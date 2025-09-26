Οι πιο νόστιμες και τραγανές κοτομπουκιές γίνονται στο air fryer- Να η συνταγή

Η σπιτική συνταγή που θα αγαπήσουν μικροί και μεγάλοι.

Αν έχετε air fryer ή σκέφτεστε να αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε, αυτή είναι η συνταγή που σας ταιριάζει. Τα chicken nuggets που σας προτείνουμε σήμερα είναι τόσο τραγανά, χρυσαφένια και νόστιμα που δεν θα σας λείψει καθόλου το κλασικό τηγάνισμα σε καυτό λάδι. Θα ανακαλύψετε πόσο εύκολο είναι να πετύχετε ένα γευστικό και πιο ελαφρύ αποτέλεσμα, χωρίς να θυσιάσετε τη γεύση. Σε λίγα λεπτά θα είναι έτοιμα, ιδανικά για να τα σερβίρετε ζεστά, ίσως με μια μικρή κούπα κέτσαπ ή μαγιονέζα δίπλα και νόστιμες πατάτες. Είναι τέλεια για ένα δείπνο, ένα σνακ ή μια βραδιά στον καναπέ μπροστά από μια καλή ταινία. Ένα σπιτικό street food, απλό και γρήγορο, που θα αρέσει σε μεγάλους και μικρούς. Με λίγα λόγια, αν ψάχνετε μια εύκολη, γρήγορη και ακαταμάχητη συνταγή, οι κοτομπουκιές στο air fryer θα σας κερδίσουν από την πρώτη μπουκιά.

Υλικά

500 γρ. στήθος κοτόπουλου

200 γρ. ψίχα ψωμιού

1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

1 κουταλάκι του γλυκού γλυκιά πάπρικα

1 κουταλάκι του γλυκού σκόνη κρεμμυδιού

1 κουταλάκι του γλυκού σκόνη σκόρδου

20 γρ. ελαιόλαδο

Για την επικάλυψη

100 γρ. σιμιγδάλι σκληρού σιταριού

3 αυγά

100 γρ. τριμμένη φρυγανιά

Εκτέλεση

Καθαρίζουμε το στήθος κοτόπουλου από τυχόν οστά και λίπος. Ύστερα το κόβουμε σε κομμάτια περίπου 3 εκ. και το βάζουμε στο μπλέντερ μαζί με την ψίχα ψωμιού, το αλάτι, τη γλυκιά πάπρικα, τη σκόνη κρεμμυδιού, το σκόρδο και το ελαιόλαδο. Χτυπάμε όλα τα υλικά μέχρι να έχουμε ένα ομοιογενές μίγμα που να ξεκολλάει από τα τοιχώματα.

Με βρεγμένα χέρια παίρνουμε περίπου 20 γρ από το μείγμα, σχηματίζουμε μπαλίτσες και τοποθετήστε τις σε ένα δίσκο. Με αυτές τις ποσότητες θα βγουν 16 κοτομπουκιές. Περνάμε κάθε κοτομπουκιά πρώτα στο σιμιγδάλι, αφαιρώντας την περίσσεια, μετά στα χτυπημένα αυγά και τέλος στην τριμμένη φρυγανιά. Στη συνέχεια βάζουμε τις κοτομπουκιές στο καλάθι του air fryer και ρίχνουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο. Τέλος ψήνουμε για 14 λεπτά στους 180°C, γυρίζοντάς τις στη μέση του ψησίματος. Μετά το πέρας του χρόνου, οι κοτομπουκιές θα είναι χρυσαφένιες και τραγανές, έτοιμες να τις απολαύσετε.

Συμβουλές