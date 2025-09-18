Αυτή η κρεμώδης μακαρονάδα με φέτα και ντοματίνια προσφέρει ένα χορταστικό, χορτοφαγικό δείπνο με απλά υλικά.

Δεν χρειάζεσαι ούτε περίπλοκες τεχνικές ούτε ακριβά υλικά για να φτιάξεις κάτι πραγματικά νόστιμο. Αυτή η μακαρονάδα με φέτα και ντοματίνια είναι η απόδειξη ότι η απλότητα και η ποιότητα κάνουν τη διαφορά στο τραπέζι. Ιδανική για ένα γρήγορο δείπνο, αλλά αρκετά εντυπωσιακό για να το σερβίρετε σε φίλους.

Υλικά

225 γρ. σπαγγέτι ολικής άλεσης

1 συσκευασία (280 γρ.) φρέσκο σπανάκι (περίπου 10 φλιτζάνια)

3 κ.σ. ελαιόλαδο

4 φλιτζάνια ντοματίνια

1/2 κ.γ. αλάτι

1/2 κ.γ. φρεσκοτριμμένο πιπέρι

1/4 φλιτζανιού φρέσκος βασιλικός ψιλοκομμένος + φύλλα βασιλικού για γαρνίρισμα

1 1/2 φλιτζάνια φέτα θρυμματισμένη, χωρισμένη σε δύο μέρη

pexels

Εκτέλεση

Μαγειρεύουμε τα ζυμαρικά σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Τα τελευταία 2 λεπτά προσθέτουμε το σπανάκι. Στραγγίζουμε τα ζυμαρικά, κρατώντας 1 φλιτζάνι από το νερό του βρασίματος. Στο μεταξύ, ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο τηγάνι σε μέτρια-δυνατή φωτιά. Προσθέτουμε τα ντοματίνια, το αλάτι και το πιπέρι και μαγειρεύουμε ανακατεύοντας περιστασιακά μέχρι να αρχίσουν να μαλακώνουν, περίπου 6 λεπτά. Κρατάμε 1/2 φλιτζάνι ντοματίνια στην άκρη.

Ρίχνουμε τον βασιλικό στα υπόλοιπα ντοματίνια που έμειναν στο τηγάνι. Χαμηλώνουμε τη φωτιά σε μέτρια και μαγειρεύουμε, ανακατεύοντας συχνά, μέχρι να σπάσουν οι ντομάτες και να γίνουν σάλτσα, περίπου 5 λεπτά. Μεταφέρουμε το μείγμα στο μπλέντερ. Πρόσθεσε 1 φλιτζάνι φέτα και 1/2 φλιτζάνι από το νερό των ζυμαρικών που κρατήσαμε και χτυπάμε μέχρι να γίνει μια λεία και κρεμώδης σάλτσα (περίπου 1 λεπτό).

Ξαναβάζουμε τη σάλτσα στο τηγάνι και τη ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε τα στραγγισμένα ζυμαρικά με το σπανάκι και τα ντοματίνια που κρατήσαμε στην άκρη. Ανακατεύουμε καλά, προσθέτοντας κι άλλο από το νερό των ζυμαρικών αν χρειαστεί για να πετύχουμε την επιθυμητή υφή. Σερβίρουμε πασπαλίζοντας με την υπόλοιπη φέτα και γαρνίροντας με φρέσκο βασιλικό.