Φθινοπωρινή γκουρμέ απόλαυση με αυγό ποσέ και κάστανα

Ένα φθινοπωρινό, εντυπωσιακό κυρίως πιάτο, με πρωταγωνιστές το αυγό και το κάστανο.

Όταν η δροσιά του φθινοπώρου αρχίζει να γίνεται αισθητή, τα κάστανα μπαίνουν στην κουζίνα και δίνουν στα πιάτα μια μοναδική, γήινη γεύση. Σε αυτό το πιάτο, η απαλότητα της κρέμας κάστανου συναντά τη βελούδινη υφή του αυγού ποσέ και την έντονη νοστιμιά της τραγανής πανσέτας. Ένας συνδυασμός απλός αλλά εκλεπτυσμένος, που αναδεικνύει πώς τα εποχικά υλικά μπορούν να μεταμορφώσουν ένα γεύμα σε ξεχωριστή εμπειρία.

Υλικά

500 γρ. πατάτες

200 γρ. κάστανα βρασμένα

8 κάστανα για γαρνίρισμα

8 φέτες μπέικον

4 αυγά

1 κρεμμύδι

Ανάμεικτοι σπόροι

Βούτυρο

Γάλα

Κρέμα γάλακτος

Σχοινόπρασο

Ξίδι

Αλάτι

www.lacucinaitaliana.it, Foto: Chiara Cadeddu

Εκτέλεση

Καθαρίζουμε τις πατάτες και τις κόβουμε σε κύβους. Καθαρίζουμε το κρεμμύδι, το κόβουμε σε φέτες και το σοτάρουμε σε μια κατσαρόλα με λίγο βούτυρο. Προσθέτουμε τις πατάτες και τα 200 γρ. βρασμένων κάστανων. Ανακατεύουμε και σβήνουμε με 2 ποτήρια γάλα και 1 ποτήρι κρέμα γάλακτος. Μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά για περίπου 20 λεπτά, αλατίζουμε και στη συνέχεια πολτοποιούμε ώστε να έχουμε μια λεία κρέμα.

Ψήνουμε τις φέτες μπέικον στον φούρνο ή σε τηγάνι μέχρι να γίνουν τραγανές. Στη συνέχεια τις βάζουμε ανάμεσα σε απορροφητικό χαρτί για να φύγει το περιττό λίπος. Εν τω μεταξύ ετοιμάζουμε τα αυγά: σπάμε ένα-ένα σε βραστό νερό με λίγο ξίδι, ανακατεύοντας ώστε το ασπράδι να τυλίξει τον κρόκο. Τα αφήνουμε περίπου 2 λεπτά και στη συνέχεια τα βουτάμε αμέσως σε κρύο νερό για να σταματήσει ο βρασμός και τα στραγγίζουμε σε χαρτί κουζίνας. Σερβίρουμε τα αυγά ποσέ πάνω στην κρέμα κάστανου, προσθέτοντας την τραγανή πανσέτα, μερικά κομμάτια ή ολόκληρα κάστανα, ανάμεικτους σπόρους και ψιλοκομμένο σχοινόπρασο.