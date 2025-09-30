3 σνακ για μετά την προπόνηση για σταθερή ενέργεια

Γρήγορες και θρεπτικές συνταγές με πρωτεΐνη για αποκατάσταση μετά το γυμναστήριο.

Μόλις ολοκληρώσετε την προπόνησή σας; Ήρθε η ώρα να βοηθήσετε το σώμα σας να ανακάμψει με αυτά τα σνακ πλούσια σε πρωτεΐνη. Κάθε συνταγή περιέχει τουλάχιστον 7 γραμμάρια πρωτεΐνης για να σας κρατήσει χορτάτους και γεμάτους ενέργεια μετά το γυμναστήριο. Από μικρά σνακ όπως οι μπάρες πρωτεΐνης μέχρι δροσιστικά smoothies, δεν υπάρχει έλλειψη νόστιμων επιλογών. Ας δούμε μαζί πώς θα τα φτιάξουμε.

Σπιτικές μπάρες πρωτεΐνης

Αυτές οι σπιτικές μπάρες πρωτεΐνης είναι περιέχουν βρώμη, αλεύρι αμυγδάλου, κάσιους και σπόρους κάνναβης, για ένα χορταστικό σνακ. Ιδανικές για πρωινό «στο χέρι» ή για μετά την προπόνηση, αποτελούν μια έξυπνη επιλογή για να έχετε ενέργεια όλη μέρα.

Υλικά

¾ φλ. νιφάδες βρώμης

⅓ φλ. αλεύρι αμυγδάλου

⅓ φλ. κάσιους καβουρδισμένα, αλατισμένα, ψιλοκομμένα

5 κ.σ. σπόρους κάνναβης

2 κ.σ. σταγόνες σοκολάτας

2 κ.γ. άγλυκο κακάο

½ φλ. βούτυρο από κάσιους

3 κ.σ. νερό

1 κ.σ. λάδι καρύδας

1 κ.σ. σιρόπι σφενδάμου

2 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

Εκτέλεση

Σε μεγάλο μπολ, ανακατεύουμε τη βρώμη, το αλεύρι αμυγδάλου, τα κάσιους, τους σπόρους κάνναβης, τις σταγόνες σοκολάτας και το κακάο. Σε ένα μικρό μπολ, βάζουμε το βούτυροαπό κάσιους, το νερό, το λάδι καρύδας, το σιρόπι σφενδάμου και τη βανίλια. Ζεσταίνουμε στον φούρνο μικροκυμάτων (40 δευτ.) μέχρι να λιώσει το λάδι καρύδας. Ανακατεύουμε καλά και ρίχνουμε στο μείγμα με τη βρώμη. Στρώνουμε με λαδόκολλα ένα μικρό ταψί, πιέζουμε το μείγμα ώστε να γίνει συμπαγές και ομοιόμορφο και το βάζουμε στην κατάψυξη για περίπου 40 λεπτά. Βγάζουμε από το ταψί και κόβουμε σε 8 μπάρες.

Cottage cheese - berry bowl

Ένα μπολ χωρίς προσθήκη ζάχαρης, που αναδεικνύει τη φυσική γλυκύτητα των φρούτων με μια δόση βανίλιας για έξτρα άρωμα. Εύκολο να προετοιμαστεί από πριν—απλά προσθέστε τα δημητριακά λίγο πριν το σερβίρισμα για να μείνουν τραγανά.

Υλικά

2 φλ. cottage cheese (άπαχο, χωρίς αλάτι)

½ κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

1 φλ. κατεψυγμένα μούρα, ελαφρώς αποψυγμένα

¼ φλ. καρύδια, ψιλοκομμένα

¼ φλ. γκρανόλα χωρίς ζάχαρη

Εκτέλεση

Ανακάτεψε το cottage cheese με τη βανίλια. Μοίραζουμε σε 4 μπολ και προσθέτουμε από πάνω μούρα, γκρανόλα και καρύδια.

Smoothie μηλόπιτα

Με μυρωδάτα μπαχαρικά όπως κανέλα και μοσχοκάρυδο, ζουμερά μήλα και βρώμη για φυτικές ίνες, αυτό το smoothie θυμίζει μηλόπιτα σε ποτήρι. Η ζεστασιά της κανέλας και του μοσχοκάρυδου αναδεικνύει τη ζουμερή γεύση των μήλων και την ελαφριά οξύτητα του γιαουρτιού. Έχει απολαυστικά κρεμώδη υφή, χάρη στη βρώμη και δεν είναι υπερβολικά γλυκό, αλλά όσο πρέπει.

Υλικά

2 μήλα κομμένα σε φέτες

1 φλ. στραγγιστό γιαούρτι πλήρες

½ φλ. παγάκια

¼ φλ. γάλα βρώμης

¼ φλ. νιφάδες βρώμης

1½ κ.γ. σιρόπι σφενδάμου

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

1 κ.γ. κανέλα

½ κ.γ. μοσχοκάρυδο

Εκτέλεση

Βάζουμε όλα τα υλικά στο μπλέντερ και χτυπάμε μέχρι να γίνει λείο μείγμα. Μοιράζουμε σε 2 ποτήρια και απόλαυσε.