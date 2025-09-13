Τα τσιπς ρυζιού είναι η υγιεινή εναλλακτική στα τηγανητά

Χωρίς γλουτένη, αυτά τα τραγανά σνακ είναι μια ξεχωριστή λιχουδιά, διαφορετική από τα συνηθισμένα.

Τα τσιπς ρυζιού είναι ένα ελαφρύ, τραγανό και ακαταμάχητο σνακ, ιδανικό για να συνοδεύσει απεριτίφ ή να το απολαύσουμε μέσα στη μέρα. Όπως σε όλα τα τσιπς, έτσι κι εδώ η ιδιαιτερότητα της συνταγής βρίσκεται στο ότι έχουμε πολύ λεπτούς και τραγανούς δίσκους, αλλά σε αντίθεση με τα τσιπς πατάτας ή καρότου, για παράδειγμα, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε μαχαίρι για να κόψουμε λεπτές φέτες. Ετοιμάζουμε έναν απλό χυλό, τον απλώνουμε και τον ψήνουμε στον φούρνο, δημιουργώντας έτσι ένα ελαφρύ σνακ.

Σερβίρισμα

Μπορούμε να σερβίρουμε τα τσιπς ρυζιού σε μπολ, συνοδευμένα με σάλτσες, ντιπ ή χούμους. Είναι επίσης υπέροχα ως τραγανό στοιχείο σε έναν δίσκο με ορεκτικά ή σε ένα χαλαρό μπουφέ. Η ρουστίκ και ακανόνιστη εμφάνισή τους τα κάνει ιδανικά για δημιουργικές παρουσιάσεις, ειδικά αν τα πασπαλίσουμε με αποξηραμένα μυρωδικά ή χρωματιστά μπαχαρικά.

Υλικά

100 γρ. αλεύρι ρυζιού

20 γρ. ελαιόλαδο

150 γρ. νερό

Αλάτι, όσο χρειάζεται

Εκτέλεση

Σε ένα μπολ ενώνουμε το αλεύρι ρυζιού, το νερό, το ελαιόλαδο και το αλάτι. Ανακατεύουμε με ένα πιρούνι μέχρι να διαλυθούν όλοι οι σβώλοι και να έχουμε έναν λείο, ημι-υγρό χυλό. Με ένα κουτάλι σχηματίζουμε λεπτούς δίσκους πάνω σε ταψί στρωμένο με λαδόκολλα. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο με αέρα, στους 200 °C, για 10 λεπτά. Συνεχίζουμε μέχρι να τελειώσει όλος ο χυλός. Μόλις είναι έτοιμα, σερβίρουμε τα τσιπς ρυζιού μας ως απεριτίφ ή σνακ.

Συμβουλές

Μπορούμε να αρωματίσουμε τα τσιπς ρυζιού με τα αγαπημένα μας μπαχαρικά: πάπρικα, κάρυ, δεντρολίβανο ή κουρκουμά για άρωμα και χρώμα. Για πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα μπορούμε να προσθέσουμε σουσάμι, σπόρους chia ή φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι. Αν τα θέλουμε πιο αλμυρά, αυξάνουμε ελαφρά το αλάτι στο μείγμα ή πασπαλίζουμε λίγο από πάνω πριν το ψήσιμο.

Διατήρηση

Τα τσιπς ρυζιού διατηρούνται μέχρι την επόμενη μέρα, μέσα σε αεροστεγές δοχείο. Ωστόσο, είναι καλύτερα να καταναλώνονται φρέσκα, γιατί με τις ώρες χάνουν τη χαρακτηριστική τους τραγανότητα. Γι’ αυτό προτείνουμε να τα φτιάχνετε σε μικρές ποσότητες και να τα απολαμβάνετε αμέσως.