ορεκτικό.

Υλικά

300 γρ. παγωμένο ανθρακούχο νερό

220 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

80 γρ. ηλιέλαιο

50 γρ. κορν φλάουρ

12 γαρίδες

2 κρόκοι αυγών

1 κουτ. γλυκού μουστάρδα

Μια πρέζα μαγειρική σόδα

Πάπρικα

Χυμός λεμονιού

Σπόροι chia

Ελαιόλαδο

Αλάτι

www.lacucinaitaliana.it, Foto: Chiara Cadeddu

Εκτέλεση

Καθαρίζουμε τις γαρίδες αφαιρώντας τα κεφάλια και τις ουρές, αφήνοντας μόνο την άκρη του κελύφους. Βγάζουμε το μαύρο εντεράκι με τη βοήθεια μιας οδοντογλυφίδας. Στη συνέχεια ετοιμάζουμε το κουρκούτι ανακατεύοντας το αλεύρι και το κορν φλάουρ με το παγωμένο ανθρακούχο νερό και μια πρέζα σόδα. Βάζουμε το μείγμα στην κατάψυξη για 10 λεπτά.

Στο μεταξύ, φτιάχνουμε τη μαγιονέζα: Βάζουμε σε ψηλό ποτήρι τους κρόκους, τη μουστάρδα, το ηλιέλαιο, τον χυμό από μισό λεμόνι και μισό κουταλάκι πάπρικα. Χτυπάμε με το μπλέντερ μέχρι να έχουμε κρεμώδη υφή. Ύστερα βγάζουμε το κουρκούτι από την κατάψυξη, βουτάμε μέσα τις γαρίδες, πασπαλίζουμε με λίγους σπόρους chia και τηγανίζουμε σε καυτό ελαιόλαδο. Στραγγίζουμε τις γαριδες σε απορροφητικό χαρτί και τις σερβίρουμε ζεστές μαζί με τη μαγιονέζα πάπρικας.